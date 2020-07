Minne katosi pienpanimoiden etämyynnin sallimiseen tähtäävä esitys? Tätä kysymystä on pohdittu pitkin kesäkuuta. Asiasta vallitsee HS:n soittokierroksen perusteella yhä epäselvyys jopa hallituspuolueiden kesken.

Etämyyntiä voimakkaasti tukeneet vihreät odottavat asiasta esitystä asiasta vastaavalta peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd). Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko sanoo, että vihreät on yrittänyt edistää lakialoitteen etenemistä kaikin keinoin.

”Tällä hetkellä aloite on STM:n ja ministeri Krista Kiurun käsissä. Ei ole mitään, mitä voisimme asialle enää tehdä”, Pitko sanoo.

Hallituspuolueista myös keskusta ilmoittaa edelleen kannattavansa lakialoitetta.

”Pienpanimotoiminta on erittäin hienoa yrittäjyyttä, joka kaiken lisäksi edistää matkailua ja maaseudun elinvoimaa”, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä käsitys asian tilasta on erilainen kuin ehdotusta odottavilla vihreillä.

HS:n saamien tietojen mukaan ministeri Kiurun kabinetti ”ei ole tietoinen” siitä, mitä esityksiä heiltä odotetaan. STM:stä kerrotaan, että etenemisestä päätetään hallitusryhmien välisissä neuvotteluissa, joista ministeriö ei ole hallituskumppani vihreiden puheista huolimatta saanut kuittausta suuntaan eikä toiseen.

Myös HS:n tavoittama Kiuru kertoo, ettei asiassa ole mitään uutta kerrottavaa. Hänen mukaansa eteneminen on hallitusryhmien käsissä.

Ministeriön tehtävänä on ollut tarjota etämyyntiin liittyvää ”tiedollista taustaa”. STM:stä kerrotaan, että pienpanimoiden etämyynnin salliminen on osoittautunut luultua monimutkaisemmaksi asiaksi.

Alkoholiuudistuksen läpivienti vie niin kauan aikaa, ettei se sovellu kiireelliseksi koronatukitoimeksi. Tämä johtuu siitä, että alkoholiin liittyvät uudistukset täytyy viedä EU:n ennakkotarkastettavaksi, mikä venyttää lakiprosessin 4–5 kuukauden mittaiseksi.

Keskustelu etämyynnistä alkoi huhtikuussa, kun Pienpanimoliitto vetosi johallitukseen, että koronaviruksesta kärsivälle alalle sallittaisiin niiden itse tuottamien alkoholijuomien etämyynti. Nykyinen alkoholilaki ei mahdollista etämyyntiä, vaan myynnin on tapahduttava panimossa.

Liitto ehdotti, että etämyynti sallittaisiin tilapäisesti vuoden 2020 loppuun saakka. Se perusteli vaatimustaan sillä, että ravintolat ovat suurelle osalle pienpanimoista tärkein yksittäinen myyntikanava.

Liiton mukaan on vaarana, että ilman julkisen vallan toimenpiteitä Suomeen luotu nuori toimiala kuihtuu kokonaan. Suomessa toimii noin 78 pienpanimoa, joista suuri osa on aloittanut toimintansa vasta viime vuosina. Panimot työllistävät noin 340 henkilöä.

Pienpanimoliiton pyyntö eteni eduskuntaan, jossa se sai myönteisen vastaanoton. Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski teki lakialoitteen pienpanimoiden etämyynnin sallimiseksi, ja sen allekirjoitti 110 kansanedustajaa.

Aloitteen toteutuessa pienpanimoit voisivat kuljettaa itse valmistamiansa enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia suoraan kuluttajan kotiovelle.

Kannatusta satoi puoluerajoista riippumatta. Hallituspuolueista etenkin vihreät ja keskusta ilmoittivat kannattavansa aloitetta, ja esimerkiksi entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) twiittasivat asian puolesta.

Myös kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo (kok), Mikko Kärnä (kesk), Eeva-Johanna Eloranta (sd) ja Joakim Strand (r) tekivät toimenpidealoitteen pienpanimoiden toimintaedellytysten turvaamisesta.

Toukokuussa hallituspuolueiden puheenjohtajat päättivät, että hallitus aloittaa valmistelun pienpanimoiden etämyynnin sallimiseksi.

”Prosessi pienpanimoiden etämyynnille saadaan käyntiin. Hallituspuolueet jatkavat keskustelua ja hallitus päättää asiassa etenemisestä vielä toukokuussa”, Kulmuni ilmoitti Twitterissä.

