Yksityisen terveyspalvelualan työnantajien ja työntekijöiden järjestöt kertoivat perjantaina, että alkuviikosta saavutettu yleisen linjan mukainen neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi on nyt hyväksytty.

Sopimusta sovelletaan esimerkiksi yksityisissä sairaaloissa, lääkäriasemilla ja kuntoutuslaitoksissa.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan Tehy, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super sekä toimihenkilöliitto Erto neuvottelevat Sote ry:nä terveyspalvelualan yleissitovasta työehtosopimuksesta Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa.

Työntekijöiden järjestöt iloitsivat erityisesti siitä, että kilpailukykysopimuksen aikoinaan tuomat kiky-tunnit poistuvat elokuussa ilman niitä korvaavia työaikajärjestelyjä.

”Tämän tavoitteen eteen jouduimme tekemään hartiavoimin töitä. Lopputuloksena saimme estettyä työnantajaliiton vaatimat suuret heikennykset, ja kiky-tunnit poistuvat ilman kompensaatiota”, Superin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerensin sanoo tiedotteessa.

”Ainoan pienen vastaantulon” työntekijäliitot sanovat tehneensä lomarahassa, joka on vastedes mahdollista vaihtaa vapaaksi. Menettely on kuitenkin täysin vapaaehtoista ja edellyttää kaksiportaista sopimista.

Toinen ilonaihe työntekijöiden järjestöjen mukaan on se, että kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina, eivät paikallisesti sovittavina erinä. Lähes kaikkiin tämän liittokierroksen sopimuksiin paikallisia eriä on sisällytetty.

Palkat nousevat yhteensä 3,3 prosenttia eli elokuun alusta 1,3 prosenttia ja ensi vuoden heinäkuun alusta 2,0 prosenttia.

Työnantajien Halin mukaan kiky-tuntien poistumisen vuoksi palkkakustannusten nousu on kuitenkin isompi. Järjestö on laskenut, että elokuun lopussa kustannusvaikutus on 1,3 prosenttia, kun viikoittainen 30 minuutin työajan pidennys poistuu.

Sopimuskausi on 25 kuukautta eli 1.4.2020–30.4.2022.

Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelut ovat jatkuneet tammikuusta asti.

Yhtä kauan on neuvoteltu myös yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta, josta saatiin niinikään neuvottelutulos alkuviikosta. Liittojen hallinnot ovat luvanneet käsitellä sen kesäkuun loppuun mennessä.

Sosiaalipalvelualan sopimusta noudattavat muiden muassa yksityiset vanhusten palvelutalot, päiväkodit, ensi- ja turvakodit sekä päihdehuollon yksiköt.