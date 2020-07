Perussuomalaisten eduskuntaryhmä syytti torstaina pääministeri Sanna Marinia (sd) perustuslain yli kävelemisestä EU:n huippukokouksessa.

”Marin on todennäköisesti perustuslakia rikkoen ja perustuslakivaliokunnan lausunnon oikeudelliset reunaehdot ohittaen toiminut oikeudellisesti kestämättömällä tavalla”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio (ps) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Jo tiistaina Tavio sanoi, että ”Marinin päätös lahjoittaa suomalaisten veronmaksajien rahat pois rikkoo perustuslakia”.

Pääministeri Marin vastasi perussuomalaisten väitteeseen perustuslain huomiotta jättämisestä Twitterissä torstain tiedotustilaisuuden jälkeen. Marin twiittasi, että Tavion väite perustuslain yli kävelemisestä on ”kovaa puhetta”.

”Pitäisin kohtuullisena, että kun syytetään niin samalla täsmennettäisiin, missä kohdin olen toiminut vastoin Suomen perustuslakia”, Marin kirjoitti.

HS kysyi Taviolta, miten perussuomalaiset katsoo Marinin tarkalleen perustuslakia rikkoneen.

Tavio viittaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan kesäkuussa antamaan lausuntoon, jossa käsiteltiin Euroopan komission ehdotusta 750 miljardin euron elpymispaketista.

Tavio nostaa esille erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnon lopusta löytyvän ponsikannanoton. Siinä perustuslakivaliokunta ilmoittaa, että valtioneuvoston ei tule asian käsittelyn tässä vaiheessa hyväksyä tai edistää nyt ehdotettua unionin lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä.

Tavio sanoo, että tämä oli perustuslakivaliokunnan voimassa oleva kanta huippukokoukseen.

”Pääministeri ei lähtenyt hakemaan uutta mandaattia, vaikka tämä mandaatti kielsi jopa diilin edistämisen. Mielestäni tämä on ihan yksinkertainen asia.”

Tavio toteaa, että Marinin tiistaina hyväksymän paketin koko ja lainanoton määrä on yhä 750 miljardia euroa, kuten oli jo komission ehdotuksessa. Suorien avustusten osuutta paketissa pienennettiin 500 miljardista eurosta 390 miljardiin euroon.

”Aivan lapsellista, että pääministeri voisi mennä parin muutoksen jälkeen sanomaan, että nyt tämä diili on perustuslain mukainen, että minä tiedän miten perustuslakia pitää tulkita”, Tavio sanoo.

”Perustuslakivaliokuntahan arvioi lausunnossaan nimenomaan paketin kokoluokkaa ja sitä, miten se unionin päätöksentekoon vaikuttaa. Esimerkiksi Ranskan [Emmanuel] Macron sanoi heti kokouksen jälkeen, että tämä muutti unionin luonnetta.”

Viime viikolla perustuslakivaliokunta arvioi pöytäkirjamerkinnässään, että EU:n neuvoston oikeuspalvelun lausunto hälvensi valiokunnan kesäkuussa esittämiä huolia. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) sanoi valiokunnan katsovan yksimielisesti, että hallitus voi edetä neuvotteluissa.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok) puolestaan painotti sitä, että valiokunnan kesäkuun lausunto jäi kaikilta osin voimaan.

Kun Iltalehti kysyi Marinilta huippukokouksen alla perustuslakivaliokunnan varauksellisesta kannasta, Marin vastasi näin:

”Suuri valiokunta on se, joka antaa hallituksen mandaatin neuvotella, ja suuren valiokunnan tehtävänä on huomioida valiokuntien lausunnot omassa työssään. Tämä on eduskunnan asia, miten eduskunta sitten tämän kannan muodostaa.”

Perussuomalaisten Tavion mielestä Marin ei voi vedota vain suuren valiokunnan antamaan poliittiseen mandaattiin.

”Olen pitänyt erittäin huolestuttavana, että pääministeri noudattaisi suuren valiokunnan kantaa eikä ottaisi erikseen huomioon perustuslakivaliokunnan kantaa. Voimassa oleva toimintatapa on Suomessa ollut se, että perustuslakivaliokunnan kanta on itsessään sellainen perustuslain tulkinta, jota päättäjien tulee noudattaa.”

Miten pääministerin olisi perussuomalaisten mielestä pitänyt huippukokouksessa toimia? Olisiko hänen pitänyt ilmoittaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon vedoten, ettei voi hyväksyä neuvottelutulosta?

”Hänhän olisi voinut kutsua perustuslakivaliokunnan koolle neuvottelujen aikana, nehän kestivät neljä päivää. Hänen olisi pitänyt pyytää perustuslakivaliokunta antamaan uudesta neuvottelutuloksesta kantansa.”

Olisiko mielestänne ollut realistista kutsua perustuslakivaliokunta koolle kesken neuvotteluiden antamaan hyvin pikaisesti arvionsa juuri syntyneeseen tai syntymässä olevaan neuvottelutulokseen?

”No kuka kieltää pääministeriä neuvotteluissa ilmoittamasta, että ennen kuin tätä voidaan poliittisesti hyväksyä, niin täytyy varmistaa, että tämä on meidän perustuslakimme mukainen. Nythän tilanne on se, että paketti saattaa yhä peruuntua, koska eduskunta saattaa hyvinkin olla tätä vastaan.”

Miksi perussuomalaisille ei siis riitä se, että paketti tulee syksyllä eduskunnan käsittelyyn?

”Olen politiikassa toimiessani huomannut, että erittäin usein tehdään päätöksiä vetoamalla siihen, että nämä päätökset eivät sido meitä lopullisesti. Mutta sitten kun mennään lopulliseen päätöksentekoon, sanotaankin, että näiden päätösten peruminen on lähes mahdotonta, koska se maksaisi meille niin paljon.”

Tavio sanoo olevansa pääministerin kanssa samaa mieltä siitä, että hänen esittämänsä syytös perustuslain mahdollisesta rikkomisesta on erittäin vakava.

”En muista, että olisin aikaisemmin poliitikon urallani joutunut sellaista esittämään. Mutta tämä on juridinen kysymys, eikä tarkoitukseni ollut lähteä toimimaan tässä yksinvaltaisena tuomarina. Esitimme eduskuntaryhmänä tämän epäilyksen. Tällaisissa asioissa sitten perustuslakivaliokunta tekisi sen arvion, jos kyseessä olisi ministerivastuuasia.”

Ministerivastuuasian nostaminen tarkoittaa, että vähintään kymmenen kansanedustajaa jättää perustuslain mukaisen muistutuksen, jossa pyydetään perustuslakivaliokuntaa tutkimaan ministerin toimien lainmukaisuus. Tavion mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei kuitenkaan ehtinyt torstaina edes käsitellä mahdollista ministerivastuuasian nostamista, eikä ryhmällä ollut ”tarvittavia asiantuntijalausuntoja saatavilla”.

Pääministeri Marin ilmaisi Twitterissä pitävänsä perussuomalaisten esittämiä syytöksiä epäreiluina.

”On selvää, että asiasta on erilaisia näkemyksiä ja kantoja eri puolueilla. Näistä olen aina valmis keskustelemaan. Sen sijaan epämääräiset vihjaukset ministerivastuuprosessista eivät ole reiluja. Näin vakavissa syytöksissä pitäisi olla villoja vihjausten sijaan”, Marin kirjoitti.