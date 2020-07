Punaiset diginumerot kerrostalon katolla laskevat Suomen asukaslukua, joka on heinäkuisena maanantaina 5 536 794. Sörnäisten rantatien korttelissa pitää toimistoaan Suomen ensimmäinen tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, 59.

Hänen työnään on valvoa valvojaa eli suojelupoliisin ja sotilastiedustelun salaista uutta tiedustelutoimintaa.

Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu saivat kesäkuun 2019 alussa oikeuden esimerkiksi seurata Suomen rajat ylittävää viestintää ilman varsinaista rikosepäilyä.

Hakosen tehtävänä on osaltaan huolehtia kansalaisten perusoikeuksista, joiden rajoja koettelevat vuosi sitten voimaan tulleet siviili- ja sotilastiedustelulait.

Lue lisää: Tiedustelulait hyväksyttiin: nämä uudet salaiset oikeudet Supo saa, ja näin ne vaikuttavat tavallisen kansalaisen elämään

Hakonen tietää suojelupoliisin ja sotilastiedustelun uusista työkaluista enemmän kuin kukaan muu ulkopuolinen, joten on syytä kysyä suoraan: kuinka monen suomalaisen pitää olla huolissaan oman oikeusturvansa puolesta?

”Tavallisen ihmisen riski joutua tiedustelun kohteeksi on kyllä äärimmäisen pieni. Kohteina ovat käytännössä vieraan valtion sotilaallinen toiminta ja vieraan valtion tiedustelutoiminta sekä terrorismi. Jos näiden toimintojen liepeiltä pysyy poissa, niin [perus- ja ihmisoikeusloukkausten] riski on kyllä äärimmäisen pieni”, Hakonen sanoo.

Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkönä viimeksi työskennellyt keravalaismies antaa rennon ja suorastaan lupsakan vaikutelman, vaikka hän on elänyt kuluneen vuoden keskellä vakoilun, vastavakoilun ja terrorismintorjunnan totista maailmaa.

Suomen ensimmäinen tiedusteluvalvontavaltuutettu Hakonen julkaisi kesäkuussa Suomen historian ensimmäisen kertomuksen siitä, miten Supo ja sotilastiedustelu ovat noudattaneet uudenlaisen tiedustelutoiminnan pelisääntöjä. Sekä suojelupoliisi että sotilastiedustelu saivat uusien tiedustelumenetelmien käytöstä puhtaat paperit.

Tiedustelun valvoja varoi julkistamasta mitään lukuja uusien tiedustelukeinojen käytöstä. Yksi luku kertomuksessa kuitenkin oli: tiedusteluvalvontavaltuutettu teki ensimmäisenä toimintavuonnaan 2019 yhteensä 50 valvontakäyntiä Supon tai sotilastiedustelun holveihin.

Valvontakäyntejä oli keskimäärin kaksi joka viikko, kun otetaan huomioon lomat ja käynnistysvaihe.

Kimmo Hakosen toimisto sijaitsee Sörnäisissä tietosuojavaltuutetun ja valtakunnansyyttäjän toimistojen naapurissa.

”Alusta saakka minulla on ollut ajatus, että valvonta on tarkkaa ja tiukkaa. Siksi käyntejäkin on ollut suhteellisen paljon”, Hakonen sanoo.

Lomalle tiedusteluvalvontavaltuutettu ehti 2,5 viikoksi kesäkuun lopulla, mutta silloinkin loma keskeytyi pari kertaa tarkastustehtäviin. Tulevaisuudessa paine helpottuu, kun tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto saa lisähenkilöstöä.

Tiheän tahdin lisäksi laillisuusvalvoja on yllättänyt toisellakin tavalla. Suojelupoliisin ja sotilastiedustelun salaista tiedustelutoimintaa valvova Hakonen on itsekin salaperäinen.

”Olen järjestänyt valvonnan niin, että he [Supon ja sotilastiedustelun väki] eivät välttämättä tiedä, milloin minä siellä käyn. Eli en ilmoita ennalta tulostani.”

Yllätysmomenttia lisää sekin, että tiedusteluvalvontavaltuutetulla on kulkuoikeudet suoraan Supon ja sotilastiedustelun pyhimpään.

”Supo ja sotilastiedustelu ovat sallineet minulle hyvin oma-aloitteisen valvonnan. Menen niin lähelle Supon ja sotilastiedustelun toimintaa kuin omassa roolissani pystyn tekemään”, Hakonen sanoo.

Jos tiedusteluvalvontavaltuutettu katsoo, että Supo tai sotilastiedustelu rikkoo tiedustelulakeja, hän voi määrätä tiedustelun keskeytettäväksi tai lopetettavaksi. Näin on tilanne silloin, kun Supo tai sotilastiedustelu päättää itse tiedustelumenetelmistä.

Jos kyse on raskaammasta tiedustelusta, johon tuomioistuin on jo antanut luvan, tilanne mutkistuu. Tuolloin tiedusteluvalvontavaltuutettu voi määrätä keskeyttämään tiedustelun väliaikaisesti, kunnes tuomioistuin on ottanut kantaa siihen, noudattaako Supo tai sotilastiedustelu annettua lupaa.

