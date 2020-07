Vasemmistoliitto haluaisi tehdä työttömyyskassan jäsenyydestä pakollista kaikille suomalaisille. Puolueen linjauksesta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki maanantaina Ylen A-studiossa.

Arhinmäki oli mukana keskustelussa kokoomuksen kansanedustajan Elina Lepomäen kanssa. Lepomäki kertoi HS:n haastattelussa perjantaina, että kokoomus kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista myös työttömyyskassoihin kuulumattomille työntekijöille. Työntekijäjärjestöt SAK, STTK ja Akava sekä työnantajajärjestö EK asettuivat vastustamaan kokoomuksen ehdotusta. Suomen Yrittäjät puolestaan on todennut kannattavansa sitä.

Arhinmäeltä kysyttiin Ylen lähetyksessä, kannattaako vasemmistoliitto ansioturvan laajentamista koskemaan kaikkia palkansaajia.

”Kyllä se olisi meidän mielestä ihan järkevää sitä kautta, että kaikki kuuluisivat työttömyyskassoihin ja olisivat oikeutettuja ansioturvaan”, Arhinmäki sanoi Ylellä.

”Kenenkään ei olisi pakko liittyä liiton kassaan, vaan voisi liittyä myös yksityiseen kassaan”, hän jatkoi.

Arhinmäen mukaan vasemmistoliitto näkisi hyvänä sen, että pakollinen kassajäsenyys vahvistaisi työntekijöiden järjestäytymistä.

”Mielestäni olisi järkevää, että kaikki kuuluisivat kassaan lain kautta. Sillä olisi todennäköisesti positiivinen vaikutus myös järjestäytymiseen. Jos ansiosidonnainen irrotettaisiin kokonaan liitoista, sillä olisi negatiivinen vaikutus järjestäytymiseen. Haetaanko tässä sitten sitä, että halutaan heikentää järjestäytymisastetta?” Arhinmäki sanoo HS:lle.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen nosti Twitterissä esiin ehdotuksen siitä, että liittojen ja yksityisten kassojen ohessa perustettaisiin Kelaan niin sanottu Kela-kassa, jossa vakuutettaisiin kaikki, jotka eivät liity muuhun työttömyyskassaan.

Vartiainen toteaa, että taustalla on nykyisin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n professorina työskentelevän Roope Uusitalon vuonna 2018 Suomen Kuvalehden kolumnissa esittämä ajatus peruskassasta. Jokainen työttömyyskassaan kuulumaton ihminen saisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa valtion kassasta ilman erillistä jäsenmaksua.

”Ehdotan, että perustetaan yksi uusi kassa, kutsuttakoon sitä vaikka peruskassaksi. Ehdotan, että tähän peruskassaan liitettäisiin automaattisesti jäseneksi kaikki ne, jotka eivät itse liity johonkin muuhun kassaan”, Uusitalo kirjoitti.

Kokoomuksen kansanedustajat Juhana Vartiainen (vasemmalla) ja Elina Lepomäki vaativat ansiosidonnaista kaikille.

Arhinmäki vertaa työttömyyskassapakkoa liikennevakuutukseen, joka on pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille. Vartiainen taas toteaa, että ketään ei voida pakottaa liittymään yksityisen vakuutusyhteisön jäseneksi.

”Liikennevakuutus otetaan myös sitä varten, että katetaan vahinkoja muille. Siinä tapauksessa perustelu on eri tavalla olemassa. Jotta pääsee autoilemaan, täytyy vakuuttaa ne muut ihmiset”, Vartiainen sanoo.

HS:lle Arhinmäki toteaa, että ratkaisua voi verrata myös yrittäjille pakolliseen eläkevakuutukseen.

”Tämä olisi nopein ja yksinkertaisin tapa huolehtia siitä, että kaikki ehdot täyttävät olisivat ansioturvan piirissä”, Arhinmäki sanoo.

Vartiainen toteaa, että niin sanotun Kela-kassan perustaminen olisi uudistuksena yksinkertainen. Kelasta saatava ansiosidonnainen olisi Vartiaisen ehdotuksen mukaan myös noin viisi prosenttia alhaisempi kuin työttömyyskassan jäsenenä.

”Siinä luotaisiin jokaiselle työttömyyskassaan kuulumattomalle oikeus samaan ansioturvaan, mutta annettaisiin se Kelan hoidettavaksi”, Vartiainen sanoo.

Arhinmäki sanoo, että muutos maksaisi noin 250 miljoonaa euroa. Summa on peräisin Keskuskauppakamarin ekonomistina työskentelevän Mauri Kotamäen toissa vuonna hallitukselle tekemästä raportista, jossa hän esitti yhtenä vaihtoehtona myös peruspäivärahojen muuttamista ansiosidonnaiseksi.

Mallissa kassan jäsenyys toisi yhä lisäturvaa, mutta vain jäsenmaksuilla rahoitetun osuuden verran. Muutos maksaisi Kotamäen mukaan 250 miljoonaa euroa.

”Kaikkien pitäisi sitoutua siihen, että siihen laitetaan lisää euroja”, Arhinmäki sanoo.

Samaa mieltä vaikuttavat olevan kokoomuksen edustajat. Lepomäki totesi Ylen keskustelussa, että kustannuksilla ei ole asiassa mitään väliä. Myös kokoomuksen kansanedustaja Vartiainen toteaa, että uudistuksen toteuttamisella saa olla kustannuksia.

”Ilman muuta se saa maksaa, koska kyseessä on oikeudenmukaisuus ja järjestelmän rakenteen korjaaminen. Ansioturvan kesto ja taso ovat eri kysymyksiä. Sitä emme ole tässä vaiheessa miettineet emmekä ole nyt tekemässä siihen uusia esityksiä”, Vartiainen sanoo.

”On erikoista sanoa, että ei sillä rahalla ole mitään väliä. Nimenomaan kokoomus on ollut leikkaamassa ansioturvaa. Positiivista on se, että he ovat valmiita kehittämään työttömyysturvaa, mutta suunnanmuutos on aikamoinen”, Arhinmäki kommentoi HS:lle.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa twiitissään, että ”illan Yle A-studio -ohjelmassa selvisi, että esitys nykymuotoisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta koskemaan kaikkia on kuin susi lampaan vaatteissa, sillä siitä seuraisi turvan leikkaaminen joko sitä lyhentämällä tai porrastamalla”.

Suomessa on tekeillä sosiaaliturvauudistus, jota valmisteleva parlamentaarinen komitea aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Vartiainen kuuluu komiteaan, mutta toteaa, että ansiosidonnaisen suhteen ei todennäköisesti ole odotettavissa lakimuutoksia tällä hallituskaudella.

Arhinmäen mukaan työttömyysturvaa voitaisiin parantaa jatkamalla myös koronakriisin aikana hyödynnettyjä helpotuksia. Esimerkiksi työttömyysturvan työssäoloehtoa on lyhennetty ja omavastuuaika on kokonaan poistettu. Arhinmäki myös korostaa, että itsensätyöllistäjien ja yrittäjien työttömyysturvaa olisi parannettava.

Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan on kirjattu, että siirtymisestä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tehdään tällä hallituskaudella jatkoselvitys. Sen tekemistä ei ole vielä aloitettu.

Sosiaali- ja työttömyysturvan vastuuministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ei halunnut kommentoida asiaa HS:lle lomaltaan.