Toukokuu meni ja kesäkuukin päättyi, mutta prosessi etämyynnin sallimiseksi ei ole edennyt. Nyt koronan laannuttua se näyttää seisovan hallituspuolueiden välisessä epätietoisuudessa.

STM:n hallitusneuvos Ismo Tuominen kertoi ennen juhannusta HS:n haastattelussa, ettei asia ole ministeriön valmistelussa eikä hän tiedä missä se tällä hetkellä kulkee. Tuomisen mukaan ministeriö ei ole saanut esitystä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta ”eikä mistään muualtakaan”.

Myöskään Myllykosken lakialoite ei ole eduskunnassa edennyt. Koronaikana laadittiin yleisohje, jonka mukaan kiireellisesti koronatilanteeseen liittymättömiä aloitteita ei oteta ollenkaan eduskunnan käsittelyyn.

Myllykosken mukaan uhkana on, että aloite juuttuu eduskuntaan lopullisesti. Kevään istuntokausi päättyi, joten seuraavan kerran asiaan on mahdollista käsitellä vasta syyskuussa.

Myllykoski epäilee, että viivyttelyn taustalla on aloitteen mahdolliset vaikutukset Alkon monopoliasemaan.

”Toiveena oli, että hallitus olisi ottanut aloitteesta kopin ja lähtenyt viemään sitä eteenpäin. Sille tilanne aluksi näyttikin. Nyt näyttää tulevan mahalasku koko aloitteelle”, Myllykoski kertoi Viisi tähteä -verkkosivustolle.

Etenkin oppositiopuolue kokoomus on ryhtynyt epäilemään hallituspuolueiden sitoutuneisuutta pienpanimoiden etämyynnin edistämiseksi.

”STM vahvistaa, että mitään pienpanimoiden etämyynnin eteen ei ole tehty vihreiden ja Katri Kulmunin keskustan hehkutuksesta huolimatta. Joko ette olleet alun perinkään tosissanne asian kanssa tai jäitte jyrän alle neuvotteluissa. Kumpikaan vaihtoehto ei ole kovin mairitteleva”, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok) twiittasi.

Ainakin vihreiden Pitko uskoo aloitteeseen yhä.

Hänen mukaansa vihreät on alusta asti kannattanut etämyynnin sallimista. Taustalla on kaksi syytä: ensinnäkin koronaviruspandemia on romahduttanut pienpanimoiden myynnin, ja tänä kesänä perutut suurtapahtumat heikentävät niiden tilannetta entisestään.

Lisäksi Suomen alkoholilaki sallii kummallisen tilanteen, jossa ulkomaiset pienpanimot voivat myydä tuotteitaan Suomeen suoraan asiakkaiden kotiovelle, mutta suomalaisia pienpanimotuotteita ei etämyynnillä saa. Pitkon mukaan loppuvuosi on aluksi hyvä rajaus uudistukselle, mutta jos kaikki menee hyvin, uudistuksesta voisi tulla pysyvä.

Keskustan Kurvisen mukaan puolue tukee vahvasti Alkon monopolia, mutta pienpanimoiden etämyynnin ei koeta sitä uhkaavan. Alkoholipolitiikkaa keskusta on tehnyt perinteisesti kansanterveys edellä, mutta puolue ei usko etämyynnin lisäävän alkoholin terveyshaittoja.

”Silloin kun alkoholia halutaan käyttää paljon, se haetaan postimyynnin sijaan läheltä. Suurissa määrissä hinta ratkaisee, ja pienpanimoista tilattuna hinta on melko korkea.”

Kurvinen kuitenkin korostaa, että keskustalle alkoholipolitiikka on koko sen historian ajan ollut omantunnon asia. Eduskuntaryhmästä näkemyksiä löytyy siis puoleen ja toiseen.

Pääministeripuolue Sdp sen sijaan suhtautuu aloitteeseen epäilevästi.

”Etämyyntiä koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä epäselvä, joten sitä tulee selkeyttää. Pidämme Alkon yksinoikeudellista asemaa erittäin tärkeänä osana vastuullista alkoholipolitiikkaa”, kertoo Sdp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen.

Hänen mukaansa pienpanimoiden toimintaedellytykset on kaikesta huolimatta turvattava, ja Sdp lupaa olla mukana etsimässä keinoja panimoiden pelastamiseksi.