Alkuperäisen suunnitelmansa mukaan Matti Vanhanen (kesk) olisi ollut heinäkuun alussa rakentamassa itselleen uutta kotitaloa Nurmijärvellä. Sen sijaan hän istuu Valtioneuvoston linnassa hoitamassa ministerin tehtäviä ensimmäistä kertaa sitten kesän 2010, jolloin hän erosi pääministerin paikalta.

Jo aiemmin alkanut talonrakennusprojekti sai siirtyä hetkeksi taka-alalle, kun keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni soitti kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina ja pyysi eduskunnan puhemiestä siirtymään valtiovarainministeriksi.

”Olin aamulla saanut edellisestä talostani tarjouspyynnön ja hyväksynyt sen, että elokuun alkupäivinä talo tyhjenee. Muutama tunti sen jälkeen Kulmuni soitti ja sotki heinäkuun suunnitelmat”, Vanhanen kertoo ja naurahtaa.

Myös alkanutta ministerikauttaan hän kuvaa projektiksi – pitkän poliittisen uransa viimeiseksi sellaiseksi.

Valtiovarainministerin tehtävästä eronnut keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoi tiedotustilaisuudessa kesäkuun 8. päivänä, että puolue esittää hänen seuraajakseen Vanhasta.

Vanhasen johdolla hallituksen on määrä ensin elvyttää koronaviruspandemian runtelemaa Suomen taloutta velkarahalla ja sitten aloittaa talouden ”jälleenrakennus”. Ensimmäinen tärkeä koitos on syyskuun puolivälin budjettiriihi.

Hallitusohjelman mukaan hallituksen tulee budjettiriiheen mennessä päättää toimista, joiden virkamiehet arvioivat tuovan vähintään 30 000 uutta työllistä. Oppositio on toistuvasti syyttänyt hallitusta toimien viivyttämisestä. Hallitus ei ole suoraan sanonut, onko hallitusohjelman kirjaus yhä voimassa ja aikooko se tehdä lupaamansa työllisyystoimet syksyn riihessä.

Nyt Vanhanen kuitenkin antaa kysymykseen suoran vastauksen:

”Hallitusohjelma on voimassa ja kirjaus on voimassa.”

Vanhanen painottaa, että arvion 30 000 uuden työllisen saamisesta tulee perustua ”tiukkoihin kriteereihin”.

”Näillä päätöksillä lisätään uskottavuutta siihen, että Suomen talouden rakenteissa tehdään sellaisia muutoksia, joilla kansainvälisten vertailuiden perusteella on mitattavissa ja todennettavissa oleva myönteinen työllisyysvaikutus.”

Vanhasen lausunto hallitusohjelmakirjauksen voimassaolosta on merkittävä. Se tarkoittaa sitä, että hallituksen on reilussa kahdessa kuukaudessa sovittava ja valmisteltava useita poliittisesti kiistanalaisia uudistuksia. HS:n tietojen mukaan työmarkkinajärjestöissä ja osassa muita hallituspuolueita on ollut halua joustavoittaa aikataulua.

”Edelleen totuttelemista”, kuvaa Vanhanen siirtymäänsä eduskunnasta valtioneuvostoon. Puhemiehenä ei hänen mukaansa ole pystynyt seuraamaan kaikkia hallituksen hankkeita yksityiskohtaisesti, joten uusia asioita tulee nyt vastaan joka päivä.

Lähikuukausien työllisyysurakkaa vaikeuttaa se, että hallitus lähtee lähes nollasta.

Hallitus on Sdp:n johdolla pyrkinyt kohti työllisyystavoitettaan niin sanotuilla aktiivisen työvoimapolitiikan keinoilla. Virkamiesten arviot hallituksen valmistelemien keskeisten uudistusten työllisyysvaikutuksista ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet vähäisiksi.

Työllisyyden suurelle kuntakokeilulle eivät virkamiehet pystyneet arvioimaan lainkaan työllisyysvaikutusta. Palkkatuen uudistuksen taas arvioidaan HS:n tietojen mukaan tuovan vain noin tuhat uutta työllistä.

Tämä tarkoittaa sitä, että hallitus joutuu tavoitteensa täyttääkseen todennäköisesti päättämään syksyn riihessä hyvin kiistanalaisista asioista – Vanhasen mainitsemia ”todennettavia” työllisyysvaikutuksia kun virkamiehet pystyvät laskemaan esimerkiksi sosiaaliturvan leikkauksille.

Vanhanen itse ei keinovalikoimaa halua lähteä arvioimaan.

