Mikäli tautitilanne Suomessa pahenee, voidaan rajoituksia ottaa uudelleen käyttöön, sanoo pääministeri Sanna Marin (sd) Twitterissä perjantaina.

Rajoitusten inhimillinen ja taloudellinen hinta on kuitenkin kova, Marin kirjoittaa.

”Poikkeusolot päättyivät kesäkuussa ja rajoituksia on purettu asteittain rauhoittuneen tautitilanteen ansiosta. Riski taudin uudelleen kiihtymiseen on silti olemassa ja tämä on jokaisen huomioitava omassa elämässään”, Marin kirjoittaa.

Koronaepidemian takia asetettuja rajoituksia höllennetään huomenna lauantaina. Laaja etätyösuositus lakkaa ja kokoontumisrajoituksiin tulee helpotuksia. Lisäksi yli 500 hengen tilaisuuksia voi jälleen järjestää sisä- ja ulkotiloissa, kunhan niissä noudatetaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita.

Marin vetoaa myös kansalaisiin, että he noudattaisivat karanteenia jos palaavat maahan ulkomailta.

”Jos saavut Suomeen muualta kuin rauhallisen tautitilanteen maasta, mene kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin. Luotamme siihen, että toimit vastuullisesti”, Marin sanoo.

Kotimaassa oleilleet voivat tavata ystäviä ja sukulaisia, mutta flunssaoireiden ilmaantuessa tulee mennä koronatestiin, Marin kirjoittaa.

”Mikäli sinulla on minkäänlaisia flunssaoireita, vältä fyysisiä kontakteja ja mene koronatestiin.”

