Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pettynyt, ettei eduskunta myöntänyt syyttämislupaa Juha Mäenpään tapauksessa.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen sanoo olevansa pettynyt siihen, ettei hän saanut eduskunnalta lupaa asettaa kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps) syytteeseen.

Jos lupa olisi tullut, syyte olisi nostettu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kyse on tapauksesta, jossa Mäenpää rinnasti noin vuosi sitten eduskunnassa maahanmuuttajat ja vieraslajit.

”Olisi tietysti ollut hyvä asia, että olisimme voineet nyt myös tuomioistuimessa käydä läpi tämän asian asianmukaisesti. Siinä mielessä olen kyllä vähän pettynyt”, Toiviainen sanoo HS:lle.

Eduskunta hylkäsi valtakunnansyyttäjän pyynnön syyttämisluvasta perjantain äänestyksessään äänin 121–54. Lupa syytteeseen asettamiselle olisi tarvittu, koska kansanedustajien puhevapaus eduskunnassa on poikkeuksellisen laaja. Sen myöntäminen olisi edellyttänyt viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnassa annetuista äänistä.

Toiviainen pitää eduskunnan päätöksestä huolimatta myönteisenä sitä, että enemmistö kansanedustajista suuressa salissa ja aikanaan myös perustuslakivaliokunnassa katsoi, että Mäenpään tapauksessa oli kyse vakavasta rikosasiasta ja että myös kansanedustaja olisi tullut sen johdosta saattaa normaaliin rikosoikeudelliseen prosessiin.

Hänestä äänestystulos lähettää samalla huolestuttavan viestin.

”Minusta se vähemmistöjoukko, joka tämän lopputuloksen sai aikaiseksi, viestittää selvästi hyväksyvämpää suhtautumista rasistiseen vihapuheeseen. On tietysti huolestuttavaa, mikäli tästä saattaisi seurata sitä, että esimerkiksi eduskunnassa puhe alkaisi mennä siihen suuntaan, että jopa ihmisarvon loukkaamista ja yhdenvertaisuuden kyseenalaistamista alettaisiin käyttää sallittuna tapana ajaa omaa agendaa”, Toiviainen sanoo.

Hän painottaa, että politiikkaa voi tehdä ja omia näkemyksiään ajaa vahvasti ja vakuuttavasti myös laillisin keinoin.

Toiviaisen mukaan Mäenpään puheessa oli kyse tavanomaisesta rikoksesta, mitä tulee kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Samankaltaisia tapauksia, joissa syyte on nostettu, on ollut paljon ja niistä on tullut tuomio.

Hän uskoo, että myös Mäenpään vieraslajipuheista olisi todennäköisesti tullut tuomio.

”En voi kuitenkaan varmuudella sanoa, koska tuomioistuin ratkaisee aina.”

Laajemmin Mäenpään tapaus herättää Toiviaisen mielessä ajatuksia parlamentaarisesta immuniteetista. Siis siitä, että kansanedustajien puhevapaus eduskunnassa annetuista lausunnoista on poikkeuksellisen suuri.

”Se oli pieni vähemmistö, joka pystyi estämään syytteen. Se saattaa herättää hämmennystä varsinkin sellaisten kansalaisten kohdalla, jotka itse ovat joutuneet syytteeseen ja saaneet tuomion, mutta kansanedustajia valtiopäivillä puhuessaan samankaltaisesti ei olekaan tässä samassa asemassa. Rangaistavan vihapuheen ja kansanedustajan vahvan sananvapauden raja olisi ollut tarpeen saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi.”