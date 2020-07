Bryssel

Euromaiden ryhmä valitsee torstain kokouksessaan uuden puheenjohtajan. Ehdolla on kolme valtiovarainministeriä: Irlannin Paschal Donohoe, Luxembourgin Pierre Gramegna ja Espanjan valtiovarainministeri Nadia Calviño.

Calviño olisi voittaessaan ensimmäinen nainen euroryhmän johdossa. Häntä on pidetty ennakkosuosikkina, sillä Saksa ja Ranska ovat antaneet hänelle tukensa. Myös Suomi on ennakkoarvioissa nimetty Calviñon tukijaksi. Itse äänestys on salainen.

Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan Saksan tuki espanjalaiselle ei ole salaisuus.

”Olen aina ilahtunut, jos naiset saavat politiikan johtorooleja, eikä euroryhmää ole koskaan johtanut nainen”, Merkel sanoi useiden lehtien yhteishaastattelussa.

”Calviño on näyttänyt kykynsä viime kuukausien kokouksissa. Sen lisäksi jäämme Espanjan kanssa saman toiveen euroalueen syvemmästä integraatiosta”, Ranskan valtiovarainministeri Bruno le Maire kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Espanjan sosiaalidemokraatteihin kuuluva Calviño on tehnyt pitkän uran muun muassa EU-komission virkamiehenä. Hän toimii hallituksen varapääministerinä.

Euroryhmää on johtanut Portugalin valtiovarainministeri Mário Centeno. Puheenjohtaja valitaan 2,5 vuodeksi. Euroryhmällä ei ole virallista roolia EU-päätöksenteossa, mutta se koordinoi euroalueen talouspolitiikkaa.

Myös Suomella on merkittävä edustus euroryhmän virkatehtävissä. Valtiovarainministeriön entinen alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo aloitti tänä keväänä euroryhmän työryhmän sekä EU:n talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajana.

Euromaat paneutuivat torstain kokoukseen Euroopan komission tuoreeseen talousennusteeseen, joka tarkoitti varsinkin Suomelle madonlukuja. Vaikka Suomen talous ei ole tänä vuonna kaikista suurimpien kärsijöiden joukossa, hidas toipuminen on huolestuttavaa.

Suomea edustaa videokokouksessa valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

Ennusteen mukaan Suomen ensi vuoden talouskasvu on EU-maiden hitainta. Suomen talous supistuu komission ennusteen mukaan tänä vuonna 6,3 prosenttia. Ensi vuonna kasvua odotetaan vain 2,8 prosenttia, mikä jää selvästi euroalueen keskiarvosta.

Komissio ennustaa euroalueen talouden supistuvan tänä vuonna 8,7 prosenttia ja kasvavan ensi vuonna 6,1 prosenttia. Ennuste on synkistynyt pitkin matkaa.

Ennustetta ovat synkistäneet muun muassa odotettua pidemmät rajoitustoimet. Alustavat tiedot touko- ja kesäkuulta viittaavat kuitenkin komission mukaan siihen, että pahin saattaa olla ohi. Elpymisen odotetaan pääsevän vauhtiin tämän vuoden lopussa, mutta se jää vain osittaiseksi.

Lisäksi elpyminen etenee epätasaisesti jäsenmaissa.

Euroryhmän johtaja Centeno sanoi, että komission ennusteessa Eurooppa painuu syvään lamaan. Hän kuitenkin muistutti, että luvut eivät sisällä mahdollista elpymisrahoitusta. EU-johtajat hakevat sopua 750 miljardin euron elpymisrahoituspaketista ja EU-budjetista ensi viikon lopussa.

Uutta, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin esitystä elpymisrahoituspaketista odotetaan perjantaina.

Euroryhmä keskusteli kokouksessaan elvytyksen aikataulusta. EU on poistanut velkarajoituksia, jotta jäsenmaat voivat tukea talouttaan lainarahalla. Vielä ei ole päätetty, milloin ja missä muodossa vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksiin palataan.