Kuvakooste

Kasvosuojaimet olivat kovassa käytössä Brysselissä pidetyssä Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa, jossa päätettiin EU:n elpymispaketista.

Euroopan unionin johtajat saivat tiistaiaamuna aikaan sovinnon hätärahoituksesta. Huippukokous oli monella tavalla historiallinen.

Ensinnäkään EU ei ole koskaan aikaisemmin ryhtynyt yhtä mittaviin ponnisteluihin taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien hillitsemiseksi.

Kokous oli lähellä tehdä kestollaan ennätyksen hätyytellessään Nizzan kokouksen 91 tunnin ja 45 minuutin ennätystä.

Silmiinpistävää oli myös se, että monissa huippukokouksesta otetuissa kuvissa EU-johtajat esiintyvät nenän ja suun peittävään kasvosuojaimeen sonnustautuneina.

Kokouksessa nähtiin monenlaisia maskeja, mutta kaikkein suosituin lienee ollut kunkin johtajan oman maan lipulla koristeltu kasvosuojain.

Lippu auttaa pääministerien tunnistamisessa. Vasemmalla Kreikan pääministeri Kyriákos Mitsotákis, keskellä Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel ja oikealla Portugalin pääministeri António Costa.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö teki itse yhteenvedon Euroopan maiden suojuskäytännöistä. Toukokuun lopussa valmistuneen selvityksen mukaan linjauksissa ja niiden perusteluissa oli merkittävää maakohtaista vaihtelua.

Johtaja Pasi Pohjola STM:stä kommentoi HS:lle toukokuun lopussa, että velvoitetta käyttää kasvosuojusta on etenkin Keski- ja Etelä-Euroopan maissa sekä Aasiassa.

Yhdysvaltalaisen Politico-lehden aikajana näyttää, miten suhtautuminen kasvosuojaimiin on muuttunut Euroopassa koronaviruspandemian aikana.

Maailman terveysjärjestö WHO linjasi maaliskuun alussa, ettei terveiden ihmisten tarvitse käyttää kasvosuojainta, elleivät he huolehdi jostakusta sairastuneesta.

Maaliskuun puolivälin jälkeen Tšekistä tuli ensimmäinen Euroopan maa, joka teki kasvosuojaimen käytöstä pakollista kaikissa julkisissa tiloissa.

Noin viikkoa myöhemmin Slovakia seurasi Tšekin esimerkkiä ja huhtikuun alussa Itävalta liittyi naapurimaidensa joukkoon, tosin pienemmässä mittakaavassa. Itävallassa maskeja piti aluksi käyttää ruokakaupoissa ja sittemmin myös julkisessa liikenteessä.

Huhtikuun alkupuolella Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus osoitti tukea kasvosuojainten käytölle, ja huhtikuun lopussa Euroopan parlamentti ilmoitti, että kasvomaskin käytöstä tulee pakollista parlamentin jäsenille ja henkilökunnalle.

Euroopan komission puheenjohtaja, saksalainen Ursula von der Leyen luotti kirurgiseen suu- ja nenäsuojukseen.

Huhtikuussa Portugali kehotti kansalaisiaan kasvosuojaimen käyttöön, Kreikka teki sen pakolliseksi julkisissa sisätiloissa.

Kreikan pääministerin Kyriákos Mitsotákiksen tummaa maskia korosti Kreikan sinivalkoinen lippu.

Myös Puolassa kasvosuojaimen käyttämisestä tuli pakollista huhtikuussa.

Myös Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki toi kansallisuutensa esiin maskillaan.

HS kertoi huhtikuun lopussa, että suun ja nenän peittävä maski on pakollinen Saksassa joukkoliikenteessä, suurimmassa osassa maata myös ruokakaupoissa.

Saksan liittokansleri Angela Merkel asetteli valkoista kasvomaskia.

Sama velvoite tuli voimaan myös Italiassa ja Belgiassa. STM:n selvityksen mukaan Belgiassa valtio antoi kansalaisilleen kankaisia kasvosuojuksia.

Belgian pääministeri Sophie Wilmes saapui neljänteen kokouspäivään iloisen oloisena Belgian lipulla koristellussa kasvomaskissa.

Keväällä viranomaiset joutuivat sekä Saksassa että Belgiassa huijareiden kohteiksi. Belgia maksoi viisi miljoonaa euroa hengityssuojaintilauksesta Turkkiin, mutta maskit eivät koskaan saapuneet.

Europol kertoi pysäyttäneensä viime hetkellä huijauksen, jossa rikollisjoukon epäillään yrittäneen huijata Saksan terveysviranomaisilta lähes 15 miljoonaa euroa. Huijareille oli jo maksettu yli kaksi miljoonaa euroa kasvosuojaimista.

Toukokuun alussa HS kertoi, ettei Suomessa valmistella maskisuositusta, joka ulottuisi sosiaali- ja terveydenhuollon alan henkilöstön ulkopuolelle. STM:n selvityksen mukaan myöskään muissa Pohjoismaissa ei ole ollut suositusta kasvosuojuksen käytölle.

Tšekki ja Slovakia kevensivät maskimääräyksiään toukokuussa, Politico kertoo.

Toukokuussa maskin käyttämisestä tuli pakollista Ranskan julkisessa liikenteessä ja Espanjassa paikoilla, joissa etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin ei ole mahdollista.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli yksi monista, joiden kasvomaski oli koristeltu oman maan lipulla.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez oli valinnut itselleen mustan kasvosuojaimen. Mustaan on luottanut myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Euroopan komissio aloitti toukokuussa suojainten toimitukset. Komission rahoittamaan hankintaan EU-maille sisältyy kaikkiaan 10 miljoonaa hengityssuojainta. Toukokuun puolivälissä Suomeen saapui 10 000 kirurgista maskia.

Ursula von der Leyen saapui kokoukseen yksinkertaisessa kasvosuojaimessa, mutta esiintyi myöhemmin suojaimessa, jota koristi EU:n lippu. Vierellä Tanskan pääministeri Mette Frederiksen.

Hollannissa tuli kesäkuun alussa voimaan velvoite pitää maskia julkisessa liikenteessä.

Hollannin pääministeri Mark Rutte johti kokouksessa nuukien liittoumaa. Rutten hymy kätkeytyi tumman maskin taakse.

Bulgariassa on toukokuussa valmistuneen selvityksen mukaan kasvomaskipakko julkisissa sisätiloissa. Maskien laadusta ei ole tarkkaa ohjeistusta.

Bulgarin pääministeri Boiko Borisov saapui huippukokoukseen kasvosuojaimessa, joka peitti visusti nenän ja suun.

Kesäkuussa WHO muutti kantaansa. Uuden linjauksen mukaan ihmisiä ohjeistetaan käyttämään kasvomaskeja julkisilla paikoilla, joissa koronaviruksen leviämisen riski on suuri ja joissa etäisyyden pitäminen on hankalaa.