Euroopan unioni

Tarkkarajaisuus. Tämä oli asia, jonka pääministeri Sanna Marin (sd) nosti keskiviikkona esille Suomen neuvottelujen keskeisenä saavutuksena Brysselin huippukokouksessa.

Pääministeri painotti tämän tarkoittavan, että kullakin jäsenmaalla on määrätty enimmäisvastuu 750 miljardin hätärahoituksesta.

”En usko, että Ranskankaan presidentti aivan ymmärtää sitä, kuinka merkittävä tämä Suomen vaatimus tästä tarkkarajaisuudesta ja näiden enimmäisvastuiden rajaamisesta on”, Marin sanoi Yleisradiossa keskiviikkona.

Mutta mitä tarkkarajaisuus tarkoittaa? Entä onko Suomen saavutus todella niin merkittävä kuin Marin antaa ymmärtää? HS kokosi keskeiset asiat tarkkarajaisuudesta ja sen merkityksestä.

Mitä tarkkarajaisuus tarkoittaa ja miksi sillä on merkitystä?

Tarkkarajaisuus tarkoittaa, että Suomen taloudelliset sitoumukset hätärahoituksesta eivät voi yllättäen kasvaa hallitsemattomasti. Se tarkoittaa siis maksujen enimmäismäärää.

Tällaiset rajaukset ovat olleet Suomelle pitkään tärkeitä. Suomessa on pelätty, että sitoumukset voivat paisua, jos esimerkiksi jokin iso jäsenvaltio joutuu vaikeuksiin. Siksi eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo vuosia painottanut, että taloudellisten sitoumusten määrä täytyy olla tiedossa jo siinä vaiheessa, kun Suomi päätöksiä hyväksyy.

Tarkkarajaisuus on noussut esille siksi, että komissio valtuutetaan hankkimaan lainaa rahoitusmarkkinoilta. Hankitut varat annettaisiin avustuksina tai lainoina jäsenvaltioille. Komission ottamat lainat lyhennetään jäsenvaltioiden suurempina jäsenmaksuina.

Paljonko Suomi maksaa?

Hätärahoitusta myönnetään valtioille vuosina 2021–2023. Komission ottamat lainat maksetaan takaisin useissa erissä vuosina 2028–2058. Kaikkiaan 750 miljardin hätärahoituksesta enintään 390 miljardia euroa olisi avustuksia ja 360 loput lainoja.

Suomen laskennalliset maksut 390 miljardista eurosta olisivat alustavan arvion mukaan 6,6 miljardia euroa vuoteen 2058 mennessä, jos kaikki valtiot haluavat täysimääräisesti avustuksia ja lainoja. Tämä tarkoittaa, että Suomen vuosittainen lisämaksurasite 6,6 miljardin euron sitoumuksista olisi karkeasti laskettuna 220 miljoonaa euroa vuodessa.

Todennäköisesti valtiot pyytävät EU:lta pääasiassa avustuksia, joita niiden ei tarvitse maksaa takaisin.

Milloin maksut teoriassa voisivat kasvaa?

Hätärahoituksen takia Suomen jäsenmaksuvastuun kasvu on 1,4 miljardia euroa vuodessa. Jos jokin jäsenvaltio löisi laimin omat velvoitteensa, muut valtiot, mukaan lukien Suomi, joutuisivat maksamaan ne tilapäisesti, jotta komissiolla on riittävät varat lainojensa lyhentämiseksi.

Tällaiset laiminlyönnit ovat tosin hyvin harvinaisia. Edes ylivelkaantunut Kreikka ei ole jättänyt jäsenmaksujaan maksamatta.

Päätöslauselmassa todetaan, että EU:n lainoista maksetaan vuosittain takaisin enintään 7,5 prosenttia 390 miljardista eurosta. Se tarkoittaa, että EU:n lainojen vuosittaiset lyhennykset olisivat enimmillään 29 miljardia euroa. EU:n hankkimia lainoja lyhennetään useissa erissä samoin kuin jäsenmaksuja suoritetaan useissa erissä.

Mikä on Suomen maksujen tarkka raja?

Komissio voi päätöslauselman mukaan väliaikaisesti pyytää jäsenvaltioilta enemmän varoja kuin niiden suhteellinen osuus olisi, jos jokin valtio lipsuisi jäsenmaksueränsä maksamisesta.

