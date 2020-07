Euroopan unioni

Viime viikon torstaina eduskunnan suuri valiokunta antoi pääministeri Sanna Marinille (sd) huippukokousta varten evästyksen siitä, mitkä ovat Suomen neuvottelutavoitteet.

Valiokunnan perussuomalaiset ja kokoomuslaiset kansanedustajat kirjasivat lausuntoon eriävät mielipiteet.

Perussuomalaiset katsoivat, ettei ehdotusta voi hyväksyä. Heidän mielestään rahoituskehyksessä on pysyttävä tasolla, joka vastaa enintään nykyisen rahoituskehyksen tasoa.

Kokoomuslaisten mielestä hätärahoitusta ei pitäisi esitetyssä muodossa hyväksyä. Heidän mielestään jokaisen EU:n jäsenvaltion on vastattava omasta taloudestaan ja omista veloistaan. Lisäksi he painottivat velkakestävyyttä: jäsenvaltioiden velat on saatava kestävälle tasolle ja ne on hinnoiteltava todellisen riskin mukaan.

Kristillisdemokraattien kansanedustajan mielestä ehdotus olisi perussopimuksen vastainen.

Suuri valiokunta antoi siis evästyksensä hallituspuolueiden kansanedustajien näkemysten perusteella. Sen perusteella voi jossain määrin hahmotella, kuinka hyvin pääministeri ja virkamiehet onnistuivat pitämään Suomen puolta.

Hätärahoituksen määrää pitäisi supistaa

Tavoite ei toteutunut. Hätärahoituksen määrä pysyi ennallaan 750 miljardissa eurossa.

Avustusten määrä olisi oltava pienempi suhteessa lainoihin

Tavoite toteutui. Ennen huippukokousta Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja esitti, että jäsenvaltioille myönnettävien avustusten määrä olisi 500 miljardia euroa ja lainojen määrä 250 miljardia euroa. Huippukokouksen lopputulos oli, että avustusten määrä on 390 miljardia euroa ja lainojen määrä 360 miljardia euroa.

Hätärahoituksen käyttötarkoituksen on oltava koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten lievittäminen

Tavoite toteutui. Päätöslauselman mukaan hätärahoitusta käytetään nimenomaan pandemian taloudellisten vahinkojen korjaamiseen tavalla, joka edistää myös ilmastonmuutoksen torjuntaa ja uuden tekniikan käyttöönottoa.

EU ei anna jäsenvaltioille ”avointa šekkiä” käyttää varoja mihin tahansa.

Päätöslauselmassa painotetaan, että hätärahoitus on ”poikkeuksellinen keino selvitä tilapäisistä mutta äärimmäisistä olosuhteista, komissiolle myönnettävät lainanottovaltuudet ovat suurusluokaltaan, kestoltaan ja laajuudeltaan selvästi rajoitetut.”

Hätärahoituksen vastustajat pelkäävät, että EU:n menojen kattaminen lainoilla ja suuremmilla jäsenmaksuilla mahdollistaa siihen turvautumisen myös tulevaisuudessa. Se edellyttäisi kuitenkin uutta poliittista päätöstä ja erillistä lainsääntöehdotusta.

Rahoituksen ehtona pitäisi olla sitoutuminen oikeusvaltioperiaatteeseen

Tavoite vaikuttaisi toteutuneen, mutta se ei ole aivan varmaa. Päätöslauselmassa painotetaan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen merkitystä. Lisäksi siinä sanotaan, että komissio voi ehdottaa ”rikkomistapauksessa sovellettavia toimenpiteitä”, jotka EU:n neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä. Määräenemmistön takia yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi suojella toisiaan.

Jäsenvaltio päättävät toimista myöhemmin. Ainakin lähtökohtana on, että oikeusvaltioperiaatteen rikkominen johtaisi pahimmillaan EU:n rahoituksen jäädyttämiseen.

Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa, että julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Oikeusvaltioperiaate käsittää myös valtiovallan kolmijako-opin, jonka ytimessä on tuomioistuimien riippumattomuus.

