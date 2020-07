Euroopan unioni

Bryssel/Helsinki

Yksi vuoden tärkeimmistä EU-kokouksista alkaa perjantaina, kun Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat kokoontuvat neuvottelemaan unionin yhteisestä hätärahoituksesta.

Kokous on historiallinen monesta syystä. Pöydällä on ennenäkemätön ehdotus 750 miljardin euron elpymisrahoituksesta, jolla korjattaisiin koronaviruspandemian aiheuttamaa vahinkoja taloudelle. Jäsenvaltiot ovat ehdotuksesta erimielisiä, eikä yhteistä päätöstä välttämättä saada vielä viikonlopun kokouksessa aikaan.

Johtajat kokoontuvat Brysseliin ensimmäistä kertaa sitten pandemian kärjistymisen, sillä näin tärkeitä päätöksiä ei voi tehdä videoyhteydellä. Myös kokousjärjestelyt jäävät historiaan. Johtajilla on kasvoillaan hengityssuojaimet, eivätkä he saa kätellä tai lähestyä toisiaan.

HS käy läpi keskeisiä kysymyksiä historiallisen suuresta elvytyksestä.

Millainen rahoitus on ja mihin sitä tarvitaan?

Ehdotuksen mukaan EU hankkisi rahoitusmarkkinoilta lainaa 750 miljardia euroa. Siitä 500 miljardia euroa annettaisiin jäsenvaltiolle avustuksina, joita ei tarvitsisi maksaa takaisin, ja 250 miljardia euroa lainoina jäsenvaltioille.

Tuorein ehdotus on Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin laatima. Michel piti Euroopan komission painottamat päälinjat rahoituksen suuruudesta ja avustusten osuudesta ennallaan.

Suuri osa rahoituksesta myönnettäisiin jäsenvaltioiden laatimien suunnitelmien perusteella. Suunnitelmissa jäsenmaat sitoutuvat EU:n taloudelliseen ohjaukseen sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin.

Lainat maksettaisiin takaisin valtioiden suurempina jäsenmaksuina ja mahdollisilla uusilla EU-veroilla, joita kannettaisiin etenkin yrityksiltä. EU lyhentäisi ottamansa lainat vuosina 2026–2058. Tavoitteena on, että EU voisi aloittaa hätärahoituksen ensi vuoden alussa.

Komission lähtökohtana on ollut, että poikkeuksellinen taloudellinen sekasorto edellyttää myös poikkeuksellisia taloudellisia toimia. Yhteisten toimien turvin jäsenvaltioiden ei tarvitsisi kasvattaa velkataakkojaan niin paljon kuin siinä tapauksessa, että talouden korjaaminen olisi yksittäisten valtioiden omalla vastuulla.

Yhteisvastuu on Euroopan unionin keskeisiä arvoja. Suomalaisessa keskustelussa se on jäänyt taustalle, sanoo Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio.

Valtio-opin professori Tapio Raunio Poliittinen valta Suomessa -kirjan julkistamistilaisuudessa Helsingissä vuonna 2017.

”Kun katsotaan EU:n perussopimuksia, niin useassa kohtaa puhutaan, että EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet auttamaan toisiaan. Elvytysrahoituksessa on kyse nimenomaan solidaarisuudesta ja Euroopan yhtenäisyydestä.”

Miksi ehdotusta myös vastustetaan?

Vastustajien keskeinen ajatus on, että jokaisen jäsenvaltion pitäisi huolehtia omasta taloudestaan. Jos valtiot saavat EU:lta avokätisesti vastikkeetonta rahoitusta, niillä ei ole kannustinta uudistaa talouksiaan kilpailukykyisemmiksi.

Siksi edessä voisi olla lähivuosina taas uusi sekasorto, jos jokin suurista jäsenvaltiosta vajoaisi uusiin talousvaikeuksiin ja vaatisi EU:lta hätärahoitusta. Poliittiset päättäjät suhtautuvat taloudellisiin uudistuksiin usein nihkeästi, koska he tietävät monien äänestäjien vastustavan niitä.

Osa jäsenvaltioista on uudistanut talouksiaan päättäväisemmin kuin toiset. Uudistuksissa muita edellä oleville on vaikea hyväksyä sitä, että kaikki eivät ole olleet valmiita samanlaisiin ponnistuksiin. Taloudelliset uudistuksen tarkoittavat keinoja, joilla talouskasvu yritetään turvata pitkällä aikavälillä.

Vastustajilla on kaksi eri näkökulmaa: teknisempi, esimerkiksi rahoituksen määrään tai takaisinmaksuaikaan liittyvä, sekä periaatteellisempi, EU:n luonteeseen ja rahoituksen oikeudelliseen perustaan liittyvä.

Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta sanoo suomalaisessa keskustelussa nousseen vahvasti esiin, että Suomen saama osuus on pienempi kuin mitä Suomi maksaa.

”Toinen näkökulma on se, että paketti muuttaa Euroopan unionin luonnetta tavalla, joka ei ole poliittisesti hyväksyttävää.”

