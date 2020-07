Euroopan unioni

Neljättä päivää kestäneet neuvottelut EU:n koronaelvytyspaketista ovat saaneet neuvotteluja käyvien EU-maiden johtajien hermot kiristymään ja syventäneet railoa pohjoisten ja eteläisten jäsenmaiden välillä.

Italian pääministeri Giuseppe Conte laukoi maanantaina harvinaisen synkän ennusteen Euroopan tulevaisuudesta: mikäli sopua unionin elvytysrahastosta ei saada, se merkitsee ”Euroopan yhtenäismarkkinoiden tuhoutumista”.

Osa puheesta on varmasti osa huippukokouksen hermopeliä, mutta mukana on myös jotakin muuta: avustuspaketti on saanut eteläisen Euroopan katsomaan nuukaa pohjoista uudella tavalla.

Pienet nettomaksajamaat ovat muodostaneet EU:ssa oman kuppikuntansa, nuukien nelikon. Suomi on halunnut esiintyä EU:ssa ratkaisukeskeisenä, mutta nuukien pöydässä vieraileminen näyttää ärsyttäneen etenkin Italiaa.

”Miksi Sanna Marin haluaa vaikeuttaa elämää Italiassa?” kysyy italialaislehti La Repubblica ja löytää yhdeksi syyksi huolen Sdp:n suosiosta, mikäli Marin ei neuvotteluissa pidä tiukkaa linjaa.

Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta sanoo, ettei jakolinja pohjoisten nettomaksajien ja Etelä-Euroopan nettosaajien välillä ole sinänsä mitenkään uusi.

Asetelmassa on kuitenkin kaksi uutta elementtiä: Saksan vahva tuki elpymisrahastolle ja Britannian puuttuminen neuvottelupöydästä.

Britannia oli tunnettu EU:ssa tiukan talouskurin puolustajana, mutta brexitin myötä Hollanti on asettunut täyttämään maan jättämää aukkoa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen saapui EU-johtajien kokoukseen.

”On hyvä kysymys, olisiko koko elpymisrahasto ollut mahdollinen tilanteessa, jossa Britannia olisi ollut yhä EU:n jäsen”, Miettinen sanoo.

Pitkäksi venyneessä huippukokouksessa on hiertänyt etenkin avustuksien ja lainan välinen suhde elpymisrahastossa. Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska ovat pitäneet avustuksien määrää liian suurena. Suomen vaatimukset ovat olleet nelikon kanssa samansuuntaisia.

Etenkin Ranska, Saksa ja Italia ovat puolustaneet suurta elpymisrahastoa ja halunneet pitää kiinni sen uskottavuudesta. Tästä muistutti myös Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde, joka totesi sunnuntaina Reutersille toivovansa mieluummin kunnianhimoista kuin nopeaa lopputulosta neuvotteluille.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä neuvotteluiden tunnelma kiristyi, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron ärähti Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzille. Kurz oli poistunut johtajien tapaamisesta vastatakseen puheluun.

”Näettekö? Hän ei välitä. Hän ei kuuntele muita, hänellä on huono asenne”, Macron sanoi Politicon mukaan.

Maanantaina eripura oli Kurzin mukaan sovittu: hän kertoi ymmärtävänsä, että väsymys voi aiheuttaa kiukunpuuskia. Johtajat ovat istuneet kokouksissa yötä myöten, ja alun perin kaksipäiväiseksi tarkoitettu kokous hätyyttelee kestollaan jo ennätyksiä.

Tiukkaa linjaa vetävien maiden äänitorveksi elpymispakettia koskevissa neuvotteluissa on noussut etenkin Hollannin pääministeri Mark Rutte, jota esimerkiksi saksalaislehti Der Spiegel tituleerasi nimellä ”Euroopan herra ei”.

Ruttelta kysyttiin, häiritseekö liikanimi häntä.

”Me olemme täällä huolehtimassa omista maistamme, emme siksi, että osallistuisimme toistemme syntymäpäiville loppuelämämme ajan”, Rutte totesi.

Toisin sanoen Hollanti ei ole tullut huippukokoukseen kaveeraamaan.

Alankomaiden pääministeri Mark Rutten mukaan neuvottelut olivat lähellä epäonnistua ennen viimeisintä kompromissiesitystä.

Kun koronaviruskriisi iski Eurooppaan, monet maat panivat rajansa visusti kiinni. Se on heiluttanut uskoa eurooppalaiseen yhtenäisyyteen.

Italialaisen Tecnè-tutkimuslaitoksen kyselyssä maaliskuussa 88 prosenttia vastaajista koki, että Eurooppa ei auttanut Italiaa kriisissä. Jäsenyys EU:ssa oli 67 prosentin mielestä haitaksi Italialle, kun marraskuussa 2018 samoin ajatteli 47 prosenttia.

Tavoitteena onkin, että neuvotteluiden tulos lieventäisi poliittisia jakolinjoja Euroopassa.

”Jää nähtäväksi, lisääkö ratkaisu poliittista yhtenäisyyttä ja luottoa siihen, että EU kykenee tekemään riittävän isoja ratkaisuja koronakriisin talousvaikutusten lievittämiseksi”, sanoo tutkija Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista.

Sovun löytymisen symboliarvoa korosti puheessaan sunnuntaina myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.

”Kysymys on seuraava: kykenevätkö 27 johtajaa, jotka ovat vastuussa eurooppalaisille, rakentamaan eurooppalaista yhtenäisyyttä ja luottamusta? Vai esittelemmekö kyyneleiden läpi heikon Euroopan kasvot?”

EU:n jäsenmaat ovat jo panneet rahaa talouden elpymiseen kansallisella tasolla. On kuitenkin suuria eroja, millä hinnalla maat saavat markkinoilta lainaa, muistuttaa Jokela.

”Riskinä on, että taloudelliset erot jäsenmaiden välillä entisestään syvenevät”, Jokela sanoo.

Kansallinen elvyttäminen tarkoittaa myös valtiontukiin liittyvien sääntöjen sivuuttamista, muistuttaa Miettinen. Maat saattavat pelastaa esimerkiksi lentoyhtiöitä, kun taas EU:n elvytysrahaston ehtoihin liittyy myös ympäristö- ja ilmastotavoitteita.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin on korostanut vastuuta itävaltalaisille veronmaksajille, kun elpymisvälineestä päätetään.

Toimiva EU:n sisämarkkina on vientivetoisille maille keskeinen argumentti yhteisen elvytyspaketin puolesta.

Yhden euromaan talouden sakkaaminen herättäisi huolia myös euron vakaudesta. Pankki- tai velkakriisi halutaan välttää elvyttämällä etukenossa.

”Mikäli markkinat menettävät uskonsa siihen, että ratkaisuja löytyy, voivat valtionlainojen korot lähteä nousuun erityisesti Italiassa ja Espanjassa”, Miettinen sanoo.

”Tässä mielessä näiden maiden elpyminen on koko Euroopan etu.”