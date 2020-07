Valtioneuvosto

Keskusrikospoliisi epäilee ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) virkarikoksesta ja yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta, kertovat asiasta perillä olevat lähteet HS:lle.

Epäilty rikos on tapahtunut viime syksynä, jolloin ministeri Haavisto päätti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien takia.

Rikosepäilyn keskipisteessä on se, miten suomalaisten avustamisesta al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa olisi pitänyt toimia. Myöhemmin ministeri Haavisto pyysi konsulipäällikkö Tuomiselta anteeksi ja tarjosi hänelle mahdollisuutta jatkaa tehtävässään.

Perustuslakivaliokunta pyysi helmikuussa valtakunnansyyttäjää selvittämään, onko ulkoministeri Haavisto mahdollisesti syyllistynyt virkarikokseen konsulipäällikön virkajärjestelyissä.

Valtakunnansyyttäjä määräsi poliisin suorittamaan asiassa esitutkinnan. Maanantaina keskusrikospoliisi ilmoitti tiedotteessa, että esitutkinta on päättynyt ja esitutkintapöytäkirja on lähetetty valtakunnansyyttäjälle. Poliisi ei siis tiedotteessaan ottanut kantaa siihen, onko ministeri Haavistoa syytä epäillä rikoksesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on ollut tiiviisti mukana poliisi esitutkinnassa. Keskiviikkona valtakunnansyyttäjän toimisto tiedotti, että esitutkinnan aineisto on toimitettu perustuslakivaliokunnalle.

Esitutkinnassa keskusrikospoliisi on HS:n tietojen mukaan tullut siihen johtopäätökseen, että ulkoministeri Haavistoa on syytä epäillä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Siitä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta rangaistuksena on sakko.

Syyttömyysolettaman mukaan rikoksesta epäiltyä ja syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Ulkoministeri Haavisto on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Virka-aseman väärinkäyttämisessä on kyse siitä, että virkamies hankkii itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkavelvollisuuteensa.

Eduskunta voi päättää nostaa syytteen valtioneuvoston jäsentä eli ministeriä vastaan, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Syytteeseen asettaminen edellyttää, että enemmistö eduskunnassa annetuista äänistä kannattaa sitä. Eduskunta päättää syyttämisestä sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta on antanut asiassa mietinnön. Toisin sanoen perustuslakivaliokunta arvioi, mikä olisi mahdollisesti rikos, josta ministeri Haavisto pitäisi asettaa syytteeseen.

Mahdollinen syyte ministeriä vastaan käsiteltäisiin valtakunnanoikeudessa. Siihen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä ja viisi eduskunnan valitsemaa jäsentä.

Eduskunta valitsi viime joulukuussa valtakunnanoikeuden jäseniksi vuosille 2020–2023 kansanedustaja Johannes Koskisen (sdp), oikeustieteen kandidaatti Ritva Viljasen, kansanedustaja Leena Meren (ps), kansanedustaja Antti Häkkäsen (kok), kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen (kok) ja asianajaja Anssi Kyllösen.

Syytettä valtakunnanoikeudessa ajaa valtakunnansyyttäjä.