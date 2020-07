Koronavirustilanne ja akuutin kriisin hoito saivat pääministeri­puolue Sdp:n suosion nousemaan aiemmin tänä vuonna. Nyt kun kriisi on tasaantunut, myös puolueen suosio on hieman laskussa, ilmenee Helsingin Sanomien tuoreimmasta puoluekannatus­mittauksesta.

Puolueiden järjestys on entisellään. Sdp on suurin puolue 21,2 prosentin kannatuksella. Puoluetta äänestäisi nyt 0,7 prosentti­yksikköä harvempi kuin edellisen mittauksen aikaan. HS:n tilaaman tutkimuksen toteutti Kantar TNS 15.6.–10.7.

”Poliittisen keskustelun ilmatila oli akuutin koronakriisin aikaan täydellisesti hallitukselta. Se söi muilta puolueilta mahdollisuuksia päästä ajatuksineen esiin normaalilla tavalla. Myös keskustelun luonne oli äärimmäisen rationaalista”, arvioi tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantar TNS:stä.

Toisesta sijasta kamppailevat nyt perussuomalaiset 17,9 prosentin kannatuksella ja kokoomus 17,7 prosentin kannatuksella.

Keskusta on tällä hetkellä puolueista neljänneksi suosituin 11,6 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus putosi 0,8 prosenttiyksikköä. Vihreät on listan viidentenä 11,3 prosentin kannatuksella. Vasemmistoliiton kannatus koheni 0,8 prosenttiyksikköä 8,2 prosenttiin.

”Siellä on kaksi taisteluparia. Perussuomalaiset ja kokoomus ovat lähellä toisiaan, samoin kuin keskusta ja vihreät. Järjestys on edelleen sama, mutta on mielenkiintoista nähdä, tuleeko siihen muutoksia”, Nurmela sanoo.

Sdp:n kannatus kasvoi seitsemän prosenttiyksikköä vuodenvaihteen ja toukokuun välisenä aikana. Vaikka huippulukemasta on hävinnyt 0,9 prosenttiyksikköä, puolueen tuore kannatustulos on kolman­neksi paras eduskuntavaalien jälkeen mitatuista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen muodostavat puolueet nauttivat nyt 56,7 prosentin luottamusta. Kuukausi sitten vastaava luku oli 56,9 prosenttia.

”Sdp:llä oli selkeästi koronaan ja pääministerin johdolla toimineeseen hallitustyöskentelyyn kytkeytyvä nousu, joka on tasaantunut ja kääntynyt alaspäin”, Nurmela toteaa.

Syksyn kannatuskehitykseen vaikuttaa myös suuri tuntematon eli se, tuleeko Suomeen toinen mittava epidemia-aalto. Toistaiseksi kansalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä hallituksen toimintaan koronakriisissä. Heinäkuun alussa julkistetun gallupin vastaajista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että Marinin hallitus on onnistunut tehtävässään hyvin. 17 prosenttia katsoi hallituksen onnistuneen erittäin hyvin ja 53 prosenttia melko hyvin.

Tuoreessa mittauksessa on odottava tunnelma eikä tuloksissa vielä näy isoja käänteitä. Nurmelan arvion mukaan poliittinen keskustelu normalisoituu ja sähköistyy kesälomakauden jälkeen, mikäli toista aaltoa ei tule.

”Odotellaan, mitä syksy tuo tullessaan. Jos silloin aletaan käydä debattia samalla tavalla arvo- ja tunnepohjaisesti kuten ennen koronaa, se luo perussuomalaisille hyvät lähtökohdat”, Nurmela sanoo. Samalla perussuomalaisille vastavoiman muodostava vihreät voi hyötyä tilanteesta.

Perussuomalaisten kohdalla kesällä ovat puhuttaneet kansanedustaja Ano Turtiaisen Twitter-jupakka sekä Juha Mäenpäähän liittynyt eduskunnan äänestys syyttämisluvasta.

”Nämä tapaukset olisivat voineet näkyä myös puolueen kannatuksessa. Perussuomalaiset onnistui argumentoinnissa ja se lasku, joka oli aiemmin, on tasaantunut”, Nurmela sanoo.

Nurmela arvioi, että vielä viime kuussa tilannetta sivusta seuranneet perussuomalaiset ovat palanneet takaisin puolueen kannattajiksi. Lisäksi perussuomalaiset on hieman saattanut hyötyä keskustan kustannuksella.

Ensi kevään kuntavaalit alkavat jo hiljalleen häämöttää myös kannatusmittausten taustalla.

”On mielenkiintoista nähdä mihin suuntaan perussuomalaisten kannatus kehittyy kun lähdetään kohti kuntavaaleja. On myös kiinnostavaa, miten keskusta pystyy vastaamaan haasteisiin”, Nurmela sanoo.

Akuutin kriisin jälkeen oppositiolle on tarjoutunut jälleen tilaisuus haastaa hallitusta ja Marinin puoluetta. Myös hallituskumppaneilla on mahdollisuus hallitusohjelman ulkopuolisiin ulostuloihin. HS kirjoitti viime viikolla poliittisen keskustelun ”punaisesta lihasta”, jolla tarkoitetaan puolueiden omien kannattajien syvimpiin tuntoihin vetoamista. Tätä punaisen lihan heittelyä omille kannattajille on jo nähty.

”Jos vasemmistoliitto ja vihreät ovat onnistuneet punaisen lihan heittämisessä, niin keskustalla se ei ole onnistunut”, Nurmela toteaa.

Tuoreessa mittauksessa moni vastaaja vakuuttaa uskollisuuttaan omaa puoluettaan kohtaan. Esimerkiksi sdp:tä äänestäneistä 73 prosenttia uudistaisi tukensa puolueelle, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Kokoomus, vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja vihreät pääsevät myös kaikki liki 70 prosentin tuntumaan.

Sen sijaan vain 58 prosenttia keskustaa äänestäneistä antaisi sille nyt äänensä. Kuukausi sitten osuus oli 69 prosenttia.

Vastaajista 29 prosenttia ei osannut tai halunnut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi nyt eduskuntavaaleissa tai sanoi, ettei kävisi äänestämässä. Epätietoisten tämänhetkinen osuus on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on 32 prosenttia tammikuusta 2011 alkaen.