Valtuutettu voi myös antaa huomautuksen Supolle tai sotilastiedustelulle. Äärimmäisenä keinona on tehdä niiden toiminnasta rikosilmoitus.

Omasta valvojan roolista kiinni pitäminen tarkoittaa Hakoselle sitä, että itsenäisyys ja riippumattomuus säilyvät.

”Missään nimessä ei saa käydä niin, että ryhdyn oikeudelliseksi neuvonantajaksi tiedusteluviranomaiselle. Minä en lähde antamaan ennakkoon neuvoja siitä, miten jokin operaatio tehdään lainmukaisesti. Mutta minulle voi esittää perustellun suunnitelman pykälineen, mistä voin ennakkoon kertoa mielipiteeni”, Hakonen valottaa toimintamalliaan.

Supolla tai sotilastiedustelulla pitää siis olla ennakkoon vastaukset omiin kysymyksiinsä. Tiedusteluvalvontavaltuutettu on sitten valmis esittämään oman käsityksensä asiasta.

Mitä varsinainen valvontakäynti Supoon tai sotilastiedusteluun sisältää?

”Silloin käytännössä menen paikalle ja tarkistan [Supon tai sotilastiedustelun] tiedustelumenetelmien käyttöä koskevat päätökset ja lupavaatimukset, jotka tiedusteluviranomaiset tekevät käräjäoikeudelle. Kun lait ovat uusia, valvonnan painopiste on ollut alkuvaiheessa näissä päätöksissä ja luvissa eli siinä, että tiedustelu kohdistetaan oikeisiin tahoihin”, Hakonen kertoo.

Tiedustelukielellä lupavaatimus tarkoittaa, että Supon ja sotilastiedustelun on haettava Helsingin käräjäoikeudelta lupaa muun muassa telekuunteluun ja tietoliikennetiedusteluun, joka tarkoittaa valtionrajat ylittävää sähköpostin ja muun tietoliikenteen seurantaa. Oikea tiedustelun kohde taas on sellainen, jonka toiminta aiheuttaa vakavan vaaran kansalliselle turvallisuudelle.

Kimmo Hakonen valvoo, että suojelupoliisi ja sotilastiedustelu käyttävät uusia työkalujaan ja hankittua tietoa laillisesti.

Supon ja sotilastiedustelun pitää siis pystyä perustelemaan käräjäoikeudelle muun muassa se, minkälaiseen kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavaan toimintaan Supon tai sotilastiedustelun seuraama viestintä liittyy.

Osasta uusia tiedustelukeinoja päättää suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari tai Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Pekka Toveri.

Paikalla käräjäoikeuden salaisessa istunnossa on myös tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen, jolla on oikeus tuoda esiin omat näkökantansa. Hän kertoo käyttäneensä mahdollisuutta läsnäoloon ”yhtä kertaa lukuun ottamatta”, jolloin hän oli virkamatkalla ulkomailla. Hakosen tarkoituksena on jatkaa läsnäoloa.

”Kun tiedustelulait ovat uusia, käytännöt muodostuvat nyt. Myös käräjäoikeus voi ottaa kantoja, jotka linjaavat tiedustelun käytäntöjä pitkälle tulevaisuuteen”, Hakonen arvioi.

Käytännöt ovat tähän mennessä muodostuneet sen verran hyviksi, että laillisuusvalvoja eli tiedusteluvalvontavaltuutettu on ollut tyytyväinen.

”Kun lait ovat selkeitä ja johdonmukaisia, niiden soveltaminen on helppoa. Tämä varmistaa myös kansalaisten oikeusturvaa, kun virheitä ei tule. Ainakin toistaiseksi näin on ollut, vaikka kaikkia tiedustelulain tulkintatilanteita ei varmaankaan ole tullut ratkaistavaksi”, Hakonen sanoo.

Suurin haaste on Hakosen mielestä se, että tiedustelulakien pykälien pitää pysyä selkeinä ja tarkkarajaisina, vaikka tietotekniikka etenee vauhdikkaasti. Syntyy monimutkaista sääntelyä, kun viestin sisällön selvittämiseen tarvitaan eri pykäliä sen mukaan, missä vaiheessa viesti on menossa lähettäjältä vastaanottajalle.

”Tiedustelulakien ohella tämä haaste koskee perinteistäkin rikostiedustelua eli rikosten estämistä ja tutkintaa.”

Hakosen mielestä on hyvä, että suomalaisten tiedustelulakien valmistelu tehtiin huolellisesti, vaikka joidenkin arvostelijoiden mukaan aikaa kului liikaa. Vierähti lähes seitsemän vuotta ennen kuin Supon entisen päällikön Ilkka Salmen ehdotus tiedustelulakien säätämisestä toteutui.

