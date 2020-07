Voittaja. Sellaisena esiintyi moni poliittinen johtaja sen jälkeen, kun yli 90 tuntia kestäneiden neuvottelujen jälkeen Euroopan unionin 27 jäsenmaata pääsivät tiistaiaamuna yhteisymmärrykseen 750 miljardin euron elpymisrahastosta. Osana kokonaisuutta valtioiden johtajat pääsivät lisäksi alustavaan sopuun EU:n budjettikehyksestä seuraaville seitsemälle vuodelle.

Myös kotimaassa pääministeri Sanna Marin (sd) on pitänyt lopputulosta Suomen kannalta hyvänä. Oppositio puolestaan kummasteli Suomen neuvottelutaktiikkaa ja piti tuloksia laihoina.

HS kysyi kolmelta tutkijalta, voittiko Suomi maratonneuvotteluissa – ja miten voittamista EU-pöydissä ylipäätään pitäisi mitata.

1. Voittiko Suomi viikonloppuna käydyissä neuvotteluissa? Millä perusteella?

”Kyllä minusta voi sanoa ilman muuta, että Suomi voitti. Itse asiassa sanoisin, että tässä voitti valistunut itsekkyys. Tämä on mitä suurimmassa määrin koko Euroopan etu.”

”Helppohan on laskea näitä euroja. Minusta on itsestään selvää, että Suomi on nettomaksaja. Jos ymmärrän oikein, Suomen nettomaksu lisääntyy hyvin vähän alkavalla kaudella, vaikka Iso-Britannia jää pois. Tosiasia on kuitenkin, että me maksamme henkeä kohden paljon vähemmän kuin muut Pohjoismaat ja Hollanti tai Itävalta. Se on yksi näkökulma, mutta se ei riitä mihinkään. ”

”Ei tämä ole nollasummapeliä, jossa yhden tappio on väistämättä toisen voitto. Sopimus on suurempi kuin sen yksittäiset osat. Kokonaisuus tukee Euroopan elpymistä, mikä on meidän yhteinen etumme. Lisäksi se säilyttää luottamuksen rahoitusmarkkinoilla, joka muuten uhkaisi etenkin heikommassa asemassa olevien Etelä-Euroopan maiden vakautta ja sitä kautta koko Eurooppaa. Tämä myös antaa toivoa siitä, että EU voisi vastaisuudessa toimia vähän paremmin muillakin aloilla.”

2. Millä kriteereillä voittamista tai häviämistä EU-neuvotteluissa pitäisi ylipäätään arvioida?

”Sanoisin, että se, että meillä on toimintakykyinen Euroopan unioni. Se on minusta aika lailla itsestään selvästi koko Euroopan ja jokaisen jäsenmaan etu. Suomen kannalta, kuten muidenkin jäsenmaiden kannalta, olisi erinomaisen tärkeää, että unioni olisi toimintakykyisempi kuin mitä se nykyään on.”

”Täytyy myös miettiä, mikä on vaihtoehto. Nyt vaihtoehtona oli, että ei olisi syntynyt minkäänlaista sopua. Se olisi ollut melkoisen raju takaisku rahoitusmarkkinoiden luottamuksen kautta ja myös poliittisten ristiriitojen syvenemisen ja elpymisen takkuamisen kautta. Kun miettii, mikä se vaihtoehto on, silloin tämä näyttäytyy varsin hyvässä valossa, ei ainoastaan Suomen vaan kaikkien muidenkin jäsenmaiden kautta.”

3. Voittaako Suomi nyt syntyneessä sovussa pitkällä aikavälillä?

”Tässä voitetaan varmasti nopeastikin. Ratkaisu on jo lisännyt luottamusta talouteen, mikä ensi vaiheessa heijastuu pörssiin, minkä jälkeen se heijastuu elpymisen nopeutumisena. Kyllä sopu myös pitkässä juoksussa on Suomen etu, koska se tukee talouskasvua ja investointeja.

”Olen itse monta kertaa todennut, että Suomen kenties kannattaa olla mukana näissä solidaarisuushankkeissa. Voi sellainenkin päivä koittaa, jolloin me syystä tai toisesta kaipaamme solidaarisuutta Euroopan taholta. Siinä mielessä tätä voidaan pitää myös investointina.”

