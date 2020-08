Viron Suomen-suurlähettiläs Harri Tiido erosi tehtävästään kesken kautensa. Yle kertoo syynä erolle olleen Tiidon korkea ikä ja erimielisyydet maan hallituksen ulkopoliittisen linjan kanssa.

Ylen haastattelussa Tiido, 66, kertoi syynä eroon olleen erityisesti Viron kansalliskonservatiivisen hallituspuolue Ekren kannanotot.

”Ne kaventavat, tai ovat jo kaventaneet, Viron pelitilaa kansainvälisesti. Ja ne ovat myöskin vaikeuttaneet suhteita Viron ja Suomen välillä, kuten kaikki tietävät”, totesi Tiido Ylelle.

Tiidon mukaan yksi esimerkki suhteiden vaikeuttamisesta oli Ekre-puolueeseen kuuluvan sisäministeri Mart Helmen kommentit Sanna Marinista tämän noustua Suomen pääministeriksi. Helme haukkui Marinia tuolloin radiohaastattelussa ”myyjätytöksi”.

”He voivat kyllä ajatella, että he sanovat näin Virossa ja viroksi ja virolaisessa radiossa, että se on sisäpoliittisiin tarkoituksiin. Mutta kaikki tietävät kaiken. Ja kun diplomaattien on kysyttävä esimerkiksi Suomelta jotakin tukea, niin semmoisten julistusten jälkeen on hyvin vaikea mennä suomalaisten luokse”, Tiido kommentoi tapausta Ylelle.

Suomen ja Viron suhteiden hankaloitumista Tiido kuvaili väliaikaiseksi tilanteeksi ja loogiseksi seuraukseksi Suomen ja Viron vaalituloksille.

Tiido toimi Viron suurlähettiläänä Helsingissä kolmen vuoden ajan. Viron ulkoministeriön palveluksessa eron jälkeen eläkkeelle jäävä entinen toimittaja on toiminut vuodesta 2000 lähtien.