”Parempi oli keskustella kunnolla etukäteen näin isosta yhteiskunnallisesta kysymyksestä kuin keskustella jälkikäteen. Minulle ei tule mieleen yhtään varsinaista ongelmakohtaa nykyisissä laeissa”, Hakonen kehuu laajaa debattia mediassa.

Hän osallistui itsekin valmisteluun Oikeuskanslerinviraston kriittisellä lausunnolla vuonna 2017. Hakonen huomautti, että monet alun perin ulkomaantiedusteluun kaavaillut salaiset tiedusteluvaltuudet laajenivat valmistelun kuluessa Suomen rajojen sisäpuolellekin.

Hakonen katsoo olevansa puhdas laillisuusvalvoja, jonka tehtäviin ei kuulu siviilitiedustelun tai sotilastiedustelun tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Sen sijaan eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtäviin kuuluu tiedustelun tarkoituksenmukaisuuden ja asianmukaisuuden valvonta.

”Valiokunta voi sitten ottaa kantaa siihen, onko tiedustelun voimavarat käytetty viisaalla tavalla ja onko tiedustelun kohteet valittu viisaasti. Tämä ei kuulu minun tehtäviini, mutta ei minulla tähän puoleenkaan mitään huomautettavaa ole.”

Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnalla on ensi syksynä mahdollisuus ottaa kantaa, kun se käsittelee tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomusta ja valvontahavaintoja.

”Samalla he voivat kysyä minulta tiedusteluun liittyvistä asioista. Minulla on velvollisuus vastata esimerkiksi valiokunnan kysymyksiin siitä, onko tiedustelua vahingossa kohdistunut henkilöihin, joihin ei olisi pitänyt”, Hakonen ennakoi.

Hakosella on oikeus nähdä yksityiskohdat suomalaisen tiedustelun vahinko-osumista, mutta kansalaisille on luvassa vain tilastotietoa vahingossa avatuista viesteistä. Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus saada Hakoselta tiedot myös siitä, onko tiedustelua osunut vahingossa erityisryhmiin, kuten lääkärien, toimittajien ja pappien viestintään.

”Tiedusteluvalvontavaliokunta päättää, mitä tietoa he minulta haluavat. Minulla on velvollisuus kertoa se, mitä he kysyvät. Valiokunta sitten päättää, mitä he viestivät ulospäin”, Hakonen arvioi.

Hakosella on ollut yli vuoden ajan pääsy kaikkiin Supon ja sotilastiedustelun salaisimpiin tietoihin, myös ulkomaisten tiedustelupalveluiden Suomeen antamaan tietoon. Samalla Hakonen pääsee tutustumaan Suomen käynnistelemään varsinaiseen vakoiluun eli tietojen hankintaan tarvittaessa kohdemaan lakeja rikkoen.

Miten tiedustelun, vakoilun, vastavakoilun, terrorismintorjunnan ja sotilastiedustelun maailma on vastannut ennakko-odotuksia?

”Tässä on aika lailla samoja piirteitä kuin rikostiedustelussa, jonka tunnen hyvin. Rikospoliisissa tiedustelua käytetään rikosten estämiseksi, ja samoin salaiset pakkokeinot rikosten tutkimiseksi ovat osa rikostiedustelun toimintaa. Tätä vasten yllätyksiä ei tullut, kun aika hyvin tunnen perustoiminnan”, Hakonen sanoo.

Hänen mukaansa suuri ero on se, että yksittäisten rikosten sijasta tiedustelun maailma seuraa ilmiöitä. Jymy-yllätyksiä ei kuitenkaan ole tullut vastaan.

”Mitään yllättävää ei [tiedustelun] tulostenkaan osalta ole tullut esiin. Moni ajattelee, että on hirveän jännittävää päästä seuraamaan tiedustelun maailmaa. Se on mielenkiintoinen kenttä mutta ihan työtä töiden joukossa”, tiedusteluvalvontavaltuutettu kuvailee.

Tänä vuonna vakoilumaailman harrastajat ja kulttuuriarvostelijat ovat hehkuttaneet kaksoisagentti Oleg Gordijevskin elämästä kertovaa kirjaa sekä ranskalaista Le Bureau -sarjaa.

Jopa Suomen suojelupoliisi on innostunut kehumaan Twitterissä ranskalaisten kollegojensa työstä kertovaa jännitysnäytelmää.

Suomalaisen ulkomaanvakoilun ja vastavakoilun paras tuntija Kimmo Hakonen kertoo, että häneltä ranskalaissarja on jäänyt kokonaan katsomatta.

”Gordijevskia olen lukenut, koska sitä kovasti kehuttiin. Mutta en siitä enää jaksanut innostua, kuten ehkä aiemmin olisi käynyt. Kyllä [vakoilun] todellisuus on vakoilukirjaa arkisempaa työtä.”

Laillisuusvalvojan työ on ollut konkreettisesti yksinäistä, sillä Kimmo Hakonen saa lisää henkilöstöä elokuun alussa, yli vuosi tiedustelulakien voimaantulon jälkeen.