1. Voittiko Suomi viikonloppuna käydyissä neuvotteluissa? Millä perusteella?

”Suomi hävisi monellakin tavoin. Meille tärkeissä EU-tavoitteissa, kuten tutkimus ja ympäristö, näyttää tulleen takapakkia, eikä valtioneuvoston asettamissa kansallisissakaan saavutuksissa ole juuri hurraamista. Mutta suurin häviö tapahtui jo kotona tavassa, jolla asia valmisteltiin. Suuret ja tärkeät asiat tulee päättää avoimesti, poliittisesti ja oikeudellisesti kestävällä tavalla, laajasti kuullen ja keskustellen, antaen kestävät perustelut tavoitteille. Tämä meni todella rankasti mönkään.”

2. Millä kriteereillä voittamista tai häviämistä EU-neuvotteluissa pitäisi ylipäätään arvioida?

”EU ei saa olla vain eliitin puuhastelua Brysselin yössä. Sen tulee uudistua kestävällä tavalla, demokraattisesti, kansalaisia kuullen. Tällöin tärkeää on, että EU-tasolla edistetään vahvasti yhdessä asioita, joissa unioni on ratkaisevan tärkeä toimija, kuten ympäristö, ilmasto ja tutkimus. Näissä neuvotteluissa pääpaino valui kansallisella tasolla hoidettaviin asioihin, joista vastuu on jäsenvaltioilla ja joita ryhdytään nyt yhteisestä kassasta rahoittamaan. Valtava osa rahoituksesta menee nyt talouspoliittiseen elvyttämiseen ja jäsenvaltioiden taloudellisten rakenteiden uudistamiseen.”

”Tärkeä kriteeri olisikin miettiä, mitkä ovat niitä tärkeitä EU-hyödykkeitä, joiden edistäminen on kaikille eurooppalaisille yhteinen ja tärkeä asia, missä ’voitamme yhdessä’. Tämä veisi integraatiota hyvällä tavalla eteenpäin. Näissä neuvotteluissa tämänkaltaiset pohdinnat jäivät täysin taka-alalle.”

3. Voittaako Suomi nyt syntyneessä sovussa pitkällä aikavälillä?

”Meillä on toki se hyväksytty jo aiemmin, että EU-jäsenyys on tärkeää ja että se saa myös maksaa. Itse en ole vakuuttunut, että EU-budjetin painotukset yleisesti ovat onnistuneita, niissä olisi paljon uudistettavaa. Elpymisrahasto olisi saanut jäädä tekemättä. En usko, että Suomella on siinä voitettavaa sen enempää lyhyellä kuin pitkälläkään aikavälillä.”

1. Voittiko Suomi viikonloppuna käydyissä neuvotteluissa? Millä perusteella?

”Voittaako Suomi, sitä on ilman muuta ajateltava koko euroalueen kannalta. Kyllä meidän menestymisemme riippuu koko EU:n menestyksestä.”

”Mehän emme tiedä, mikä se vaihtoehto olisi, jos sopimusta ei olisi syntynyt. Jos Suomi olisi kaatanut sopimuksen, niin olisihan se jollakin tavoin heikentänyt EU:ta tästä eteenpäin.”

”Kansalliset johtajat miettivät kansallista etua, se on ihan luontevaa. On kuitenkin jossain määrin vaarana, että tuijotetaan liikaa nettomaksulaskelmia. Tässäkin sovussa tavoitellaan dynaamisia vaikutuksia, joita on vaikea mitata ja arvioida myös jälkeenpäin. Sen takia voimme ikuisesti vääntää siitä, onko tämä hyvä asia Suomen kannalta vai ei.”

”En halua vähätellä tulonsiirtoja, mutta ne eivät kata asiaa kokonaisuudessaan.”

2. Millä kriteereillä voittamista tai häviämistä EU-neuvotteluissa pitäisi ylipäätään arvioida?

”Henkilökohtaisesti ajattelen, että vahva, toimintakykyinen EU on Suomelle vielä tärkeämpi kuin vielä 10–20 vuotta sitten. Kauppapoliittiset jännitteet ovat kasvaneet, ja sitä taustaa vasten on entistä arvokkaampaa, että olemme osa EU:ta. Paljon riippuu siitä, missä määrin näitä asioita painottaa. Tämä voi tarkoittaa lisääntyvää integraatiota. Toiset taas vastustavat sitä ja haluavat säilyttää päätäntävaltaa mahdollisimman paljon meillä itsellämme.”

3. Voittaako Suomi nyt syntyneessä sovussa pitkällä aikavälillä?

”Aika paljon riippuu siitä, miten tämä toteutetaan. Hyvässä lykyssä sopimus hyödyttää suomalaisia vahvistamalla koko EU:n talouskehitystä. Bkt:n kasvun kautta sopimuksesta voi tulla sellaisia vaikutuksia, jotka ylittävät nettomaksulaskelmat – varsinkin, kun on olemassa riski tilanteen kriisiytymisestä.”