Suomi ei toistaiseksi ole saanut Ruotsilta virallista pyyntöä auttaa koronavirusepidemian hoidossa. Sitä ei ole tullut valtakunnanpolitiikan tasolla eikä myöskään paikallisesti Pohjois-Suomessa, jossa yhteydet naapurimaiden välillä ovat tiiviit.

Ruotsin suunnasta on kuitenkin jo epävirallisesti tiedusteltu Suomen valmiuksia auttaa tehohoitopotilaiden hoidossa tilanteen niin vaatiessa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi viikonloppuna Svenska Dagbladetin haastattelussa, että Suomi on valmis auttamaan naapurimaataan ”kaikin tavoin” esimerkiksi tehohoidossa ja koronavirustestauksessa.

Torstaina Ohisalo viestitti HS:lle, että tarjous on voimassa eikä nyt ole uutta kerrottavaa.

”Ministeriöt toimialoillaan jatkavat keskustelua vastinpariensa kanssa.”

Ohisalo keskustelee perjantaina pohjoismaisten kollegojensa kanssa muun muassa rajaliikenteen rajoituksista ja koronaviruksen mahdolliseen toiseen aaltoon varautumisesta.

Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri Thomas Blomqvist (r) sanoo, että jo koronavirusepidemian alkuvaiheessa Pohjoismaat keskustelivat keskinäisestä avunannosta. Tuolloin tilanne oli toisinpäin: Ruotsi ilmaisi olevansa valmis auttamaan Suomea, jos tehohoidon kapasiteetti ylittyisi, kuten tuolloin pelättiin.

Avuntarjous on Suomelta myös sovinnon ele tilanteessa, jossa Suomen hallitus ei vielä poista sisärajavalvontaa Suomen ja Ruotsin välisestä liikenteestä. Ruotsalaiset voivat tulla Suomeen työmatkoille tai muusta painavasta syystä, mutta vapaa matkustus ei ole vielä mahdollista.

Hallitus ei myöskään nostanut Ruotsia niiden yhdeksän maan joukkoon, joiden tapauksessa sisärajavalvonta saattaa poistua heinäkuun puolessavälissä.

Syynä on Ruotsin koronavirustilanne, joka ylittää Suomen asettamat kriteerit kahdeksasta tartunnasta 100 000:ta ihmistä kohti edeltävän 14 vuorokauden aikana.

Ruotsissa tilanne on hankala erityisesti pohjoisessa, jossa yksi tartuntapesäke on Jällivaaran kunta. Sieltä etäisyydet Suomen Lappiin ovat lyhyemmät kuin Etelä-Ruotsiin.

Jukka Mattila.

Lapin sairaanhoito­piirin johtaja­ylilääkäri Jukka Mattila sanoo, että Pohjois-Ruotsista ei toistaiseksi ole tullut Suomelle pyyntöä auttaa koronavirus­tilanteen hoidossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen sanoo, että tautitapausten kiihdyttyä Kiirunassa ja Jällivaarassa suomalaisilta tiedusteltiin pari viikkoa sitten, pystyisivätkö Pohjois-Suomen sairaalat auttamaan, jos tehohoidon kapasiteetti Ruotsin puolella ylittyy.

”Me selvittelimme keskenämme asiaa ja katsoimme koko Suomen tilannetta. Meillähän on tehot melkein tyhjinä ja vuodeosastopotilaita tosi vähän. Todettiin, että on mahdollista kaveria auttaa, vaikka raja välissä onkin. Ruotsista tuli kuitenkin viesti, että he haluavat katsoa vielä tilannetta.”

Suomen puolella olisi mahdollista hoitaa hyvin pieniä määriä tehohoitopotilaita, Korpelainen arvioi. ”Tähän voisivat osallistua muutkin kuin Pohjois-Suomen sairaalat.”

Mattilan ja Korpelaisen mukaan yksinkertaisinta ja helpointa olisi toimia niin, että Suomen puolelle sairaaloihin otettaisiin hoitoon potilaita, jotka eivät ole saaneet koronavirustartuntaa. Viruspotilaat aiheuttaisivat isoja erityisjärjestelyitä nyt, kun tilanne Suomessa on suvantovaiheessa.

”Näin voitaisiin vapauttaa Norrbottenin sairaala- ja tehohoitokapasiteettia koronapotilaiden hoitoon sillä puolella. Luulen, että tämä on sama logiikka, jolla myös Norrbottenissa tilannetta ajatellaan”, Mattila sanoo.

Norrbottenissa on useita pieniä alueellisia sairaaloita muun muassa Jällivaarassa, Kiirunassa, Kalixissa ja Piteåssa eli Piitimessä. Alueen keskussairaala on Luulajassa.

”Sairaalakapasiteettia on, mutta se on hajautunut pienempiin sairaaloihin. Niillä ei ole samanlaista raskashoitoisten potilaiden hoitokykyä kuin keskussairaaloissa”, Jukka Mattila sanoo.

Hänen mukaansa Ruotsin koronaviruksen testauskapasiteetti on nyt hyvällä tasolla. Pohjois-Ruotsissa ongelmana ovat näytteenoton analysoinnin toimitusajat, mutta Mattilan mukaan näytteiden kuljettamisella Suomeen ei juuri voitettaisi aikaa. Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa otetut näytteet analysoidaan Rovaniemellä.

”En usko, että mekään tässä pystymme paljon nopeampaan logistiikkaan näytteiden kuljettamisen osalta.”

Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimmilla erikoissairaanhoidosta vastaavilla organisaatioilla on tiivis ja hyvä yhteistyö jo pitkältä ajalta, Mattila kertoo.

”Olemme talven ja kevään aikana olleet vähintään viikoittain keskenämme yhteistyössä ja päivittäneet tilannetta. Olemme puolin ja toisin hyvin tietoisia, missä mennään.”

Seuraava Skype-tapaaminen on Mattilan mukaan ensi tiistaina. Hän sanoo Suomen luvanneen kumppaneilleen rajan takana, että jos tilanne vaatii Suomelta apua, sitä löytyy tarvittaessa. Myös Norja on kertonut samaa.

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien lisäksi Suomen puolelta yhteistyöverkostoon kuuluu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Se kattaa muun muassa Tornion, joka on käytännössä samaa kaupunkia Ruotsin puolen Haaparannan kanssa.

Mahdollisen avunannon järjestäminen vaatii kaikilta sairaanhoitopiireiltä hieman aikaa, koska henkilökunnan kesälomat ovat nyt täydessä käynnissä, Mattila sanoo.

”Meillä ei ole sairaalan sisällä henkilökunnassa sellaista kapasiteettia, jota pystyisi helposti siirtämään tehtävistä toisiin.”

Lapin sairaanhoitopiiri tekee yhteistyötä Norrbottenin läänin sekä Pohjois-Norjan erikoissairaanhoidosta vastaavan Helse Nordin kanssa muun muassa ensihoidossa. Suomen ensihoito hälytetään lähes viikoittain rajan yli, ja norjalaiset ensihoitoyksiköt helikoptereineen kattavat tarvittaessa Suomen pohjoisimman osan hätätilanteissa.