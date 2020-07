Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini sanoo, että Suomessa on suuri tarve uudelle puolueelle, joka muistuttaisi Veikko Vennamon perustamaa Suomen maaseudun puoluetta (SMP).

”SMP:n maine on erittäin hyvä ja koko ajan nousussa, samoin kuin on Veikko Vennamon maine”, Soini sanoo.

Vennamo perusti ensin Suomen pientalonpoikien puolueen 1950-luvun lopussa ja sen jälkeen SMP:n, joka oli suosituimmillaan 1970- ja 1980-lukujen alkupuoliskoilla.

Vennamo oli keskustapopulisti, joka sanoi ajavansa ”vähäosaisten” asiaa. Vennamo on Soinin poliittinen oppi-isä. SMP:n äänenkannattaja oli Suomen Uutiset, mikä on myös perussuomalaisten lehden nimi.

Iltalehti kirjoitti tiistaina huhusta tai ilmoille heitetystä testistä, jonka mukaan Timo Soini on perustamassa uutta SMP:tä. Kirjoituksessa viitattiin, että kristillisdemokraatit saattaisivat olla osa uutta puoluetta, jos sellainen syntyisi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo, ettei ole kuullut kyseistä huhua. ”Jokainen kesä näköjään tarvitsee oman Ruokolahden leijonansa. En todellaan ole kuullut mitään”, Essayah sanoo.

Sari Essayah, olisiko tällainen uusi puolue pohdinnan arvoinen?

”En lähde edes kommentoimaan tätä.”

Timo Soini on vaitonainen siitä, onko hän suunnittelemassa uutta puoluetta.

”Kyllä sinä minut tunnet, etten minä myönnä enkä kiellä, mutta sanon, että nykyhallitus on mätä eikä vanhoista puolueista ole mihinkään. Kraatterin kokoinen aukko on Suomen politiikassa täyttämättä, mutta se on toinen asia, kuka sen täyttää ja miten”, Soini sanoo.

”Minähän en edes ole valtakunnanpolitiikassa tällä hetkellä, vaan kirjoitan muistelmia.”

Kirjan pitäisi tulla julki syksyllä 2021.

Onko uusi puolue ylipäätään tekeillä?

”En minä tuohonkaan mitään sano, vaan kerron, että Euroopan politiikka menee ihan pieleen, ja tulossa on todennäköisesti toinen korona-aalto. Voi käydä niin, että vanhat puolueet romahtavat kuten kävi Italiassa.”

Olisiko uusi SMP realistinen hanke?

”Kuka uskoi jytkyyn, paitsi minä ja muutama muu? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo ja vielä paremmin sille, joka tekee. Minä vain sanon, että tällainen tarve on. Ei se ole mihinkään poistunut”, Soini sanoo.

”Nykyihmisellä on olotila, että ongelmia on kaikkialla, mutta pelastusta ei ole ole missään. Se on poliittisesti otollinen tilanne.”