Mistä maista voi ensi viikolla saapua Suomeen vapaasti?

Siitä Sanna Marinin (sd) hallituksen on tarkoitus neuvotella keskiviikkona.

Kesäkuun puolivälistä lähtien Suomeen on voinut saapua ilman erityistä syytä Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta, eikä tulijoille ole enää suositeltu kahden viikon karanteenia.

Listan on määrä pidentyä piakkoin.

Niin sanotun matkustuskuplan laajentaminen pohjautuu aiempiin linjauksiin, joista hallitus päätti juhannuksen jälkeen.

Tuolloin hallitus tiedotti helpottavansa matkustamista 13. heinäkuuta alkaen sellaisista EU- ja Schengen-maista, joissa koronavirustautitilanne on samankaltainen kuin listalle jo päässeissä kuudessa maassa.

Mittapuuksi valikoitui ilmaantuvuusluku eli todettujen koronavirustartuntojen määrä 100 000 asukasta kohden edellisten 14 vuorokauden aikana. Hallitus linjasi, että luvun tulisi olla korkeintaan kahdeksan.

Kesäkuussa ilmoitettu raja-arvo ei kuitenkaan suoraan määrittele sitä, mitkä maat listalle lopulta nousevat.

HS:n tietojen mukaan hallituksessa pohditaan jo alkuviikosta, pitäisikö Suomen höllentää eurooppalaisittain tiukkaa kynnystä.

EU:n komissio on suosittanut, että EU- ja Schengen-maiden välillä matkustusrajoitukset olisivat poistuneet kokonaan kesäkuun puolivälistä alkaen.

Tämän lisäksi EU:n neuvosto suositti kesäkuun lopussa, että myös Euroopan ulkopuolelta voisi saapua maihin rajoituksetta silloin, kun vastaava ilmaantuvuusluku olisi alle 16. Luku heijasteli EU-maiden keskimääräistä tilannetta tuolloin, mutta tilanne on ehtinyt jo muuttua. Viimeisten kahden viikon aikana EU:ssa on todettu koronavirustartuntoja keskimäärin 12 kappaletta 100 000 asukasta kohti.

Suomessa viime päivien ilmaantuvuusluku on ollut 2-2,27 riippuen siitä, mille viikonpäivälle tarkastelujakson päättää lopettaa.

”Raja-arvojen lisäksi tarkastellaan kokonaistilannetta”, kommentoi johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jari Jalava toteaa, ettei ilmaantuvuuslukujen pilkuntarkka tuijottaminen ole tarkoituksenmukaista. Sen ohella tärkeää on hänen mukaansa havainnoida sitä, miten tautitilanne on kehittynyt maassa viime viikkoina.

”Kun kävin maita eilen läpi, kahdeksikko heijasteli yllättävän hyvin sitä, oliko maa menossa pahempaan suuntaan vai parempaan suuntaan”, Jalava sanoo.

”Mutta on maita, joissa on hyvin pieniä arvoja, mutta silti ollaan menossa huonoon suuntaan.”

THL toimittaa laskelmia ja asiantuntija-arvioita neuvottelujen pohjaksi. Jalavan mukaan esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa suunta on ollut selvästi parempaan päin.

Kesäkuisten linjausten jälkeen on tapahtunut paljon. Lauantaina 4. heinäkuuta Maailman terveysjärjestö (WHO) raportoi ennätykselliset yli 212 000 todettua koronavirustapausta maailmanlaajuisesti, ja tilanne on ehtinyt heikentyä myös joissakin EU-maissa.

23. kesäkuuta Itävalta, Sveitsi ja Slovenia näyttivät nousevan matkustuslistalle, mutta nyt ilmaantuvuusluku niissä ylittää kahdeksikon rajapyykin. Samoin on käynyt Islannille, josta on voinut matkustaa Suomeen rajoituksetta.

HS:n tietojen mukaan hallituksessa on valmiutta joustaa jonkin verran rajoista ainakin siinä tapauksessa, jos jo nyt vapautetuissa maissa on jonkin verran ylitetty kahdeksan sairastuneen raja. Etenkin näin tehtäneen, jos maassa raja ylittyy siksi, että tauti on levinnyt vain jollakin yksittäisellä alueella tai paikassa.

Rajoja ei siis aiota avata ja sulkea tiukasti sen mukaan, onko maan tarttuvuusluku juuri kahdeksan 100 000 asukasta kohden.

Neuvotteluissa pöydällä ovat myös EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolisiin maihin kohdistuvat rajoitukset. Asian valmistelu on kuitenkin kesken, ja esimerkiksi STM:n Kumpulainen kieltäytyy kommentoimasta asiaa.

Hallitus on aikaisemmin päättänyt, että rajoista päätetään aina kahden viikon välein. Nyt pohdinnassa on, josko rajapäätökset pidettäisiin voimassa jonkin verran pidempään.

Päätöksillä on vaikutusta eritoten sellaisiin ulkomaiden kansalaisiin, jotka eivät pysyvästi oleskele Suomessa.

Suomen kansalaiset ovat perustuslain mukaisesti koko ajan voineet lähteä kotimaasta ja palata. Eri asia on, onko se ollut mahdollista. Matkustusta ovat hillinneet muiden maiden asettamat rajoitukset sekä liikennöinti.