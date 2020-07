Kiiltävän ministeriauton kyyti on vaihtunut kyytiin vanhalla Volvolla. Edustusasun tilalla on farkut ja tennarit. Mutta tunnelma on silti tavallaan juhlava, kun keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni saapuu Häijään Nesteelle Sastamalaan tapaamaan paikallisia.