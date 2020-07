Bryssel

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel julkistaa perjantaina puoliltapäivin odotetun uuden ehdotuksensa Euroopan unionin elpymisrahoituspaketista.

Michel pitää ehdotuksesta tiedotustilaisuuden, joka alkaa kello 12 Suomen aikaa. Voit seurata tiedotustilaisuutta suorasta lähetyksestä.

Edellinen komission esitys herätti paljon arvostelua. Esimerkiksi Suomen kanta oli, ettei komission esitystä olisi voinut hyväksyä sellaisenaan. Suomella on ollut elpymisrahoituksen osalta useita huolia. Sen mukaan 750 miljardin euron kokonaistaso on ollut liian suuri, avustus- ja tukipainotteisuus liiallinen sekä takaisinmaksuaika liian pitkä. Suomi on arvostellut myös komission esittämiä alustavia rahanjakokriteereitä.

Komission ehdotuksessa laina maksetaan takaisin vuoteen 2058 mennessä. Lainan osuus 750 miljardista on hieman yli 500 miljardia euroa ja tukien noin 250 miljardia euroa.

Suomessa on myös nostettu esiin kysymys elpymispaketin oikeudellisesta pohjasta ja suhteesta EU:n perussopimukseen.

Michel esittää kompromissia elpymisvälineeseen ja EU:n tulevien vuosien budjettiin. Näistä päätetään samalla kertaa, sillä osa elpymisrahoituksesta on tarkoitus kanavoida EU-budjetin kautta.

Euroopan parlamentissa tällä viikolla puhuneen Michelin mukaan sopu hiertää useasta asiasta. Jäsenmaat ovat olleet tyytymättömiä elpymisvälineen ja budjetin kokoon ja rahan jakokriteereihin.

Niukka nelikko (Ruotsi, Itävalta, Hollanti ja Tanska) ovat vaatineet jäsenmaksupalautuksia. Michelin arvion mukaan jäsenmaksupalautukset ovat mukana kompromissiesityksessä, vaikka toiset jäsenmaat niitä vastustavatkin. Suomi ei saa maksupalautuksia ja vastustaa niitä.

Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat kokoontuvat ensi viikon perjantaina huippukokoukseen, jossa on tarkoitus tehdä päätöksiä Michelin esityksen pohjalta. EU-puheenjohtajamaa Saksa on toivonut, että keskustelut saataisiin päätökseen ennen kesälomia.