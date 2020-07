Euroopan unioni

Euroopan unionin neuvoston oikeuspalvelu on eduskunnan perustuslakivaliokunnan kanssa vahvasti eri mieltä siitä, onko komission ehdottama 750 miljardin euron hätärahoitus vastoin unionin perussopimusta.

Perustuslakivaliokunta esitti kesäkuun puolivälissä voimakkaita epäilyjä, että komission ehdotus olisi perussopimuksen vastainen.

Valiokunnan mielestä komission ehdotus poikkeaisi perussopimuksen vaatimuksesta, jonka mukaan EU:n tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Toisin sanoen lainanotto olisi perustuslakivaliokunnan mielestä vähintään kyseenalaista.

Neuvoston oikeuspalvelu toteaa lausunnossaan, että perussopimuksessa EU:n lainanottoa ei ole kielletty. Lisäksi oikeuspalvelu painottaa, että EU voi hankkia lainaa, kunhan se varmistaa keinot hankkia tarvittavat varat lainojensa takaisin maksamiseksi.

Komission ehdotuksessa EU hankkisi rahoitusmarkkinoilta lainaa 750 miljardia euroa. Siitä 500 miljardia euroa annettaisiin jäsenvaltiolle avustuksina, joita ei tarvitsisi maksaa takaisin, ja 250 miljardia euroa lainoina jäsenvaltioille.

Lainat maksettaisiin takaisin valtioiden suurempina jäsenmaksuina ja uusilla EU-veroilla, jotka kannettaisiin etenkin yrityksiltä. EU lyhentäisi ottamansa lainat vuosina 2028–2058.

”Oikeuspalvelun keskeinen arvio on, että komission ehdotus on pääosin sopusoinnussa perussopimuksen kanssa.”

HS sai haltuunsa oikeuspalvelun luottamuksellisen lausunnon ja pyysi kahta eurooppaoikeuteen sekä valtiosääntöoikeuteen erikoistunutta oikeustieteilijää arvioimaan sitä.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen huomauttaa, että Euroopan unionin toimielinjärjestelmässä neuvosto edustaa nimenomaan jäsenvaltioiden näkemystä, kun taas komissio edistää unionin etua.

Oikeuspalvelun keskeisenä tehtävänä on arvioida komission ehdotuksia suhteessa Euroopan unionin oikeuteen. Oikeuspalvelu on verraten usein eri mieltä komission esityksistä, minkä takia niitä joudutaan monesti muuttamaan ja täsmentämään.

”Kun neuvoston oikeuspalvelu on myötäsukainen komission ehdotukselle, on vaikea kuvitella, että neuvosto tai jäsenvaltiot alkaisivat enää riidellä siitä, onko komission ehdotus perussopimuksen mukainen. Oikeuspalvelun keskeinen arvio on, että komission ehdotus on pääosin sopusoinnussa perussopimuksen kanssa. Oikeuspalvelu kuitenkin esittää eräitä muutoksia ehdotukseen”, Ojanen sanoo.

Hän toimi aikaisemmin eurooppaoikeuden professorina Turun ja Helsingin yliopistoissa.

Lausunto on 68-sivuinen, ja siinä on 90 lähdeviitettä. Oikeuspalvelu on arvioinut komission ehdotusta erittäin seikkaperäisesti perussopimuksen neljän artiklan näkökulmasta.

Sattumaa tai ei, artiklat ovat samat, joihin perustuslakivaliokunta on lausunnossaan vedonnut.

Euroopan unionin toiminnasta laaditun sopimuksen artiklan 122 mukaan EU voi ”tietyin edellytyksin” antaa jäsenvaltiolle taloudellista apua. Sen ehtona ovat sellaiset luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa.

Artiklassa 125 todetaan, että EU tai yksittäinen jäsenvaltio ei saa ottaa vastatakseen toisen valtion taloudellisia sitoumuksia.

Artiklan 310 mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Lisäksi artiklassa todetaan, että unionin on esitettävä vakuus sille, miten talousarvioon ”huomionarvoisesti” vaikuttavat menot voidaan rahoittaa.

Perussopimuksen artiklassa 311 Euroopan unionin edellytetään huolehtivan siitä, että sillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat varat.

”Komission ehdotus ei perustu yhteisvastuullisuuteen.”

Oikeustieteen tohtori Allan Rosas tulkitsi työkseen EU:n oikeutta vuosina 2002–2019, jolloin hän oli Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari.