Suomen vastuu muiden maksattamatta jättämistä jäsenmaksuista ei voi kasvaa suuremmaksi kuin 1,4 miljardia euroa (0,6 prosenttia Suomen bruttokansantulosta), mikä siis vastaa Suomen varsinaista jäsenmaksuvastuuta.

Teoreettisesti Suomen sitoumus olisi siis päätöslauselman perusteella enimmillään 2,8 miljardia euroa vuodessa. Tämä on se tarkkarajaisuuden kirjaus, johon pääministeri Marin haastatteluissa viittasi.

Jäsenvaltioiden lopulliset vastuut eivät päätöslauselman perusteella kasvaisi. Väliaikaiset poikkeukset jonkin valtion mahdollisen lipsumisen takia kompensoidaan eli yksinkertaistaen jäsenvaltioiden tilit tasattaisiin myöhemmin.

Onko Suomen saama tarkkarajaisuuden kirjaus merkittävä?

Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio ei ole huippukokouksen päätöslauselman perusteella huolestunut.

”Kun otetaan huomioon tämä rajaus, en olisi päätöslauselman perusteella kovin huolestunut Suomen budjettisuvereniteetista. Yksityiskohtaisen oikeudellisen arvion voi tehdä vasta, kun näemme, miten huippukokouksen päätökset kirjoitetaan lainsäädäntöehdotukseen”, sanoo Raitio.

”Jäsenvaltioiden taloudelliset sitoumukset on käsittääkseni rajattu päätöslauselmassa suunnilleen niin tarkkarajaisesti kuin ne tällaisessa poliittisessa päätöksessä on mahdollista. Poikkeustapauksissakin eli silloin, jos jokin jäsenvaltio jättäisi velvollisuutensa suorimatta, noudatetaan pro rata -periaatetta [kukin osuutensa mukaisesti].”

Onko kirjaus oikeudellisesti pitävä?

Myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti korostaa, että taloudellisten sitoumusten tarkkarajaisuutta on vaikea arvioida oikeudellisesti huippukokouksen päätöslauselman perusteella, koska se on poliittinen päätös. Ratkaisevaa on se, miten tarkkarajaisuus kirjoitetaan EU:n säädöksiin.

”Sen voin sanoa, että Eurooppa-neuvoston [huippukokous] päätelmissä taloudellisten sitoumusten enimmäismäärä on määritelty merkittävästi tarkkarajaisemmin ja vastuiden jakoperusteet olennaisesti täsmällisemmin kuin Euroopan komission ehdotuksessa”, oikeuskansleri Pöysti sanoo.

Professori Raition mielestä EU:n johtajien huippukokouksessa tekemä päätös on perussopimuksen mukainen.

”Päätöslauselman ja EU:n neuvoston oikeuspalvelun lausunnon perusteella eurooppaoikeudellisia ongelmia ei ole, kunhan säädöksiä muutetaan oikeuspalvelun edellyttämällä tavalla. Ehdotus ei ole ristiriidassa esimerkiksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 125 artiklan kanssa, Oikeuspalvelu totesi, että tätä artiklaa ei voi soveltaa elpymisvälineessä.”

Artiklassa 125 todetaan, että EU tai yksittäinen jäsenvaltio ei saa ottaa vastatakseen toisen valtion taloudellisia sitoumuksia. Hätärahoituksessa ei oteta yhteisvastuullista velkaa, vaan lainat ottaa komissio ja ne katetaan pääasiassa jäsenvaltioiden suuremmilla jäsenmaksuilla.

Oikeuskirjallisuudessa EU:n neuvoston oikeuspalvelua pidetään merkittävimpänä ja vaikutusvaltaisimpana oikeudellisena yksikkönä unionin toimielinjärjestelmässä.

Oikeuskansleri Pöysti arvioi jo ennen huippukokousta, että hätärahoituksen eurooppaoikeudelliset ongelmat on asianmukaisesti selvitetty Euroopan neuvoston oikeuspalvelun lausunnossa. Samaa mieltä ovat olleet myös Suomen johtavat eurooppaoikeuden tutkijat, jotka antoivat viime viikolla lausuntonsa eduskunnan suurelle valiokunnalle.

Viime viikolla perustuslakivaliokunta arvioi alustavasti, että oikeuspalvelun lausunto vähentää jonkin verran sen oikeudellisia huolia. Valiokunta ei muodostanut asiaan uutta kantaa.

Huippukokouksen jälkeen täsmentyneisiin lainsäädäntöehdotuksiin perustuslakivaliokunta ottaa kantaa syksyllä.

Valiokunnan tehtävänä on perustuslain mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.