Sosiaalinen media

Viestipalvelu Twitterissä on kiertänyt viikonloppuna viesti, jossa väitettiin siteerattavan pääministeri Sanna Marinin (sd) lausuntoa.

Viestissä väitetään, että Marin olisi kommentoinut poliitikko John Boltonin tuoretta paljastuskirjaa, jossa kerrotaan presidentti Donald Trumpin luulleen Suomen olevan osa Venäjää. Viestin kirjoittajan mukaan Marin olisi todennut, että Suomessa olisi oltu samaa mieltä Yhdysvalloista vuoden 2017 tammikuun 20. päivästä lähtien, jolloin Trump astui virkaansa presidenttinä.

Pääministerin kansliasta vahvistettiin HS:lle, ettei Marin ole tällaista lausunut. Suomen Yhdysvaltain-suurlähetystö on pyrkinyt suitsimaan virheellisen tiedon leviämistä.

”Huomatkaa, että tämä twiitti liittyen Suomen pääministeriin ei pidä paikkaansa”, kirjoitti Twitterissä lehdistövirkamies Helena Liikanen-Renger.

Tästä huolimatta viesti on levinnyt nopeasti: sunnuntaina siitä oli tykätty Twitterissä yli 100 000 kertaa, ja kymmenettuhannet käyttäjät olivat jakaneet sen edelleen.

Perätön sitaatti on myös herättänyt kansainvälistä mediahuomiota. Muun muassa amerikkalaiskanava CNN:n toimittaja Daniel Cale kertoi tiedustelleensa viestin todenperäisyyttä pääministerin kansliasta. Hänen saamansa vastauksen mukaan Marin ei ole lausunut mitään Boltonin kirjaan tai Trumpiin liittyen.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski vahvistaa, että CNN:ltä on oltu häneen yhteydessä.

”Pääministeri ei ole kommentoinut Boltonin kirjaa millään tavalla. Pyysin Washingtonin lähetystöä tiedottamaan, että viestissä leviävä tieto ei pidä paikkaansa”, Anttikoski sanoo puhelimessa.

Hänen mukaansa nopeasti levinnyttä tietoa on yritetty lauantaista lähtien oikaista, mutta se on osoittautunut haastavaksi. Viestin on ehtinyt jakaa esimerkiksi yhdysvaltalainen, eläkkeellä oleva kenraali Michael Hayden, joka on entinen CIA:n ja NSA:n johtaja.

Myös puolalainen euroedustaja Radoslaw Sikorski ja Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ovat jakaneet perättömän sitaatin sisältäneen viestin.

Tällä hetkellä valtioneuvostossa ei epäillä, että viestin lähettänyt Twitter-käyttäjä olisi levittänyt tekaistua sitaattia aiheuttaakseen vahinkoa. Sen sijaan lyhyellä perehtymisellä vaikuttaa, että väärä tieto saattaa olla peräisin brittiläisestä satiiriohjelmasta.

Have I got News for You on hieman samanlainen ohjelma kuin Uutisvuoto Suomessa. Ohjelman Twitter-tilillä on julkaistu reilu viikko sitten parodiaksi tarkoitettu viesti, joka muistuttaa paljon nyt leviävää perätöntä lausuntoa.

”Hämmentävän vähän ihmiset tarkistavat. Nyt tätä viestiä on pidetty hauskana näpäytyksenä, mutta sen sisältö ei pidä paikkaansa”, Anttikoski sanoo.