”Oikeuspalvelun lausunnossa korostetaan aivan oikein, että perussopimuksissa ei ole ehdotonta kieltoa, jonka mukaan EU ei saisi ottaa lainaa. EU on jo useita kertoja ottanut lainaa myymällä arvopapereita. Yksi esimerkki on vuonna 2010 perustettu Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, joka otti lainaa 50 miljardia euroa.”

Rosaksen mielestä lausunnossa todetaan aiheellisesti, ettei komission ehdotuksessa ole kyse artiklan 125 soveltamisesta – siis siitä, ettei EU ota vastatakseen yhdenkään jäsenvaltion taloudellisia sitoumuksia.

Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotuksessa on ”yhteisvastuullisia piirteitä”.

”Komission ehdotus ei perustu yhteisvastuuseen. EU ottaa lainaa ja hankkii myöhemmin varat ottamiensa lainojen takaisinmaksuun. Lausunnossa korostetaan, että kyseessä olisi poikkeuksellinen, tilapäinen ja tarkasti koronaviruspandemiaa varten kohdennettu hätärahoitus, mikä korostaa ehdotuksen oikeudellista hyväksyttävyyttä”, Rosas sanoo.

Yhteisvastuullisuuden pois sulkeminen pitäisi hänen mielestään ilmaista komission ehdotuksessa selvemmin.

Lisäksi EU:n varojen käytössä on ollut jo vuosikymmeniä keskeistä, että jäsenvaltiot suorittavat osuutensa talousarvioon, josta varoja jaetaan erilaisiin käyttötarkoituksiin, Rosas painottaa. Ajatuksena ei ole koskaan ollut, että jäsenvaltio saa EU:lta takaisin sen, mikä talousarvioon on maksettu.

”Jos väitetään, että EU ottaisi epäsuorasti vastuulleen muiden jäsenvaltioiden velkoja, on syytä ottaa huomioon EU:n historia. EU on 1960-luvulta saakka myöntänyt taloudellista tukea erilaisiin hankkeisiin esimerkiksi koheesiorahastoilla ja maataloustuilla, eikä näissä taloudellisissa tuissa ole ollut oikeudellisia ongelmia.”

Lainat eivät ole menoerä, vaan niillä luodaan myös saatava.

Rosaksen mielestä komissio on toiminut poliittisessa ja oikeudellisessa mielessä viisaasti rakentamalla ehdotuksensa myös artiklan 311 varaan. Sen mukaan EU:n täytyy siis huolehtia, että sillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat varat.

Hän myös huomauttaa, että artiklan 311 soveltaminen edellyttää jäsenvaltioiden yksimielisyyttä toisin kuin esimerkiksi artikla 122. Se tarkoittaa, että Suomessa eduskunnan pitää tältä osin hyväksyä hätärahoitus, mikä varmistaa jäsenvaltioiden suvereniteetin.

”Komission ehdotuksessa jäsenvaltioiden maksuosuus kasvatetaan kahteen prosenttiin bruttokansantulosta. Tällainen päätös jäsenmaksujen kasvattamisesta voitaisiin tehdään vaikkapa tänään täysin riippumatta komission ehdotuksesta, jos jäsenvaltiot ovat yksimielisiä.”

Suomessa hallituksen näkemys on ollut, että lainojen osuutta 750 miljardin euron hätärahoituksesta pitäisi kasvattaa ja taloudellisten avustusten osuutta supistaa.

”Jos hankittava rahoitus myönnetään jäsenvaltioille lainoina, ei ole ongelmaa sen kanssa, että EU:n talousarviossa tulojen ja menojen on oltava periaatteessa tasapainossa. Lainat eivät ole menoerä, vaan niillä luodaan myös saatava. EU voi myös tietyin edellytyksin antaa vastikkeettomia taloudellisia avustuksia ja ottaa niitä varten lainaa. Silloin on huolehdittava, että lainojen kattamiseen tarvittavat varat taataan.”

Tietyillä edellytyksillä Rosas tarkoittaa esimerkiksi luonnonmullistukseen verrattavissa olevaa ennakoimatonta taloudellista ahdinkoa, jonka lievittämiseksi EU voi antaa tilapäistä avustusta tarkasti rajattuihin käyttötarkoituksiin.

”Suomessa esiintynyt kamreerimainen ajattelutapa tuskin voi olla edes taloudellisesti perusteltua.”