Suomen taloudellisten sitoumusten on oltava tarkkarajaisia

Tavoite vaikuttaisi toteutuneen. Asia selviää, kun EU:n asetusluonnokset ovat valmistuneet.

Suomen jäsenmaksuvastuun kasvu on 1,4 miljardia euroa vuodessa. Jos jokin jäsenvaltio jättäisi maksattamatta jäsenmaksuja, muut valtio joutuisivat maksamaan ne tilapäisesti, jotta komissiolla on riittävät varat lainojensa lyhentämiseksi.

Päätöslauselmasta ilmenee, että Suomen vastuu muiden maksattamatta jättämistä jäsenmaksuista ei voi kasvaa suuremmaksi kuin 1,4 miljardia euroa (0,6 prosenttia Suomen bruttokansantulosta). Toisin sanoen Suomen taloudellinen sitoumus hätärahoituksesta on teoreettisesti enimmillään 2,8 miljardia euroa vuodessa.

Kaiken kaikkiaan Suomen laskennalliset maksut 750 miljardin euron hätärahoituksesta olisivat alustavan arvion mukaan 6,6 miljardia euroa vuoteen 2058 mennessä, jos kaikki valtio haluavat täysimääräisesti avustuksia ja lainoja. Todennäköisesti jäsenvaltiot haluavat pääasiassa avustuksia.

Suomen vuosittainen lisämaksurasite 6,6 miljardin euron sitoumuksista olisi karkeasti laskettuna ilman korkoja ja kuluja 220 miljoonaa euroa vuodessa.

EU:n hankkimien lainojen lyhennykset alkavat vuonna 2028 ja päättyvät viimeistään vuonna 2058.

Hätärahoituksen valvonnan pitää olla asianmukaista

Tavoite vaikuttaisi toteutuneen, mutta sitä voi arvioida luotettavasti vasta jälkeenpäin. Periaate on verraten yksinkertainen: komissio arvioi etukäteen jokaisen jäsenvaltion suunnitelmat siitä, mihin se käyttäisi pyytämäänsä hätärahoitusta.

Jos pyydetyn hätärahoituksen käyttötarkoitus on hyväksyttävä, eli sillä lievennetään koronaviruspandemian taloudellisia vaikutuksia ja se täyttää myös muut vaatimukset, suunnitelma siirtyy jäsenvaltioiden hyväksyttäväksi määräenemmistöllä.

Komissio tekee päätöksen jokaisen maksuerän suorittamisesta. Jokainen valtio voi kuitenkin tilapäisesti keskeyttää maksut toiselle jäsenvaltiolle, jos se epäilee, että tavoitteista lipsutaan. Tällöin asia menee Eurooppa-neuvostoon valtioiden johtajien käsiteltäväksi.

Avoin kysymys

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei ole vielä arvioinut niitä lainsäädäntöehdotuksia, jotka tehdään huippukokouksen päätösten perusteella.

Perustuslakivaliokunnan keskeinen huolenaihe kesäkuussa oli, annetaanko EU:lle mahdollisesti uusi toimivalta, jos sen menoja katetaan jäsenmaksuja kasvattamalla. Toinen huoli oli, että Suomi ei voi hyväksyä toimia, jotka vaarantaisivat Suomen budjettisuvereniteetin tai rahoitusaseman kestävyyden. Valiokunnan oikeudelliset huolet perustuivat komission ehdotukseen, jota on sittemmin muutettu.

Euroopan unionin neuvoston oikeuspalvelun lausunnon perusteella komission ehdotus on pääpiirteittäin sopusoinnussa perussopimuksen kanssa, mutta siihen on tehtävä muutoksia. Viime viikolla perustuslakivaliokunta arvioi alustavasti, että oikeuspalvelun lausunto vähentää jonkin verran sen oikeudellisia huolia. Valiokunta ei muodostanut asiaan viime viikolla uutta kantaa.

Perustuslakivaliokunta ottaa syksyllä kantaa huippukokouksen jälkeen täsmentyneisiin lainsäädäntöehdotuksiin.