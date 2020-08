Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen ilmoittautui odotetusti puolueen puheenjohtajakisaan maanantaina.

”Olen kyllästynyt siihen, että keskusta ei mene eteenpäin. Me keskitymme aivan liikaa päivänpolitiikkaan ja juoksemme mediaotsikoiden perässä.”, Honkonen sanoi pitämässään tiedotustilaisuudessa ja vertasi puoleensa tilaa koronaviruskriisin kanssa kamppailevaan Suomeen.

”Keskustan puheenjohtajana aion johtaa puolueen pois tästä merkillisestä välitilasta.”

Honkonen asemoitui myös hallitusyhteistyön puoltajaksi. Kirvelevän vaalituloksen jälkeen keskusta lähti runsas vuosi sitten hallitukseen Sdp:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja Rkp:n kanssa.

Honkonen kertoi tiedotustilaisuudessa saaneensa kentältä paljon vetoomuksia asettua ehdolle. Hän kiisti, että harkintaan olisivat vaikuttaneet toiveet saada puheenjohtajakisaan useampi ehdokas, jotta kahtiajaolta vältyttäisiin.

”Päädyin tähän lähtemään, koska katsoin, että minulla on vaihtoehto ja esitettävänä näkemyksiä ja linja siitä, miten lähden keskustaa johtamaan, jos tulen valituksi.”

Saarijärvellä asuva Honkonen, 33, on toisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Honkonen on valmistunut historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajaksi Jyväskylän yliopistosta, eli koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Aiemmin maanantaina puheenjohtajakisaan ilmoittautui päivänpolitiikan ulkopuolelta myös alavutelainen yrittäjä Ilkka Tiainen, joka on Posi TV:n päätoimittaja ja käyttää nimeä Ike Novikoff.

Keskustan puheenjohtajakisa käynnistyi viime torstaina, kun kansanedustaja Annika Saarikko ilmoitti haastavansa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin.

MTV:n uutisten kyselyn mukaan Saarikolla on vahva tuki keskustan piirihallitusten jäseniltä. Kyselyyn vastanneista jäsenistä 60 prosenttia piti Saarikkoa suosikkinaan. Toiselle sijalle tuli Kulmuni, jota kannatti 26 prosenttia vastanneista.

Kysely tehtiin heinäkuun 30. päivän ja elokuun 2. päivän välisenä aikana, jolloin kisassa olivat mukana vain Kulmuni ja Saarikko. Siihen vastasi 139 henkilöä eli hieman alle puolet piirihallitusten jäsenistä, ja sen toteutti Corefiner MTV:n toimeksiannosta.

Samansuuntaisia tuloksia tuli myös STT:n torstaina tekemästä kyselystä, jonka mukaan keskustan 20 piirijohtajasta yhdeksän kannattaa selkeästi tai varovaisesti Saarikkoa puolueen puheenjohtajaksi.

Ennakkospekulaatioissa myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen on arvioitu mahdollisesti lähtevän mukaan puheenjohtajakisaan. Kurvinen ei viime viikolla suostunut kommentoimaan aikeitaan STT:lle.

Keskustan puheenjohtajan valitsee puoluekokous, joka on koolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa.