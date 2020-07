Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) arvioi, että kotimaisten ruokatuotteiden määrää olisi hyvä saada suomalaisissa varuskunnissa ylös.

”Kotimaista on syytä suosia jo huoltovarmuus syistä ja panostaa laadukkaaseen kotimaiseen ruokaan. Ruokatuotteiden kotimaisuusaste on tällä hetkellä varuskunnissa noin 75 prosenttia. Oma mielipiteeni on, että vielä nykyistä suurempaan osuuteen pitää pystyä. Epäilemättä kustannuskysymykset ovat tässä yksi tekijä”, Kaikkonen sanoo.

Keskustelu käynnistyi kun keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä julkaisi maanantaina tviitin, jossa hän kertoi, että varusmiespalvelusta suorittava henkilö oli kertonut hänelle tuotteista, joita varuskunnissa syödään. Kärnän mukaan ”Leijona Catering tarjoaa varusmiehille ruotsalaista margariinia, kreikkalaista hilloa sekä tanskalaista riisifruttia.”

Leijona Catering oy on vuonna 2012 perustettu ruokapalveluja tarjoava yritys, jonka suurin asiakas on Puolustusvoimat, jolle yritys toteuttaa kaikki ruokapalvelut.

Se on valtion omistama yritys ja vuoden 2019 liikevaihto oli 75,5 miljoonaa euroa. Tulosta Leijona Catering teki 4,4 miljoonaa euroa samana vuonna.

Globaalissa maailmassa täyttä kotimaisuusastetta ruokatuotteiden osalta voisi olla vaikea saavuttaa, koska kaikkia tuotteita ei edes tuoteta Suomessa.

”Sadan prosentin omavaraisuus olisi käytännössä mahdoton, koska kaikkia elintarvikkeita ei Suomessa edes tuoteta, kuten esimerkiksi kahvia”, Kaikkonen sanoo.

”Mutta kyllä sillä on oma arvonsa, että suosimme kotimaista.”

Kaikkonen ei osaa vielä arvioida, että mitä yksittäisiä toimenpiteitä tuotteiden hankinnassa pyrittäisiin tekemään, jotta kotimaisuusaste paranisi.

”Leijona Catering tuottaa ruuat varuskuntiin. Se taas on valtiovarainministeriön omistajanohjauksen alla. Itse en näitä ruokalistoja laadi. Mutta meillä on myös puolustusministeriössä pohdinnassa, että mitä toimenpiteitä tässä tilanteessa voisimme tehdä. Asian äärelle palataan vielä tämän vuoden aikana”, Kaikkonen sanoo.

Leijona Cateringin liiketoimintajohtaja Petra Garnqvist arvioi, että Kärnän mainitsemat tuotteet kuuluvat maastoruokailuun.

”Leijona Cateringilla on monenlaisia ruokahuollon malleja, joilla vastaamme asiakkaidemme toiveisiin. Kyseisiä tuotteita on tarjolla maastoruokalistalla. Tällöin tuotteen valintaan vaikuttaa tarjoiluun, hygieniaan, säilyvyyteen, ruokalistasuunnitteluun, kylmäketjuvapauteen ja kustannuksiin liittyvät tekijät. Sopivaa tuotetta valitessa nämä kaikki tekijät arvioidaan hankintalain puitteissa”, Granqvist kertoo HS:lle sähköpostitse.

Tällä hetkellä myös Leijona Cateringissä tarkastellaan Granqvistin mukaan sitä, voisiko kotimaisten tuotteiden määrää nostaa.

”Meillä on kesäkuun alussa voimaan astunut uudistettu, aiempaa vastuullisempiin hankintoihin tähtäävä hankintasopimus, jonka puitteissa Leijona Catering tarkastelee kotimaisuusasteen nostamista eri tuoteryhmissä”, Granqvist kertoo.

Granqvistin mukaan suomalainen tuote on aina arvioinnissa mukana.

”Vastuullinen toimintatapa tarkoittaa hankintalain noudattamista ja toimintaan vaikuttavien eri tekijöiden tarkkaa arviointia tuotteita ja raaka-aineita valitessa. Suomalainen tuote on aina mukana arvioinnissa muun maalaisten tuotteiden ohella.”