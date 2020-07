Koronavirustartuntojen jäljittäminen mobiilisovelluksella näyttää olevan pian mahdollista Suomessa. Sovelluksen kehitys on sujunut aikaisemmin kerrotun aikataulun mukaisesti, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL.

Sovelluksen on tarkoitus tulla käyttöön elokuun 31. päivänä. Silloin astuisi voimaan myös tartuntatautilakiin esitetty väliaikainen lakimuutos, jonka eduskunta on hyväksynyt.

”Tällä hetkellä näyttää, että hankkeessa edetään aikataulun mukaisesti. Toki kaikissa projekteissa täytyy huomioida yllättävien muutosten riski”, sanoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho THL:sta.

Hankkeessa on mukana lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Kela sekä valtion omistama sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitysyhtiö Sotedigi. Käytännön toteutuksesta vastaa ohjelmistoyhtiö Solita, joka valittiin hankkeeseen kilpailutuksen kautta.

Yhtiö kertoo, että sovelluksen ja sen taustajärjestelmien kehitystyö on hyvässä vauhdissa. Testien tekeminen on jo aloitettu.

”Sovellus näyttää jo hyvin pitkälle oikealta sovellukselta. Olemme jo onnistuneet testaamaan esimerkiksi altistusten havaitsemista”, sanoo teknologia-asiantuntija Sami Köykkä Solitasta.

Hankkeessa on hyödynnetty myös kokemuksia, joita saatiin toukokuussa Vaasan keskussairaalassa tehdyssä pilottihankkeessa. Sen taustalla olivat ohjelmistoyritykset Reaktor ja Futurice sekä tietoturvayhtiö Fraktal.

Koronasovelluksesta on tulossa ilmainen ja vapaaehtoinen. Sen voi ladata yleisimpiin android-käyttöjärjestelmää käyttäviin puhelimiin tai Applen puhelimiin, joihin on päivitetty viimeisin käyttöjärjestelmän versio.

Sovellus hyödyntää bluetooth-teknologiaa. Kun kaksi sovelluksen käyttäjää ovat lähekkäin, lähettävät heidän matkapuhelimensa toisilleen signaalia, joista ei voi tunnistaa henkilöä. Kyseessä on ainoastaan jatkuvasti vaihtuva avainkoodi, jonka molemmat laitteet lähettävät toisilleen.

Koodi tallentuu puhelimeen siinä tapauksessa, että henkilöt ovat riittävän pitkän ajan lähekkäin, jotta altistuminen on teoriassa mahdollista. Tämän jälkeen koodit säilyvät molempien puhelimissa kolme viikkoa.

Jos toinen näistä henkilöistä epäilee saaneensa tartunnan, käy hän ensin terveysasemalla vastaanotolla. Jos koronavirustestissä havaitaan todennettu tartunta, saa henkilö terveydenhuollosta anonyymin avainkoodin, jonka sairastunut itse syöttää sovellukseen varoittaakseen muita.

Vasta tämän jälkeen lähtee tieto muille, jotka ovat edellisen kahden viikon aikana olleet samassa paikassa virustartunnan saaneen kanssa.

”Alun perin tarkoitus oli jopa kertoa päivämäärä, jolloin mahdollinen altistuminen oli tapahtunut, mutta se ei olisi ollut tartuntatautilain puitteissa mahdollista”, Köykkä sanoo.

Koronatartuntojen jäljityssovelluksia on kehitetty samanaikaisesti useissa maissa. EU:ssa on keskusteltu mahdollisuudesta luoda yksi yhteinen sovellus kaikkien jäsenmaiden käyttöön.

Keskiviikkona EU-komissio kertoi, että se aikoo luoda yhteisen rajapinnan, jonka kautta jäsenvaltiot voivat jakaa keskenään jäljityssovellusten edellyttämää, anonyymiä tietoa. Se tarkoittaisi, että esimerkiksi Euroopassa matkustavat suomalaiset voisivat saada ja jakaa tietoa mahdollisista tartunnoista myös muiden maiden kansalaisten kanssa.

Silloin jäsenmaiden asukkaat voisivat käyttää ainoastaan yhtä, kansallisesti luotua jäljityssovellusta.

Suomessa elokuun lopussa näillä näkymin julkaistavan sovelluksen ensimmäinen versio toimii ainoastaan kotimaisten käyttäjien kesken. Seuraavista versioista on tarkoitus tehdä kansainvälisesti toimivia.

”Sitä varten on mahdollista rakentaa taustajärjestelmä, joka jakaisi sovellusten käyttäjien avainkoodeja muiden maiden sovellusten taustajärjestelmien kanssa. Nämä kysymykset ovat kuitenkin vielä pitkälti auki”, sanoo Sami Köykkä.

Suomalainen tartuntojen jäljityssovellus toimii yhdessä Kelan tietokannan kanssa. Se hyödyntää osittain terveyden itseseurantaan varten tehtyä Omaolo-järjestelmää.

Jos kunnan asukkaalla todetaan koronatartunta tai altistus, saa hän toimintaohjeet joko Omaolo-palvelun kautta tai puhelimessa, jos kunnalla ei ole Omaolo-palvelua käytössä.

Tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota, Köykkä sanoo. Sen varmistamiseksi korona-altistukseen liittyvät tiedot käsitellään paikallisesti jokaisen käyttäjän omassa puhelimessa. Tieto pysyy nimettömänä, sillä sen enempää Kela kuin sovelluksen kehittäjät eivät näe, kenen tiedot liikkuvat taustajärjestelmien välillä.

Se on mahdollista, sillä käytössä on Applen ja Googlen luomat rajapinnat.

”Tässä on selkeä etu, kun sovelluksen toiminta on tehty suoraan käyttöjärjestelmätasolle. Se tarkoittaa, että puhelimen omat rajoitukset eivät haittaa sovelluksen toimintaa esimerkiksi silloin, jos akku on vähissä”, Köykkä sanoo.

Sovellus kuluttaa puhelimen akkua vain vähän. Käyttäjän pitää ainoastaan varmistaa, että laitteessa on virtaa ja että bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle.

Tällä erää jäljityssovellus tulisi ladattavaksi elokuun lopussa. Sitä edeltävät sovelluskauppiaiden omat tarkistusprosessit, jotka voivat kestää viikkoja. Tästä huolimatta THL:ssa ja Solitalla ollaan luottavaisia, että sovellus tulee käyttöön annetussa aikataulussa.

”Haluamme tietysti, että mahdollisimman moni ottaa sovelluksen käyttöön. Kerromme kehitystyön etenemisestä ja aloitamme aktiivisen markkinoinnin lähempänä julkaisuajankohtaa”, sanoo Aleksi Yrttiaho THL:sta.