”Neuvottelutilanne on haastava. Monet asioista ovat sellaisia, joihin pitää saada työmarkkinaosapuolet mukaan ja puolueiden keskinäiset näkemykset eroavat. En aio siksi keinoja julkisuudessa arvioida. Parempi on, että vaikeat asiat valmistellaan huolella ja tullaan sitten päätösten kanssa ulos.”

Tiukasti arvioitujen 30 000 työllistä tuovien toimien lisäksi hallitus aikoo syksyn riihessä päättää koko työllisyystavoitteensa nostamisesta nykyisestä 60 000:sta ylöspäin. Vanhasen mukaan myös aktiivisen työvoimapolitiikan uudistukset ovat tärkeitä työllisyysasteen nostamiseksi, vaikka niiden vaikutusta olisi etukäteen vaikea arvioida.

”Mitä korkeammaksi työllisyysaste nousee, sitä enemmän sen edelleen nostamiseksi tarvitaan niin sanotusti vaikeasti työllistyvää työvoimaa, esimerkiksi osatyökykyisiä. Se vaatii aktiivista työvoimapolitiikkaa, eli tämä filosofia ei missään tapauksessa ole virheellistä.”

Matti Vanhanen on edellinen Suomen pääministeri, jonka kaudella valtio on tehnyt ylijäämäisen budjetin eli tulot ovat ylittäneet menot. Se tapahtui vuonna 2008. Samana vuonna julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen pieneni reiluun 30 prosenttiin.

”Muistan kun laskin, että hallituskauden päätteeksi voisimme päästä noin 25 prosenttiin.”

Lokakuussa 2008 silloiset hallituskumppanit, valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok) ja pääministeri Matti Vanhanen jännittivät kuntavaalien tulosta. Seuraavina kuukausina jännitettävää riitti yhä enemmän, kun finanssikriisi runteli maailman ja Suomen taloutta.

Toisin kävi. Finanssikriisiin alettua velka-aste kääntyi jyrkkään nousuun kohti 60 prosenttia. Koronaviruspandemian vuoksi julkinen talous ottaa tänä vuonna lisävelkaa kaksinumeroisen miljardiluvun verran. Velka-aste voi Vanhasen mukaan lähivuosina nousta yli 70 prosenttiin.

Valtiovarainministeri sanoo kuuluvansa ”niiden joukkoon, joiden mielestä velkaantuminen tulee olla joka päivä murheena mielessä”.

Hallitus ei tähtää velkaantumisen nopeaan kääntämiseen vaan siihen, ettei velkasuhde enää vuosikymmenen lopussa kasvaisi. Velkaa olisi silti selvästi enemmän kuin takavuosina.

Suomessa on keskustelu siitä, voiko runsas velkaantuminen muodostua taloudelle uhkaksi. Vanhasen mukaan on mahdotonta ennustaa, miten sijoittajat tulevat käyttäytymään, eli missä vaiheessa velkakirjojen korot voisivat lähteä reippaaseen nousuun. Muut valtiot velkaantuvat koronaviruspandemian vuoksi Suomen tavoin.

”Pienen valtion pitää huolehtia siitä, että me olemme vertaistemme joukossa paremmassa kastissa. Jos luotonantajien käyttäytymisessä tapahtuisi muutoksia, niin me kuuluisimme siihen joukkoon, jonka velanmaksukykyyn luotetaan eniten.”

Vanhasen mukaan keskeisin keino velkaantumisen hidastamiseksi on työllisyysasteen nostaminen, mutta myös sopeuttamista eli leikkauksia ja veronkorotuksia tarvitaan. Niiden aika koittaa Vanhasen mukaan vasta ensi vuoden lopusta eteenpäin, mutta hallituksen on määrä sopia askelmerkeistä syyskuun riihessä.

Merkittävä osa tämän hallituksen asettamasta vuosikymmenen mittaisesta tavoitteesta tulee joka tapauksessa jäämään seuraavien hallitusten harteille. Vanhanen haluaa jatkaa omaa ministeriprojektiaan vielä keskustan syyskuun puoluekokouksen jälkeenkin, muttei kerro kuinka pitkään.

Myös uuden talon rakentamisprojektin pitäisi ministerikiireistä huolimatta pian edistyä. Vanhanen sanoo olevansa juridisesti sitoutunut siihen, että talopaketti tulee elo–syyskuun vaihteessa ja rakennuspaikan pitää olla siihen mennessä valmis.

”Mahdollinen loma menee taloprojektiin ja muuttolaatikoiden pakkaamiseen. Työtä vuorotta.”

Lomailu jää tänä vuonna vähiin, Vanhanen arvioi.