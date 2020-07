Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on syksyllä komean poliittisen uransa kenties vaikeimmassa paikassa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päättää, ehdottaako se Haaviston asettamista syytteeseen virkarikoksesta al-Holin leirin palautusten hallinnollisissa järjestelyissä. Yksi askel tässä harkinnassa otettiin tällä viikolla, kun valiokunnan pyytämä esitutkinta valmistui.

HS kertoi keskiviikkona, että esitutkinnan perusteella poliisi epäilee Haavistoa al-Hol-tapauksen hallinnoinnissa kahdesta rikoksesta. Nimikkeitä on kaksi: yhteistoimintavelvoitteen rikkominen ja epäilyksistä vakavampi eli virka-aseman väärinkäyttäminen. Siitä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Haavisto on kiistänyt esitutkinnassa syyllistyneensä rikokseen.

Mutta mitä rikosepäilyt merkitsevät ja mitä ne eivät merkitse? Haaviston tapausta voi lähestyä ainakin kahdesta näkökulmasta: Suomalaisen hallintotavan linjanvetona ja Haaviston poliittisen aseman kannalta.

1. Missä menee politiikan raja?

Haavistoa koskevat epäilyt kiertyvät pohjimmiltaan kysymykseen siitä, mikä on Suomen hallinnossa ministerien johtaman politiikan ja lähtökohtaisesti neutraalin virkakoneiston suhde. Erityisesti kyse on siitä, miten näiden kahden luonteeltaan erilaisen ryhmän väliset ristiriidat pitäisi ratkaista.

Ulkoministeriössä epäilty rikos tapahtui viime syksynä. Haavisto päätti siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien takia.

Tuominen oli kertomansa mukaan korostanut vastoin ministerin ohjeita, että Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevia suomalaislapsia ei voitaisi ulkoministeriön virkakoneiston voimin lain puitteissa avustaa ilman valtioneuvoston selkeää poliittista päätöstä. Tuominen on kertonut pelänneensä virkamiesten oikeusturvan puolesta. Sitten Tuomisen vastuulta otettiin Haaviston päätöksellä pois asiat, jotka koskevat suomalaisten avustamista al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa.

Olisiko Tuomisen tehtäviä saanut muuttaa tällä tavalla? Miten erimielisyys lain tulkinnasta vaikutti päätökseen? Miten se vaikuttaa arvioon Haaviston toimista? Tapauksen hallinnolliset kysymykset ovat juridisesti monimutkaisia, ja juuri niitä poliisi on esitutkinnassa selvitellyt. Tutkinnan jälkeen poliisi siis epäilee, että Haavisto on toimillaan rikkonut lakia. Arkikielellä ilmaistuna kyse on siitä, onko Haavisto käyttänyt väärin valtaansa esimiehenä.

Pohdinnassa voi nähdä myös laajemman ulottuvuuden. Hieman vastaavaa rajankäyntiä on Suomessa käyty jo usean vuoden ajan.

Samantapaisia kysymyksiä virkakoneiston roolista on herännyt esimerkiksi edellisen Juha Sipilän (kesk) johtaman hallituksen sote-uudistuksen yhteydessä. HS kertoi runsas vuosi sitten eduskunnan ja valtiovarainministeriön välisestä kiistasta, jossa eduskunta katsoi ministeriön virkamiesten jättäneen kertomatta eduskunnalle uudistuksen kannalta oleellisia tietoja. Edellinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka kertoi puolestaan jo vuonna 2016 olevansa huolissaan poliittisten paineiden vaikutuksesta lainvalmistelun laatuun.

Näissä tapauksissa on kysytty, olivatko virkamiehet uppoutuneet liian syvälle hallitusten poliittisten tavoitteiden toteuttamiseen ja sivuuttaneet samalla velvollisuuksiaan. Ulkoministeriön tapauksessa asetelma on sama mutta roolit päinvastaiset: oliko virkamies oikeassa haastaessaan poliittisen ohjauksen?

Samaa sukua on myös toistuva keskustelu poliittisista virkanimityksistä ministeriöiden huipulla. Mikä rooli oikeastaan on ministereiden valikoimilla kansliapäälliköillä, joiden pitäisi kuitenkin johtaa neutraalia virkakoneistoa? Entä mikä on heidän suhteensa poliittisiin avustajiin ja valtiosihteereihin?

Roolijaon häilyvyydestä kertoo sekin, että HS kertoi torstaina oikeuskansleri Tuomas Pöystin selvittelevän al-Hol-asiassa omasta puolestaan myös ulkoministeri Haaviston avustajien toimia.

Perustuslakivaliokunta ei tee ennakkopäätöksiä. Ratkaistavana ei myöskään ole muuta kuin Haaviston toimien oikeellisuus. Jonkinlainen henkisen linjanvedon vivahde asiassa kuitenkin on: menikö Haavisto jonkin rajan yli, joka kertoo virkamiesten ja poliitikkojen suhteesta Suomessa laajemminkin? Vai onko sittenkin kyse vain Haaviston toimintatavan arvioinnista, jolla ei ole sen suurempia lisämerkityksiä?

