Euroopan unioni

Perjantaina alkanut EU-johtajien huippukokous jatkuu maanantaina iltapäivällä jo neljättä päivää.

Myös Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd) ja Eurooppaministerin Tytti Tuppuraisen (sd) kesälomien oli määrä alkaa tänään maanantaina, mutta neuvottelujen venyminen on muuttanut suunnitelmat.

EU-maiden johtajat neuvottelevat 750 miljardin euron elpymisrahoituksesta, jolla on määrä korjata koronakriisin vahinkoja taloudelle. Valtionpäämiehet yrittävät päättää sekä jättimäisestä elpymisrahoituksesta että EU:n seitsenvuotisesta rahoituskehyksestä.

Elpymispaketti on ennennäkemätön, mutta kokous on historiallinen myös muista syistä.

Johtajat kokoontuvat Brysseliin ensimmäistä kertaa sitten koronaviruspandemian kärjistymisen. EU:ssa on päätetty, ettei näin tärkeitä päätöksiä voi tehdä videoyhteydellä. Isoissa kokoontumisissa johtajilla on kasvoillaan maskit eivätkä he saa kätellä tai lähestyä toisiaan.

Kokouksessa on tähän mennessä kokoonnuttu neuvottelemaan pienryhmissä. Kaikkien EU-maiden johtajien on määrä kokoontua maanantaina iltapäivällä.

Huippukokous hätyyttelee kestollaan jo ennätyksiä. Uutistoimisto Reutersin mukaan kokous jää kestoltaan vain hieman jälkeen Ranskan Nizzassa järjestettyä EU-kokousta vuonna 2000.

Nizzan huippukokous järjestettiin 7.–10. joulukuuta 2000. Kokouksen kuvailtiin olleen pitkä ja paikoittain vaikea. Kyseessä on kaikkien aikojen pisin EU-huippukokous.

EU-huippukokoukseen joulukuussa 2000 osallistuivat Suomen pääministeri Paavo Lipponen (sd), silloinen kokoomuksen valtiovarainministeri Sauli Niinistö (vasemmalla) ja ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi (kok).

Huippukokouksessa neuvoteltiin EU:n perustamissopimusten uudistuksista ja lopulta saatiin päätös aikaan Nizzan sopimuksesta, joka astui voimaan helmikuussa 2003. Tavoitteena oli vastata EU:n laajenemisen haasteisiin.

Vaikeiden neuvottelujen aikana isot ja pienet EU-maat ottivat kokouksessa pahasti yhteen.

Viime kesä–heinäkuussa unionin valtionpäämiehet kokoontuivat päättämään useiden EU:n huippuvirkojen täyttämisestä. Sunnuntaina aloitetut neuvottelut keskeytettiin maanantaina iltapäivällä tuloksettomina.

Lopulta tiistaina kokouksessa saatiin aikaan päätös, jonka mukaan Euroopan komission puheenjohtajaksi esitettiin Ursula von der Leyeniä, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi esitettiin Charles Micheliä ja Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi esitettiin Christine Lagardea.