Helsingin yliopiston tutkija Timo Miettinen Helsingissä toukokuussa.

Mitkä jäsenvaltiot ovat epäilevimpiä?

Tiukimmin elvytysrahoitusta vastustavat neljä EU:n nettomaksajaa: Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska. Nelikolle on vaikeinta hyväksyä, että ne joutuvat maksamaan suurempia jäsenmaksuja pääasiassa eteläeurooppalaisten valtioiden avustamiseksi.

Penseän kannan takia valtioita on kutsuttu ”niukaksi nelikoksi”. Suomi on lähempänä ”niukkaa nelikkoa” kuin Saksaa, Ranskaa, Italiaa ja Espanjaa, jotka kannattavat hätärahoitusta.

”Suomen yksi kantava EU-politiikan linja on, että Suomi ei ole pyrkinyt ainakaan julkisesti blokkiutumaan tiettyjen maiden kanssa. Se antaa kuvaa yhteistyökykyisestä jäsenvaltiosta”, Tapio Raunio arvioi.

Nykyisen taloudellisen sekasorron aikana Saksa on muuttanut kantaansa todennäköisesti eniten. Se on aikaisemmin korostanut jokaisen jäsenvaltion vastuuta taloudestaan, mutta on kevään aikana alkanut kannattaa yhteisiä toimia.

Liittokansleri Angela Merkel on perustellut Saksan muuttunutta kantaa lähinnä sillä, että harvinaisen pahassa kriisissä täytyy olla valmis ennennäkemättömiin toimiin kunhan ne ovat tilapäisiä.

Saksa on ylivoimaisesti suurin EU:n nettomaksaja.

Mikä ehdotuksessa hiertää Suomea?

Suomi on valmis yhteisiin toimiin koronaviruspandemian taloudellisten vahinkojen korjaamiseksi. Suomi haluaisi silti supistaa hätärahoituksen määrää ja vähentää avustusten osuutta.

”Meidän kantamme on, että isomman osan pitää olla lainamuotoista. Lisäksi haluamme, että tuen jakaminen perustuu siihen, miten koronakriisi on kunkin maan talouteen vaikuttanut”, kertoi eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) Suomen kannasta torstaina.

Suomelle on tärkeää saada myös arvio taloudellisten sitoumusten enimmäismäärästä.

Lisäksi komission ehdotuksessa on eduskunnan perustuslakivaliokunnan mielestä oikeudellisia ongelmia.

Perustuslakivaliokunta piti tällä viikolla voimassa kantansa, että komission ehdotuksessa on oikeudellisia ongelmia, joita Suomi ei voi välttämättä hyväksyä. Tosin perustuslakivaliokunta totesi, että oikeudelliset huolet ovat jonkin verran vähentyneet EU:n neuvoston oikeuspalvelun lausunnon takia.

Perustuslakivaliokunta arvioi asiaa ennemmin tai myöhemmin huippukokouksen jälkeen. Miettisen ja Raunion mukaan oikeudellinen perusta on ollut huomattavasti enemmän esillä Suomessa kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa.

Suomi näkee ongelmana erityisesti määrittämättömien vastuiden syntymisen, sanoo Timo Miettinen.

”Ettei tiedetä mahdollisia riskejä, jos jokin maa ei pysty maksamaan velkaa takaisin. Tämä huoli on mielestäni jonkin verran liioiteltu. Takaisinmaksun välineenä toimii EU:n budjetti, ja tilanne, jossa joku maa jättäisi jäsenmaksunsa maksamatta, tarkoittaisi merkittävää poliittista kriisiä koko Euroopassa.”

Miettinen arvioi, että Suomi lähtee neuvotteluihin kuitenkin varsin kompromissihakuisesti.

Kuinka suuret olisivat Suomen taloudelliset sitoumukset?

Suomen taloudellinen sitoumus komission ehdottamasta 750 miljardin euron hätärahoituksesta olisi valtioneuvoston hyvin alustavan arvion mukaan 13 miljardia euroa.

Suomen laskennallinen osuus EU:n ottamista 250 miljardin euron lainoista olisi 4,3 miljardia euroa. Lainat on tarkoitus maksaa takaisin EU:lle, joten jäsenvaltioille ei pitäisi tulla niistä sitoumusta. Oleellisempaa on siis tarkastella avustuksia.

Suomen laskennallinen osuus avustuksia varten otettavasta EU:n 500 miljardin euron lainasta olisi noin 8,5 miljardia euroa. Se tarkoittaisi, että vuosittainen lisämaksurasite karkein oletuksin ilman korkoja ja kuluja olisi 300 miljoonaa euroa vuosina 2028–2058.

Mihin ehdotus johtaisi?

Ehdotuksen mukainen hätärahoitus olisi tilapäinen ja tarkkarajaisesti koronaviruspandemian taloudellisten vahinkojen korjaamisen tarkoitettu. Se merkitsisi, että hätärahoitus ei välttämättä muuttaisi kovin paljon EU:n toimintaperiaatteita.