Lopullisen päätöksen mahdollisesta syytteestä tekee eduskunnan täysistunto äänestämällä. Asian ensin käsittelevällä perustuslakivaliokunnalla on asiassa kuitenkin harkintavaltaa. Tutkinnan kynnys on paljon matalampi kuin ministerisyytteen.

Perustuslain mukaan syyte ministeriä vastaan voidaan nostaa, jos tämä on ”tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti”.

On siis tärkeää huomata, että poliisin epäily ei tarkoita, että Haavisto saisi edes syytteen saati tuomiota. Silti asiaa ympäröivä keskustelu ja erityisesti päätösten perustelut ovat olennaisia paitsi Haaviston myös laajemmin Suomen hallintokulttuurin kannalta.

2. Haaviston poliittinen asema

Oikeudellisten ja hallinnollisten kysymysten ohella Haaviston kohdalla on tietysti pohdittava myös hänen poliittista asemaansa. Haavisto on ollut jo pitkään yksi mahdollinen nimi Suomen seuraavaksi presidentiksi. Vaaleissa hän on kerännyt laajan poliittisen kannatuksen. Haavisto erottuu selvästi muista vihreiden kärkipoliitikoista ja on puolueensa kantavia nimiä. Ulkoministerinä hän kuuluu Suomen valtiojohdon ytimeen.

Akuutein on kysymys siitä, miten syksyllä odottava raskas prosessi vaikuttaa Haaviston kykyyn toimia ulkoministerinä. Rikosepäilyä ei Suomessa ole välttämättä pidetty esteenä ministerin toimelle – onhan kyseessä vasta epäily, jota ei ole näytetty toteen. Jossakin muualla samankaltainen asia voitaisiin nähdä myös moraalisena kysymyksenä, joka horjuttaisi ministerin asemaa.

Jos asia etenisi syytteeseen asti, Haaviston asema vaikeutuisi merkittävästi. Tuolloin eduskunnan olisi pitänyt äänestää syytteen puolesta, mikä käytännössä tarkoittaisi, että enemmistö kansanedustajista epäilee Haaviston integriteettiä. Tuossa tilanteessa ministerin asema olisi erittäin vaikea.

Teoriassa voisi käydä myös niin, että Haavistosta alkaa muodostua tämän omalle puolueelle poliittinen rasite. Toistaiseksi vihreät eivät voi tehdä muuta kuin seisoa ministerinsä takana, mutta syksyn keskustelusta ei varmasti tule ainakaan puolueen kansanedustajille helppo. Julkisen sektorin työntekijät eivät ole mitätön äänestäjäblokki, ja heistä moni seuraa Haaviston kohtalon lisäksi varmasti tarkasti myös sitä, miten puolue virkamiesten oikeusturvasta syksyllä puhuu.

Lopuksi on vielä tietysti myös Haaviston oma poliittinen tulevaisuus. Sauli Niinistön seuraaja tasavallan presidentiksi valitaan vuoden 2024 alussa. Tuolloin 66-vuotias Haavisto voisi yhä olla vahvoilla, mutta al-Holin varjo seuraa häntä varmasti tavalla tai toisella myös seuraavina vuosina. Se, miten Haavisto syksyn prosessista selviää vaikuttaa varmasti myös siihen, miten häntä tulevaisuudessa arvioidaan.

Poliittinen lasku voi siis langeta, vaikka juridisesti prosessi päättyisi Haaviston kannalta myönteisesti. Tuon laskun suuruus tosin ei ole selvä sekään.

Valtakunnanoikeuteen asti on lähihistoriassa päätynyt 1990-luvun alun kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo. Valtakunnanoikeus tuomitsi Juhantalon lokakuussa 1993 lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta vuoden ehdolliseen vankeuteen. Juhantalo ei kuitenkaan menettänyt äänestäjien luottamusta vaan nousi takaisin eduskuntaan.

Perustuslakivaliokunnan syynistä selvisi aikanaan myös pääministeri Matti Vanhanen (kesk). Vuonna 2010 oikeuskansleri Jonkka pyysi perustuslakivaliokuntaa tutkimaan, onko Vanhanen esteellinen osallistumaan valtioneuvoston yleisistuntoihin, joissa päätettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusten myöntämisestä Nuorisosäätiölle. Tutkinta meni poliisille, ja lopulta valiokunta katsoi, ettei asiassa tarvinnut edetä.

Kohu muistetaan, mutta sen painolasti ei ole Vanhasta pysäyttänyt. Hän on viime vuosina saanut oikeastaan vain lisää poliittista arvovaltaa ja nousi vastikään Suomen valtiovarainministeriksikin. Myös Vanhanen voisi olla vahva presidenttiehdokas – vaikka heinäkuun alussa totesikin, ettei halua ehdolle.

Vanhasen tapaus on hyvin erilainen kuin Haaviston, eikä niitä voi rinnastaa kuin poliittisesti. Haaviston saaman varjon syvyyttä ei myöskään vielä tiedetä, ja se voi olla Vanhasta syvempikin. Mutta myös samankaltainen lopputulos on mahdollinen: vaikka Haavisto on vielä hyvän aikaa myrskyn silmässä, Suomen politiikassa sieltäkin on noustu – ehkä korkeammallekin.