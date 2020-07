Euroopan unioni

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Twitterissä, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin tuoreessa kompromissiehdotuksessa otetaan monivuotisen budjetin osalta joitain askelia oikeaan suuntaan, mutta elpymisvälineessä on vielä paljon työtä.

”Tarvitsemme alhaisemman kokonaistason ja paremman tasapainon tukien ja lainojen välillä”, Marin kirjoittaa.

Michel piti ehdotuksessaan ennallaan komission ehdottaman elpymisvälineen koon sekä sen sisältämien lainojen ja avustusten suhteen. Elpymisvälineen 750 miljardista eurosta jaettaisiin jäsenmaille avustuksina 500 miljardia euroa ja lainoina 250 miljardia euroa.

Suomi on halunnut pienentää elpymisvälineen kokoa ja lisätä sen lainapainotteisuutta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) korostaa, että Michelin esitys on neuvottelujen lähtölaukaus. EU:n pääministerit kokoontuvat ensi viikolla varsinaisiin neuvotteluihin elvytyspaketista.

”Tästä täytyy lähteä etsimään kompromisseja”, Vanhanen sanoo.

Vanhanen huomauttaa, että muiden Euroopan maiden taloudella on iso merkitys Suomelle myös viennin kautta. Siksi on tärkeää, että elvytystä tehdään myös koko EU:n tasolla.

”Tarve eurooppalaiselle elvytykselle on vahvistunut. Monet ovat Suomessa vähätelleet eurooppalaisen elvytyksen merkitystä, mutta korostaisin, että meille on tärkeää, että Suomelle tärkeä markkina-alue elpyy”, Vanhanen sanoo.

”Se tapahtuu niin kansallisilla kuin eurooppalaisilla elvytystoimilla”, Vanhanen toteaa.

Suomi on arvostellut sekä elvytyspaketin kokoa että sen avustusten ja tukien osuutta. Suomen kanta on, että 750 miljardia euroa on liikaa ja lainojen osuus pitäisi olla suurempi kuin Michelin ehdottama 250 miljardia euroa.

Vanhasen mukaan Suomi ei ole määritellyt tarkkaa tasoa, johon kokonaissumma tulisi laskea.

”Tasolla on vaikutusta sen hyväksyttävyyden kannalta. Yhtä tärkeää on, että jakokriteerit ovat sellaiset, että se aidosti vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen”, Vanhanen toteaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteaa, että Suomen pitää kieltäytyä koko elvytyspaketista. Tavio katsoo, että esityksessä ei ole huomioitu hallituksen tavoitteita.

Tavio kysyy, miksi Suomi ei pyytänyt neuvotteluissa maksuhelpotuksia. EU:n niukka nelikko eli Ruotsi, Itävalta, Hollanti ja Tanska ovat vaatineet jäsenmaksupalautuksia. Michel säilytti jäsenmaksupalautukset esityksessään.

Suomi ei saa maksupalautuksia ja vastustaa niitä.