Epäilijöiden mielestä hätärahoitus tarkoittaisi siirtymistä kohti liittovaltiomaista yhteisöä, jossa ”keskushallinto” määrää yhä enemmän, mitä jäsenvaltioiden pitää tehdä ja mihin niiden varoja käytetään. Tässä tapauksessa eduskunnan mahdollisuus päättää valtion varojen käytöstä saattaisi pienentyä.

Tulevaisuutta on mahdoton ennustaa. Jos hätärahoitus tosiasiassa olisi tilapäinen, sen vaikutukset EU:n toimintaan saattaisivat olla verraten pienet. Poikkeustilan jälkeen siirryttäisiin tavanomaiseen toimintatapaan, jossa jokainen jäsenvaltio vastaa taloudestaan.

Tilapäisistä toimista tulee kuitenkin helposti pysyviä. Niistä eniten hyötyvillä valtioilla on perusteet vaatia toimien jatkamista. Koronaviruspandemiasta eniten kärsivillä suurilla jäsenvaltioilla eli Ranskalla, Italialla ja Espanjalla on verraten paljon vaikutusvaltaa EU:ssa.

Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan, että ehdotuksessa ei ole kyse liittovaltion kehittämisestä vaan nimenomaan poikkeuksellisista ja väliaikaisista toimista.

Mitä huippukokouksen jälkeen tapahtuu?

Huippukokouksen jälkeen mahdollinen päätös EU:n omien varojen kasvattamisesta lähetetään jokaiseen jäsenvaltioon hyväksyttäväksi. Suomessa asiasta päättää eduskunta.

Omien varojen lisäämisessä keskeinen kysymys on jäsenmaksujen kasvattaminen, jotta EU pääsee lyhentämään hätärahoituksen takia ottamiaan lainoja.

Jos omien varojen lisääminen hyväksytään jäsenvaltioissa, oikeudellisten yksityiskohtien täsmentäminen jatkuu syksyllä Euroopan parlamentin kanssa. Syksyn aikana jokaisen jäsenvaltion täytyy myös valmistella seikkaperäinen suunnitelma, mihin käyttötarkoituksiin se EU:lta saamaansa rahoitusta käyttäisi.

Jos päätöksiä ei perjantaina alkavassa huippukokouksessa synny, saatetaan uusi huippukokous järjestää vielä heinäkuussa.

EU jakautuu leireihin suhteessa elpymisrahoitukseen

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Kompromissinhakijat Ranska ja Saksa

EU:n voimakaksikko Ranska ja Saksa tukevat voimakkaasti esitystä elpymisrahoituksesta. Saksan liittokansleri Angela Merkel on kuvaillut päätöstä merkittäväksi myös sen kannalta, pystyykö Eurooppa nousemaan koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä, joka syöksee maanosan ennusteiden mukaan pahimpaan taantumaan sitten toisen maailmansodan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kannattaa yhteisvastuun lisäämistä ja EU-yhteistyön tiivistämistä.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz.

Niukka nelikko Itävalta, Hollanti, Tanska ja Ruotsi

Neljä EU-maata ryhtyi yhteistyöhön ensin EU:n monivuotisen budjetin osalta. Nettomaksajaryhmä haluaa budjettitasoa pienemmäksi ja haluaa myös säilyttää omat jäsenmaksupalautukset. Maaryhmä vaatii elpymisrahoitukselle tiukkaa ehdollisuutta. Erityisesti Hollanti on noussut paketin vastustajaksi. Se haluaa, että jäsenmaat päättävät rahanjaon kohteista yksimielisesti.

Suomen pääministeri Sanna Marin.

Ratkaisun etsijä Suomi

Suomi haluaa yhteisen eurooppalaisen ratkaisun. Tällaisenaan Suomi ei voi ehdotusta hyväksyä, ja pääministeri Sanna Marin (sd) haluaa neuvotella hätärahoituksen määrää ja avustusten osuutta pienemmäksi. Suomi on painottanut lopputuloksen olevan kompromissi eikä Suomella ole kynnyskysymyksiä, joiden vuoksi se kaataisi sovun. Oikeusvaltioperiaatetta koskeva kirjaus on Suomelle tärkeä, samoin EU-budjetin maatalouden kehittämisrahat. Budjetin kokonaistasossa Suomi kannattaa niukkaa nelikkoa reilumpaa budjettia eikä kannata jäsenmaksupalautuksia.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki.

Vastarannankiisket Unkari ja Puola

Unkari ja Puola haluavat varmistaa mahdollisimman suuret saatavat EU-budjetista. Ne ovat osa itäisten maiden ryhmään, jotka tukevat koheesio- eli aluerahoituksen osuuden suurentamista. Se on EU-budjetin isoimpia rahoitusosioita maataloustukien lisäksi. Puola on harannut EU:n yhteisiä ilmastolinjauksia vastaan, ja vaatii myönnytyksiä vastaan lisärahaa ilmastotoimiinsa. Unkarin pääministeri Viktor Orbán on sanonut, että Unkari voi kaataa koko sovun, mikäli rahan käyttöön liitetään ehtoja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta.