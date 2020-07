Runsaslukuiset valkoposkihanhet tekevät tietä, kun Ville Tavio (ps) kävelyttää koiraansa Töölönlahdella. Reitti tuli tutuksi, kun kansanedustaja asui itsekin Töölössä vielä takavuosina.

”Kotiseudulla Turussa ihmiset tunnistavat kadulla ja tulevat juttelemaan, mutta täällä hyvin harvoin. Eikä se minua varsinaisesti haittaa”, hän sanoo.

36-vuotias Tavio on kenties yllättävänkin tuntematon kasvo siihen nähden, että hän johtaa Suomen toiseksi suurimman puolueen eduskuntaryhmää.

Viime viikkoina hän on ollut esillä, koska hän on kritisoinut voimakkaasti Sanna Marinin (sd) hallituksen hyväksymää sopua EU:n elpymispaketista. Hän on myös joutunut vastailemaan kysymyksiin esimerkiksi eduskuntaryhmään kuuluvan Mauri Peltokankaan alatyylisestä kielenkäytöstä, joka kohdistui suoraan ministereihin.

Yhdeksi puolueensa keskeisimmistä hahmoista noussut Tavio kertoo nyt, miksi hän vaihtoi lakimiehen uran politiikkaan ja mikä häntä Euroopan unionissa risoo.

”EU on hirviö, joka ei ikinä lopeta vallan kahmimista itselleen. Se ei vain lopeta”, Tavio sanoo rauhallisella äänellä.

Hän sanoo ymmärtäneensä sen runsaat kymmenen vuotta sitten opiskellessaan Turun yliopistossa Eurooppa-oikeutta. Jo sitä ennen hän oli esimerkiksi ihaillut Tony Halmeen retoriikkaa ja lukenut Jussi Halla-ahon blogia. Eurokriisi oli kuitenkin viimeinen pisara, joka sai hänet liittymään perussuomalaisiin ja lähtemään ehdolle vuoden 2012 kuntavaaleihin.

Tavio pyöritti työkseen omaa lakitoimistoa, ennen kuin politiikka vei voiton.

Tavio on juristi kolmannessa polvessa. Hänen varatuomari-isänsä on kannattanut kokoomusta, mutta kotona ei puhuttu politiikkaa. Lähin linkki politiikkaan oli Tavion setä, joka toimi pitkään kokoomuksen kunnanvaltuutettuna Naantalissa.

”Oma mielenmaisemani muotoutui jo nuorena vahvasti kansallismieliseksi, ja ehkä kokoomus näyttäytyi minulle liian elitistisenä. Moni sanoi, että persuihin liittymällä menettäisin maineeni ja asiakkaani, mutta ei niin käynyt. Perustin heti valmistuttuani oman lakitoimiston, ja ehdin hoitaa pari sataa rikosjuttua, perheoikeusasioita ja yritysten riitoja.”

Tavion mukaan tuore elpymispaketti vahvistaa analyysia, jonka hän teki jo kymmenen vuotta sitten:

”EU on epädemokraattinen ja keskusjohtoinen järjestelmä, jossa ei haluta jättää juuri valtaa etenkään pienille jäsenvaltioille. Suuret päättävät”, Tavio sanoo ja kuvaa elpymispakettia jälleen yhdeksi vallansiirroksi.

”Nyt EU:lle ollaan elpymispaketissa perussopimuksia venyttämällä myöntämässä verotusoikeus ja oikeus ottaa velkaa. Samaan aikaan suomalaiset pistetään maksamaan tukia esimerkiksi Italiaan, jonka veroaste on alhaisempi kuin Suomen. Se on erittäin epäoikeudenmukaista suomaiselle veronmaksajalle.”

Esimerkiksi Veronmaksajain keskusliiton mukaan Suomen kokonaisveroaste oli vuonna 2018 hieman korkeampi kuin Italian.

Kaikkein tärkeintä Taviolle on hänen omien sanojensa mukaan Suomen kansallisvaltion itsemääräämisoikeuden puolustaminen. Hänen mielestään poliitikot ovat tehneet toistuvia virheitä, kun he ovat luovuttaneet kansallista päätäntävaltaa pala palalta pois.

Jos perussuomalaiset olisi nyt pääministeripuolue, se olisi Tavio mukaan ehdottomasti ajanut kaikin voimin koko elpymispaketin kaatamista. Liittovaltiokehityksen raja on kerta kaikkiaan tullut vastaan, hän sanoo.

Tärkeäksi esimerkiksi Suomen oman päätäntävallan menettämisestä hän nostaa EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan.

Mihin Tavio pelkää näkemänsä liittovaltiokehityksen johtavan?

”Dystopiani on yhtenäis-Eurooppa, jossa kansalliskulttuurit on häivytetty ja kaikki puhuvat rallienglantia.”

Kansallisen kulttuurin häivyttämistä edesauttaa hänen mukaansa maahanmuutto etenkin Euroopan ulkopuolisilta alueilta. Turvapaikkapolitiikkaa ei harjoitettu nykyisenkaltaisella ”avoimien ovien periaatteella” ennen EU-jäsenyyttä, Tavio sanoo.

”Avoin maahanmuuttopolitiikka rapauttaa kansallista yhtenäisyyttä ja kansallismielisyyttä.”

Hän arvioi, että oikeisto on pönkittänyt kansallismielisyyden tukahduttamisella monikansallisten suuryritysten valtaa ja vasemmisto puolestaan on nähnyt EU:ssa mahdollisuuden ”kulttuurivallankumoukseen”.

”Työväen kansainvälinen solidaarisuusajattelu on muuttunut sosiaaliturvasolidaarisuudeksi ja kulttuurirelativismiksi, jossa länsimaista kulttuuria ei pidetäkään enää yksinomaan parhaana vaan nähdään muutkin kulttuurit samanarvoisina.”

Pitäisikö Tavion mielestä siis politiikan lähtökohtana olla, että esimerkiksi islamilainen kulttuuri on huonompi kuin kristillinen kulttuuri?

”Minähän saan tuomion, jos sanon niin. Harva suomalainen maailmanhalaaja kuitenkaan muuttaa Lähi-idän muslimimaihin asumaan ja jakaa siellä boheemia kalliolaista ilosanomaa.”

Tavio sanoo kansallisten kulttuurien säilyttämisen olevan tärkeää siksi, että hän uskoo ihmisten olevan keskimäärin onnellisempia, jos he saavat elää omassa kulttuuripiirissään.

”Näin minä ajattelen. Tietysti on myös ihmisiä, jotka haluavat asua vaikka koko elämänsä ulkomailla. Mutta itse tykkään asua maassa, jossa voi luottaa viranomaisiin ja kanssaihmisen sanaan. Jos mennään toisille kulttuurialueille kuten vaikkapa Aasiaan, Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan, näin ei välttämättä ole.”

Tavio lisää pitävänsä perussuomalaisia hyvin kansainvälisinä ihmisinä. Hän kertoo itse olleensa vaihto-oppilaana Thaimaassa ja arvioi ymmärtävänsä melko hyvin erilaisia kulttuureita.

”Kaikissa kulttuureissa on hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi thaikulttuuri on hyvin omintakeinen. Kansassa on paljon nöyryyttä, huumorintajua ja ystävällisyyttä. Ei se silti mielestäni ole yhtä hyvä kuin suomalainen kulttuuri. En ymmärrä, miksei näistä asioista voisi puhua avoimesti.”

Juuri suomalaisen kansallisvaltion ja -kulttuurin puolustamiseksi Tavio sanoo toistaiseksi jättäneensä lakimiehen uran. Hänen omistamassaan lakitoimistossaan ei ole enää lainkaan työntekijöitä.

Jo ensimmäisissä eduskuntavaaleissaan vuonna 2015 turkulainen pääsi läpi vajaalla 7 000 äänellä. Vuonna 2019 hän kohosi yhdeksi Varsinais-Suomen ääniharavista lähes 15 000 äänellään. Suuri äänisaalis avasi myös tien eduskuntaryhmän johtoon.

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Ville Tavio (oik.) Turun torilla keväällä 2015. Vasemmalla ehdokkaat Juhani Pilpola ja Kimmo Tarke.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana Tavio on joutunut vastaamaan useisiin kohuihin, joissa perussuomalaisten kansanedustajat ovat nousseet tikunnokkaan asiattoman kielenkäyttönsä vuoksi. Juha Mäenpään tapausta käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa saakka, Ano Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä Twitter-päivitystensä vuoksi ja Mauri Peltokangas nousi otsikoihin kutsuttuaan ministereitä ”säälittäviksi perserei’iksi”.

Tavio sanoi helmikuussa HS:lle, että puolue haluaa profiloitua järkevänä keskustelijana. Miten perussuomalaisten ryhmä on tässä hänen mielestään onnistunut?

”Sosiaalinen media ei oikein ylipäänsä ehkä tee hyvää ihmisille. Myös poliitikoista se saattaa kaivaa epämiellyttäviä puolia esiin. Vaikka meillä on 38 hengen ryhmä, niin muutamatkin tölväisyt painavat koko ryhmän imagoa alas. Näitä ylilyöntejä on tullut ehkä etenkin ensimmäisen kauden edustajien some-kirjoitteluissa. Tietysti toivon ryhmältäni tarkkuutta näissä, ylilyönneistä pitää päästä eroon.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi alkukesästä 2017, kun puolueen puheenjohtajaksi oli valittu Jussi Halla-aho. Tavio jäi perussuomalaisiin ja nousi ryhmän varapuheenjohtajaksi.

Ryhmänjohtaja itsekin keskustelee sosiaalisessa mediassa toisinaan varsin ärhäkästi. Viime viikolla hän syytti pääministeri Marinia perustuslain rikkomisesta EU-neuvotteluissa. Kun Marin kysyi Twitterissä täsmennystä syytökseen, Tavio aloitti vastauksensa kehotuksella ”älä esitä tyhmää”.

”Huomaan itsestänikin, että Twitter-formaatti lyhyine viestineen tuo kärkevyyttä keskustelutapaani.”

Tavion Töölönlahdella kävelyttämä koira on hänen ja hänen avopuolisonsa kolmas. He ottivat 9-vuotiaan koiran kuukausi sitten kotiinsa, kun sen edellinen omistaja menehtyi.

Muitakin muutoksia Tavion henkilökohtaiseen elämään on luvassa, sillä pariskunta odottaa ensimmäistä yhteistä lastaan. Tavion avopuolisolla on 3-vuotias tytär edellisestä liitosta.

Mutta mihin turkulainen tähtää poliittisella urallaan seuraavaksi?

”Teen nyt parhaani tässä omassa roolissani, en ole sen pitemmälle miettinyt. Joskus olen juristin töitäkin kaivannut ja pohtinut, josko vielä sinne puolelle palaisin. Mutta kyllä tämä politiikka taitaa sittenkin olla mielenkiintoisempaa.”