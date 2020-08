Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo laitoksen pohtivan alkuviikosta nykyisen kasvomaskisuosituksen tiukentamista.

Vastuu suosituksesta kuuluu Tervahaudan mukaan THL:lle, kun Suomessa keväällä voimassa olleet poikkeusolot ovat päättyneet.

”Keväällä linjaukset ja operatiiviset siirtyivät valtioneuvoston tasolle. Nyt me emme enää ole siinä tilanteessa, vaan yritämme tulla juttuun tartuntatautilain nojalla ja muun tavanomaisen lainsäädännön keinoin. Lisäksi voi tulla alueellisia ratkaisuja”, Tervahauta sanoo.

Tartuntatautilain mukaan THL toimii tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena, eli sen vastuulla on ihmisten ohjaaminen tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. Tervahaudan mukaan odotuksena toki on, että myös hallitus pitää itsensä hereillä ja tarvittaessa ohjeistaa palvelujärjestelmää toimimaan, jos koronavirustilanne alkaa mennä huolestuttavaan suuntaan.

Myös hallituksen tuki mahdolliselle tiukemmalle kasvomaskisuositukselle antaisi Tervahaudan mukaan sille lisää uskottavuutta.

Tervahauta ei halua vielä kommentoida, miten yksityiskohtainen uusi suositus olisi. Hänen mukaansa uuteen suositukseen tulee liittymään tukimateriaalia, jota vielä valmistellaan.

”Nyt on aika toimia, kun rajoituksia puretaan ja purkautuu ja samaan aikaan on hieman enemmän tartuntoja ja liikahduksia huonompaan suuntaan.”

Tervahaudan mukaan paikalliset viranomaiset voivat suosituksen pohjalta miettiä, mikä tilanne on esimerkiksi Helsingissä tai Rovaniemellä ja tarkentaa ohjeistusta.

Hallitus päätti kesäkuun alussa, että se ei anna yleistä suositusta kasvomaskin käytöstä julkisilla paikoilla. Hallituksen linjana on THL:n nykyinen suositus, jonka mukaan kasvomaskia voi halutessaan käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi joukkoliikenteessä ruuhka-aikoina.

THL korostaa suosituksessaan, että jos käyttää kasvomaskia, on tärkeä muistaa myös ensisijaiset torjuntatoimet, kuten käsienpesu ja yskimishygienia.

Koronavirustilanne on Euroopassa kääntynyt jälleen huolestuttavammaksi samaan aikaan, kun hallitus on purkanut matkustusrajoituksia. Myös suomalaisten keväinen varovaisuus näyttää herpaantuneen.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo sähköpostitse HS:lle, että hallituksen kesäkuun linjaus maskeista on voimassa ja että hallitus on todennut asiaan palattavan tilanteen niin vaatiessa.

”Tällä hetkellä tautitilanne on rauhallinen ja vakaa. Mahdolliseen toiseen aaltoon varautumisessa tai tautitilanteen muuttumisen suhteen toki valmistellaan toimenpiteitä. Keväästä lähtien näin on toimittu”, Varhila sanoo.

Hallitus käsittelee tämän viikon loppupuolella matkustusrajoituksia, hallituksen piiristä vahvistetaan HS:lle.

Tällainen tarkastelu tehdään aina kahden viikon välein, ja viimeksi 23. heinäkuuta hallitus teki maakohtaisia muutoksia. Tuolloin rajavalvonta palautettiin Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin välille.

Rajavalvonnan palauttaminen perustui siihen, että kyseisissä maissa koronaviruksen ilmaantuvuus oli kasvanut yli Suomen asettaman rajan. Aiemmin hallitus päätti, että maahantulon rajoituksista voidaan luopua silloin, jos koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan kahdeksan uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Suomeen saa tällä hetkellä tulla vapaasti esimerkiksi Hollannista, Belgiasta, Islannista ja Maltalta, vaikka näiden maiden ilmaantuvuus on HS:n tekemässä tarkastelussa noussut huomattavasti yli Suomen määrittämän raja-arvon.

Suomen kansalainen saa aina palata Suomeen, mutta riskialueilta tullessa voimassa on suositus omaehtoisesta kahden viikon kotikaranteenista. Tarpeetonta matkustamista koronaviruksen korkean ilmaantuvuuden maihin ei suositella.

Omaehtoisista karanteeneistakin on uutisten mukaan lipsuttu joko tahallaan tai tietämättömyyteen vedoten. Markku Tervahaudan mukaan valvontaa on vaikea kehittää, kun linjan mukaan karanteenit ovat omaehtoisia.

”Matkustajalla itselläänkin on vastuuta koettaa hankkia asiasta ymmärrystä. Infomateriaalia löytyy. Olemme hieman huolissamme matkustelusta, koska ihmisten on vaikea tietää, mikä ajantasainen tilanne matkakohteessa on. Riskit lisääntyvät, että jostakin lähdetään tuomaan virusta tänne samaan tapaan kuin kevättalvella tapahtui.”

Kirsi Varhilan mukaan karanteenisäännösten tiukentaminen on mahdollista vain tartuntatautilain määrittelemissä puitteissa. Lain mukaan tartuntatautilääkäri voi määrätä henkilön karanteeniin enintään yhden kuukauden ajaksi, jos tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää.

Tervahauta ja THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja johtaja Mika Salminen kirjoittivat lauantaina HS:n Vieraskynä-kirjoituksessa maskisuosituksen lisäksi muistakin toimista, joita Suomessa pitäisi harkita.

Yksi ehdotuksista oli Tanskan kaltaisen väestötestausmallin käyttöönotto. Tanskan koronavirustestaus toimii varsinaisen terveydenhuollon rinnalla erillisorganisaationa, ja kuka tahansa voi hakeutua oma-aloitteisesti koronavirustestiin, vaikka olisi oireeton. Testaamaan on valjastettu myös yksityistä terveydenhuoltoa, ja kulut kattaa valtio.

Tervahaudan mukaan tällaisen mallin käyttöönotto on hallituksen päätös, koska siihen on suunnattava myös taloudellisia resursseja.

”Suomessa täytyisi miettiä, ratkaistaisiinko se samantyylisesti kuin Tanskassa vai olisiko jokin muu kuvio. Tanskalaiset ovat tuolla ratkaisulla pystyneet nostamaan testikapasiteettia huomattavasti, ja tällainen erillinen kioskiketju on ollut aidosti lisäys siihen määrään, minkä terveydenhuolto pystyy hoitamaan. Siellähän testipisteitä on esimerkiksi puistoissa”, Tervahauta sanoo.

”Jos tilanne menee hankalaksi syksyn mittaan, silloin meillä olisi varaventtiili olemassa, jos tätä lähdettäisiin ajamaan ylös”, Tervahauta sanoo.

STM:n Varhilan mukaan väestötestausmalli on ollut THL:n omaa pohdintaa, josta STM on tietoinen.

Oikaisu 3.8.2020 kello 15.38: Tervahaudan ja Salmisen Vieraskynä-kirjoitus julkaistiin HS:ssä lauantaina, ei sunnuntaina, kuten artikkelissa aiemmin virheellisesti kerrottiin.