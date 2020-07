Onko suurmies se, joka lopetti kylmän sodan ja asevarustelukilvan, vai se, joka aloitti ne uudelleen? Muun muassa tämä kysymys jäi pyörimään mieleeni, kun olin katsonut hienon televisiodokumentin Neuvostoliiton viimeisestä presidentistä Mihail Gorbatšovista.

Yle lähetti heinäkuun ensimmäisenä päivänä saksalainen ohjaajalegendan Werner Herzogin dokumentin Ystäväni Gorbatšov. Se piirsi Gorbatšovista kuvan syvästi inhimillisenä, loistavan älykkäänä ja rehellisenä ihmisenä ja yhtenä viime vuosisadan merkittävimmistä poliitikoista.

Dokumentti sai minut myös vertailemaan Gorbatšovia ja Venäjän nykyistä presidenttiä Vladimir Putinia ja venäläisen suhtautumista heihin.

Kävin takavuosina Venäjällä ties kuinka monet kerrat sekä työ- että yksityisillä matkoilla. Keskustelin monien tavallisen venäläisten kanssa. En tavannut ainuttakaan, jolla olisi ollut myönteistä sanottavaa Gorbatšovista.

Gorbatšov on yhä venäläisten silmissä roisto numero yksi. Hän on maanpetturi, joka antautui lännen edessä ja antoi Neuvostoliiton ja sen valtapiirin hajota. Arvioon on yhtynyt myös Putin, joka on sanonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli viime vuosisadan suurin tragedia.

Gorbatšov ei onnistunut neuvostojärjestelmän uudistamisessa. Demokratian, ihmisoikeuksien ja muiden yleisinhimillisten arvojen sovittaminen diktatoriseen yksipuoluejärjestelmään ja valtiomonopolistiseen talousjärjestelmään olisi ollut mahdoton tehtävä kenelle tahansa.

Gorbatšovin ajamat glasnost ja perestroika vapauttivat joka tapauksessa Neuvostoliiton ja sen valtapiirin totalitarismin rautavanteesta. Gorbatšovin ansiosta kylmä sota päättyi, kolmannes maailman ydinaseista tuhottiin, lyhyen ja keskimatkan ohjuksista luovuttiin, itäinen Eurooppa itsenäistyi ja vapautui, Saksa yhdistyi.

Kaikki tämä tapahtui lähes ilman väkivaltaa, mitä voi pitää suoranaisena ihmeenä. Vähemmätkin ansiot riittäisivät nostamaan Gorbatšovin vuosisatansa suurmiesten joukkoon.

Mitä on tehnyt Putin? Palauttanut vastakkainasettelun ja kylmän sodan asetelmat kansainväliseen politiikkaan. Käynnistellyt uudelleen asevarustelua. Ajanut Venäjän eristyksiin. Nostanut homeisen nationalismin ja patavanhoillisen konservatismin maansa johtaviksi aatteiksi.

Putin on tuhonnut kaikki edellytykset, että Venäjästä kehittyisi nykyaikainen talousmahti, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksia kunnioittava demokratia. Hän on varmistanut yksinvaltansa ainakin vuoteen 2036 asti.

Kuitenkin venäläiset halveksivat syvästi Gorbatšovia ja arvostavat Putinia – tai ainakin pitävät häntä ainoana vaihtoehtona johtajakseen. Hänen kansansuosionsa laskee, mutta sillä ei ole enää merkitystä hänen valtansa kannalta.

Herzogin dokumentti herättää yleisemminkin kysymyksen, voivatko sovun ja rauhan rakentajat nousta historian suuriksi hahmoiksi. Tietenkin voivat, ja he vasta voivatkin.

Varmin tie vallan huipulle näyttää nykymaailmassa kuitenkin kulkevan populismin, autoritaarisuuden, vastakkainasettelun ja kansalliskiihkon kautta. Moni tätä tietä kulkenut uskoo itse olevansa suurmies, kuten Putin.

Moni aiemmin tätä tietä valtansa hankkinut ”suurmies” on kyllä jättänyt jälkensä maailmanhistoriaan, mutta vain kauhistuttavan.

Usein nämä ”suurmiehet” ovat olleet lopulta musertavaksi onnettomuudeksi myös omalle kansalleen. Sitä on Putinkin venäläisille – jo siksikin, että Venäjä on lyönyt täysin laimin taloutensa nykyaikaistamisen. Venäjän käy huonosti viimeistään silloin, kun öljyn ja kaasun kysyntä tyrehtyy ja hinta romahtaa lopullisesti.

Gorbatšov on paitsi suuri poliitikko myös suuri ihminen. Ehkä parhaan kuvan Putinista ihmisenä saa amerikkalaisen journalistin Steven Lee Meyersin kirjasta Uusi tsaari – Vladimir Putin ja hänen Venäjänsä.

Putin on Meyersin mukaan lapsuuden väkivallan henkisesti vammauttama, brutaalin häikäilemätön ja vallanhimoinen ihminen. Hän on turvallisuuspalvelun upseeri myös poliitikkona. Hänen tarpeensa uhota ja korostaa mahtiaan kertoo ennen muuta heikosta itsetunnosta ja hoitamatta jääneistä traumoista.

Putin on ihmisenä pienmies. Samankaltaisia pienmiehiä ovat olleet myös monet eniten pahaa aikaan saaneet historian ”suurmiehet”. Oikeistopopulismin ja kansalliskiihkon aalto on nostanut Putinin lailla pullistelevia pienmiehiä valtaan eri puolilla maailmaa, jopa Yhdysvalloissa.

Sopii vain toivoa, että maailma herää tästä painajaisesta ennen kuin peruuttamatonta pahaa ehtii tapahtua.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.