Suomen tavaraviennistä 60 prosenttia menee EU:n jäsenvaltioihin.

Jos komission ehdotuksella onnistutaan lievittämään taloudellisia vahinkoja EU:ssa tai estämään ennustettua pahempi taantuma, siitä on väistämättä hyötyä myös Suomelle.

Suomen taloudellinen sitoumus komission ehdottomasta 750 miljardin euron hätärahoituksesta oli hyvin alustavan arvion mukaan 13 miljardia euroa. Vastaavasti Suomi saisi hätärahoituksesta taloudellista avustusta 8,5 miljardia euroa.

Kaiken kaikkiaan Rosas ihmettelee Suomessa alkanutta oikeudellista keskustelua komission ehdotuksesta.

”Komission ehdotuksessa ei ole merkittäviä ongelmia suhteessa perussopimukseen, mutta joitain täsmennyksiä se vielä edellyttää. Ymmärtääkseni ekonomistit ovat laajasti sitä mieltä, että koronaviruspandemian taloudellisten vahinkojen korjaamiseksi tarvitaan laajaa elvytystä. Siksi Suomessa esiintynyt kamreerimainen ajattelutapa tuskin voi olla edes taloudellisesti perusteltua.”

”Neuvoston oikeuspalvelun lausuntoa parempaa eurooppaoikeudellista arviota ei ole tässä vaiheessa mahdollista saada.”

Suomessa virinnyttä keskustelua hämmästelee myös professori Ojanen.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa on erikoista, että valiokunta tulkitsee Euroopan unionin oikeutta.

Valiokunnan tehtävänä on perustuslain mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta alkoi tulkita Euroopan unionin perussopimusta arvioidessaan komission ehdotusta.

Ojasen mielestä oikeuspalvelun lausunto hälventää merkittävästi niitä huolia, joita perustuslakivaliokunnalla oli siitä, onko komission ehdotus perussopimuksen mukainen. Kun huolta perussopimuksen rikkomisesta ei oikeuspalvelun mielestä ole, hälvenevät pitkälti myös mahdolliset perustuslailliset ongelmat Suomessa.

”Oikeuspalvelun lausunto tarjoaa eduskunnalle ja hallitukselle pitkospuut päästä perustuslakivaliokunnan havaitsemien eurooppaoikeudellisten ja perustuslaillisten ongelmien ylitse kuivin jaloin. Neuvoston oikeuspalvelun lausuntoa parempaa eurooppaoikeudellista arviota ei ole tässä vaiheessa mahdollista saada.”

Lopullinen vastaus perustuslakivaliokunnan epäilemiin oikeudellisiin ongelmiin saadaan vasta vuosien kuluttua, jos jäsenvaltiot hyväksyvät komission ehdotuksen ja se saatetaan Euroopan unionin tuomioistuimen tutkittavaksi.

”Perustuslakivaliokunta siirtyi karikkoisille vesille ryhtyessään tulkitsemaan eurooppaoikeutta.”

Toisaalta on myös hyvin todennäköistä, että komissio jossain määrin vielä muuttaa ehdotustaan.

”Perustuslakivaliokunnan eurooppaoikeudelliset tulkinnat olivat tarpeettoman ylimitoitettuja etenkin tässä vaiheessa prosessia. Valiokunta on viime vuosina toistuvasti lausunnoissaan korostanut, että eurooppaoikeudelliset tulkinnat eivät sen tehtäviin kuulu, mutta tällä kerralla se päätti yhtäkkiä tehdä poikkeuksen.”

Oikeustieteen tohtori Rosas on samaa mieltä siitä, että perustuslakivaliokunta siirtyi karikkoisille vesille ryhtyessään tulkitsemaan eurooppaoikeutta.

”Perustuslakivaliokunta tuskin voi sivuuttaa kokonaan EU:n oikeutta, kun se arvioi ehdotusten perustuslainmukaisuutta. Siitä huolimatta valiokunnan pitäisi välittää sellaisen käsityksen muodostumista, että se alkaisi Saksan perustuslakituomioistuimen tavoin antaa auktoritatiivisia lausuntoja, miten EU:n oikeutta pitää tulkita.”

Jos kaikissa jäsenvaltiossa alettaisiin rohkeasti tehdä omia tulkintoja eurooppaoikeudesta, tuloksena voisi Rosaksen mukaan olla oikeudellinen sekasorto.