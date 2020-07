Euroopan unioni

Brysselin maratonneuvottelu päättyi tiistaina aamuyöllä.

Kulissien takana EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista on käyty kovaakin vääntöä. Koronapandemian vuoksi luodusta 750 miljardin euron elpymisvälineestä jaetaan jäsenmaille 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia euroa lainana.

Sunnuntai-iltana neuvotteluissa koettiin käänne kun huippukokouksen illallisella avustusten määrästä käytiin tiukkasanaista taistoa.

Illallisella puhe nuukaa nelikkoa ja Suomea vastaan on ollut kovaakin, diplomaattilähde kertoo HS:lle. Nuuka nelikko viittaa Itävaltaan, Hollantiin, Tanskaan ja Ruotsiin.

”On syytetty epäeurooppalaisuudesta ja luottamuksen puutteesta. Sunnuntain ja maanantain välisen yön aikana neuvotteluissa päästiin selvästi eteenpäin.”

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitivät pitkään kiinni 500 miljardin euron ehdotuksesta eivätkä he olisi halunneet tulla siitä alaspäin.

”Ääniä korotettiin neuvottelujen aikana. Etenkään Macron ei halunnut missään nimessä antaa periksi niukalle nelikolle. Ja neuvottelut jumiutuivat pitkäksi aikaa”, lähde sanoo.

”Kovaa vääntöä käytiin juuri tältä osin. Ja se johti siihen, että sosiaalisessa mediassa niukkaa nelikkoa alettiin kutsua viisikoksi kun Suomenkin linja oli tiukka. Sunnuntain ja maanantain välisenä yön alettiin vihdoin puhua 400 miljardista eurosta 500 miljardin sijaan”, diplomaattilähde sanoo.

Nuukan nelikon kipuraja avustusten määrälle oli vielä neuvotteluissa 350 miljardia euroa. Hyväksymällä keskusteluun 400 miljardia euroa, muut maat tulivat nuukaa nelikkoa vastaan.

Financial Timesin mukaan neuvottelujen käänne tapahtui sunnuntai-iltana kun pääministeri Sanna Marin (sd) asettui Espanjan pääministeri Pedro Sanchezia vastaan illallisella. FT perustaa tietonsa diplomaattilähteisiin.

Marin vahvisti tiedotustilaisuudessa keskiviikkona iltapäivällä tapahtumien kulun.

”Siinä vaiheessa neuvoteltiin, että avustusten osuus olisi ollut 450 miljardia euroa. Tämä ei olisi tietenkään meille käynyt vaan meidän piti neuvotella avustusten osuutta alaspäin”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

”Totesin (Sanchezille) aika suoraan, että mikäli toiselta puolelta ei tulla vastaan, niin sopua ei saavuteta.”

Financial Timesin mukaan muut EU-johtajat pelkäsivät, että neuvottelut saattaisivat kaatua.

FT kertoo, että Marin toi keskustelussa esiin, kuinka niin sanottu niukka nelikko oli jo tullut neuvotteluissa muita vastaan.

”Tämän pöydän ympärillä on johtajia, jotka ovat siirtyneet nollasta puoltamaan 350 miljardin avustuksia. Mitä te olette tehneet? Me olemme siirtyneet eteenpäin. Nyt on teidän vuoronne”, Sanna Marin sanoi FT:n mukaan.

Tämä oli käänne neuvotteluissa, joka merkitsi Suomen yhä vahvempaa liittymistä niukan nelikon kylkeen.

”En ole ihan niin pehmeä neuvottelija kuin mitä joistakin kommenteista on voinut saada lukea”, Sanna Marin sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona iltapäivällä.

FT:n diplomaattilähteen mukaan illallisella sovun kaatuminen oli lähellä.

”Kaikki oli romahtamassa illallisen aikana. Silloin nuukasta nelikosta tuli viisikko”, diplomaatti sanoi FT:lle.

Marin ja nuukan nelikon johtajat eivät kuitenkaan halunneet, että neuvottelut vesittyvät vaan he jatkoivat FT:n mukaan keskusteluja Saksan Angela Merkelin ja Ranskan Emmanuel Macronin kanssa vielä samana iltana.

Lopulta neuvotteluissa nuuka nelikko sai vaatimansa maksupalautukset. Elpymisvälineen avustuksien ja lainojen suhdetta muokattiin niin, että tiistaina aamuyöllä maat lopulta hyväksyivät ne.

Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto sanoo, että jo keväällä kävi ilmi, kuinka kaukana jäsenmaat ovat toisistaan paketin suhteen.

”Hollanti, Tanska, Ruotsi ja Itävalta ilmoittivat jo keväällä käydyissä keskusteluissa, että nolla euroa avustuksia ja rahoituksen tulisi olla kokonaan lainaa. Italia ja Espanja taas halusivat, että koko paketti olisi avustuksia.”

Lähtöasetelma neuvotteluihin oli vaikea, vaikka Suomi oli ollut tiiviissä yhteydessä muiden jäsenmaiden johtajien kanssa viimeisten kuukausien aikana, Luoto sanoo.

Perjantai, huippukokouksen ensimmäinen päivä alkoi yleisellä istunnolla ja siinä kohtaa olennaisena kysymyksenä pöydällä oli avustusten määrä.

”Neuvotteluihin lähdettiin perjantaina kaukaa. Jäsenvaltiot ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että elpymisen eteen täytyy tehdä jotain. Mutta muille jäsenvaltioille ei ollut helppoa lähteä siunaamaan Saksan ja Ranskan aloitetta”, Luoto sanoo.

Jo eurokriisin keskellä Etelä-Euroopan maat kokivat, että heille on pakotettu tietynlaista talouspolitiikkaa pohjoisten instituutioiden vaatimuksesta.

Lauantaina aamulla Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel yritti tuoda neuvotteluihin uutta virtaa uudella ehdotuksella.

Ehdotuksessa oli otettu askelia Hollannin suuntaan.

Luodon mukaan huippukokouksen neuvotteluiden käännekohdat tapahtuivat pienempien porukoiden keskusteluissa.

”Pääministeri Marin oli mukana lukuisissa pienemmän porukan keskusteluissa huippukokouksen aikana. Keskusteluita käytiin muun muassa niukan nelikon ja Espanjan, Italian, Portugalin ja Kreikan pääministerien kanssa”, Luoto sanoo.

”Näiden pienempien porukoiden keskusteluiden pyrkimyksenä oli ymmärtää paremmin toisten näkökantoja ja haarukoida kompromissia. Samalla tietenkin tuotiin muille esiin se, mitä Suomi tavoittelee. Eli avustusten määrän laskeminen selkeästi 500 miljardista alaspäin.”

Luodon mukaan Suomi pyrki koko ajan vaikuttamaan siihen, että tiukimpien kantojen välistä löytyisi jonkinlainen ratkaisu.

”Sekä ne, jotka ajoivat mahdollisimman suurta avustusten määrää, joutuivat tulemaan vastaan että ne, jotka ajoivat avustusten pienentämistä.”

Maanantaiyönä Suomi sai läpi sopimukseen vielä kohdan vastuiden rajoista, Luoto sanoo.

”Teoreettisesti jos rajausta ei olisi tehty, niin vastuu sellaisessa tilanteessa, jossa jokin jäsenvaltio ei hoidakaan omaa osuuttaan lainasta ja sen koroista, vastuu olisi siirtynyt muille jäsenvaltioille ja viimekädessä viimeiselle maksukykyiselle jäsenmaalla. Nyt tähän saatiin selkeä rajaus”, Luoto sanoo.