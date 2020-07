Hallituksen on määrä tarkastella koronaviruksen vuoksi asetettuja matkustusrajoituksia torstain istunnossaan.

HS:n tietojen mukaan harkinnassa on, että rajoituksia palautettaisiin joidenkin maiden kohdalla.

Hallitus on matkustusrajoituslinjauksissaan pitänyt mittatikkuna tautitapausten ilmaantuvuutta.

Rajat on voitu avata maihin, joissa on ollut enintään kahdeksan uutta koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta 100 000 henkilöä kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Suositus on ollut sama niin sisä- kuin ulkorajoillakin.

Matkustusrajoitukset muuttuivat viimeksi 13. heinäkuuta.

Euroopassa sisärajavalvonnasta luovuttiin tuolloin 17 maan osalta. Vapaan liikkuvuuden Schengen-alueelta maihin kuuluivat Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Schengen-alueen ulkopuolelta sallittujen maiden listalle pääsivät Kypros, Irlanti, Andorra, San Marino ja Vatikaani.

Lisäksi hallitus päätti tuolloin keventää matkustusrajoituksia 11:een Euroopan ulkopuoliseen maahan. Nämä maat ovat Algeria, Australia, Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Kiina. Näistä maista sallittiin työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Jo aiemmin Suomi oli luopunut sisärajavalvonnasta Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan liikenteessä sekä huvialusliikenteessä.

Matkustusrajoitukset ovat olleet voimassa edelleen esimerkiksi Suomen ja Ruotsin, Suomen ja Britannian ja Suomen ja Ranskan välillä.