Euroopan unioni

Hollannin pääministeriä Mark Ruttea kuvaillaan lämpimäksi persoonaksi, joka on hyvä muodostamaan liittolaisia. EU-johtajien tapaamisessa Rutte on ajanut tiukkaa linjaa niin sanotun nuukan nelikon äänitorvena.

Neuvottelut Euroopan unionin elpymisrahoituksesta ovat jatkuneet koko viikonlopun, ja sopua on yritetty löytää jälleen sunnuntaina.

Huippukokouksesta oli kaavailtu alun perin kaksipäiväistä. Neuvotteluista ennustettiin kuitenkin jo etukäteen hankalia, eikä vieläkään ole varmaa, pääsevätkö jäsenmaat tällä kertaa sopuun satojen miljardien eurojen elpymisrahoituksesta.

Neuvotteluiden änkyrän viittaa on soviteltu Hollannin pääministerin Mark Rutten ylle.

Hollanti kuuluu niin kutsuttuun nuukaan nelikkoon – joukkoon maita, jotka suhtautuvat koko elvytyspakettiin kaikista nihkeimmin. Hollannin lisäksi porukassa ovat Itävalta, Ruotsi ja Tanska. Kokousviikonloppuna näkyvimmin esiin ovat nousseet Hollanti ja Rutte.

Myös Suomi on liitetty moneen otteeseen osaksi nuukien porukkaa, mutta virallisesti nelikon kannanottojen taakse Suomi ei ole asettunut. Sunnuntai-iltana pääministeri Sanna Marin (sd) kiisti puheet nuukasta viisikosta ja sanoi, että Suomi ei ole minkään vakiintuneen ryhmän jäsen neuvotteluissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) keskusteli sunnuntaina Hollannin pääministeri Mark Rutten, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin, Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin kanssa Brysselissä.

Keskeisin vastalause elvytyspaketille on yksinkertainen: jokaisen jäsenvaltion pitäisi huolehtia omasta taloudestaan. Maat pelkäävät, että jos valtiot saavat EU:lta vastikkeetonta rahaa, niillä ei ole kannustinta uudistaa talouksiaan kilpailukykyisemmiksi.

Nuukan nelikon on vaikea hyväksyä sitä, että ne joutuisivat maksamaan suurempia jäsenmaksuja pääasiassa eteläeurooppalaisten jäsenmaiden avustamiseksi.

Sama ajatus oli ennen yleinen myös Angela Merkelin Saksassa, kirjoittaa The Economist.

Ruttella ja Merkelillä on paljon yhteistä. He ovat euroalueen pisimpään puikoissa olleet valtionjohtajat, Merkel vuodesta 2005 ja Rutte vuodesta 2010.

Myös Merkel on aiemmin suhtautunut penseästi eteläisten jäsenvaltioiden taloudelliseen auttamiseen ja korostanut jokaisen jäsenvaltion vastuuta omasta taloudestaan.

Merkel kuitenkin käänsi kelkkansa. Hän korosti tilanteen poikkeuksellisuutta, joka oikeuttaa poikkeuksellisiin toimiin.

”Toivon, että pääsemme sopuun ennen kesätaukoa. Meidän kaikkien on tehtävä kompromisseja”, Merkel sanoi heinäkuun alussa.

Saksan liittokansleri Angela Merkel, Italian pääministeri Giuseppe Conte, Hollannin pääministeri Mark Rutte ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vitsailivat huippukokouksen lomassa.

Rutte on pysynyt vahvasti kannassaan – siitäkin huolimatta, että häntä pidetään yleisesti ottaen kompromissien miehenä.

53-vuotiaan vapauden ja demokratian kansanpuolueen (VVD) puheenjohtajan politiikan ytimeksi kuvataan ”pehmeän joustavaa euroskeptisyyttä” The Economistissa. Hän on taitava tasapainoilemaan EU-politiikallaan, joka on kriittistä, mutta ei liian kriittistä maltillisemmalle äänestäjälle.

”Hänellä on kyky olla vähän kameleontti”, Eurooppa-tutkija Pepijn Bergsen Lontoon Chatham House -ajatuspajasta arvioi uutistoimisto AFP:lle.

Rutte haluaa pitää vaihtoehtonsa avoimina. Kerran hän kertoi puheessaan uskonnollisuudestaan: 51 prosenttia hänestä uskoo Jumalaan, 49 prosenttia ei.

Viikonlopun EU-neuvotteluissa Rutte ei ole ainakaan toistaiseksi joustavuuttaan osoittanut. Sen on huomannut myös lehdistö.

”Rutten vastustus vahingoittaa Euroopan toipumista”, otsikoi pääkirjoituksensa Financial Times.

”Euroopan herra ei, ei, ei”, kirjoitti puolestaan saksalaislehti Der Spiegel.

Mark Rutte saapui huippukokoukseen Brysseliin perjantaina.

Hollannissa käydään parlamenttivaalit ensi maaliskuussa, eikä elvytysrahasto ole saanut hollantilaisilta suurta kannatusta. De Volksrant -lehden kyselyn mukaan kansalaisia hiertää etenkin vastikkeettoman tuen antaminen.

Hauras tuki hätäavulle ja edessä häämöttävät vaalit voivat olla Rutten mielessä neuvottelupöydässä. Hollanti onkin vaatinut elpymisrahojen jakamiseen veto-oikeutta, joka antaisi jäsenmaille mahdollisuuden kontrolloida rahojenkäyttöä.

Hollanti on pyrkinyt ottamaan isompaa roolia EU:ssa Britannian eron jälkeen, ja viikonlopun perusteella maan vaikutus neuvotteluihin onkin ollut merkittävä.

Hauskaksi ja lämpimäksi persoonaksi esimerkiksi Politicossa kuvailtu Rutte on onnistunut haalimaan valtaa niin kotimaassaan kuin EU:ssa luomalla erilaisia ja yllättäviäkin ystävyyssuhteita ja liittoumia.

Liittouman rakentaminen kuitenkin ärsyttää toisia. Siitä kertovat esimerkiksi keski- ja eteläeurooppalaisten lehtien otsikot, joissa Rutte on esitetty esteenä sovun tiellä.

Myöhään lauantai-iltana Saksan Merkelin ja Ranskan Emmanuel Macronin kerrottiin kävelleen ärtyneenä ulos kokouksestaan nuukan nelikon ja Suomen kanssa.

Politicon mukaan Merkelin ja Macronin kannalla olevat maat ovatkin alkaneet puhua nuukasta viisikosta, johon Suomi lasketaan mukaan. Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz totesi, että Suomen mukanaolo ”antaa ryhmälle lisää painoarvoa ja vahvistaa neuvotteluasemaa.”

Suomi ei ole ennen pyrkinyt julkisesti blokkiutumaan tiettyjen maiden kanssa, Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio arvioi HS:lle ennen huippukokousta.

”Se antaa kuvaa yhteistyökykyisestä jäsenvaltiosta”, Raunio sanoi.

Kun 27 jäsenmaata yrittää löytää yhteisen sävelen, lopputulos on väistämättä jonkinlainen kompromissin kompromissi.

Nyt kompromissin löytyminen on kuitenkin ollut vaikeaa.

Nuukat maat eivät ole valmiita hyväksymään ehdotettua lainamäärää eivätkä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin takana seisovat maat halua latistaa kunnianhimoista ehdotusta.

Vääntöä on ollut myös niin sanotusta oikeusvaltioperiaatteesta, joka estäisi rahojen väärinkäytön EU:n perusarvojen näkökulmasta.