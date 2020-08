Koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn suunnitellun älypuhelinsovelluksen koekäyttö alkaa huomenna tiistaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sovelluksen avulla ihmiset voivat itse vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sovelluksen on tarkoitus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

”Koekäytöllä haluamme varmistaa, että tämä koko ketju toimii. Sovelluksen on oltava käyttäjille selkeä, helppokäyttöinen ja ehdottoman tietoturvallinen, ja puhelimen on tunnistettava lähikontaktit luotettavasti. Lisäksi ammattilaisille tarkoitetun käyttöliittymän on oltava sujuva”, sanoo THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

Sovelluksen koekäyttäjät ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin työntekijöitä. Heitä on yhteensä muutamia kymmeniä. Lisäksi koekäyttöön osallistuvat sovelluksen kehittäjä Solita, Kela, SoteDigi ja THL.

Käyttäjät voivat ladata sovelluksen elokuun lopussa, jolloin eduskunnan hyväksymä väliaikainen muutos tartuntatautilakiin astuu voimaan.

Sovellus on ilmainen ja se ladataan esimerkiksi Applen tai Googlen sovelluskaupasta. Koronasovellusta voi käyttää yleisimmillä, Android-käyttöjärjestelmään perustuvilla puhelimilla tai Applen puhelimilla, joihin on päivitetty käyttöjärjestelmän uusin versio.

Kun koronasovellus on asennettu puhelimeen, se toimii automaattisesti taustalla, eikä sitä tarvitse laittaa erikseen päälle. Sovellus käyttää vain vähän puhelimen akkua, sillä se perustuu käytännön kehitystyöstä vastanneen Solita-yhtiön mukaan niin sanottuun matalaenergiseen bluetooth-toimintoon (BLE).

Käyttäjän pitää kuitenkin varmistaa, että laitteessa on virtaa ja että bluetoothtoimisto on kytketty päälle, jotta sovellus toimisi.

Koronasovelluksen toiminta perustuu anomyymeihin signaaleihin, joita käyttäjien puhelimet lähettävät toisilleen.

Kun kaksi ihmistä on toisistaan kahden metrin päässä tai lähemäpänä vähintään 15 minuutin ajan, tallentuu tieto kohtaamisesta molempien puhelimiin. Tämän jälkeen molemmissa laitteissa on tallessa toisen puhelimen lähettämä seurantakoodi, mutta ei tietoja toisen käyttäjän henkilöllisyydestä.

Sovellus ei myöskään tallenna sijantitietoja.

Mikäli sovelluksen käyttäjä epäilee saaneensa koronavirustartunnan, hän käy ensin vastaanotolla terveyskeskuksessa, jonka jälkeen hänet lähetetään koronavirustestiin.

Jos testissä todetaan koronatartunta, terveysviranomaiset antavat tartunnan saaneelle koodin, jonka hän syöttää omaan sovellukseensa. Tässä kohtaa tallentuneille seurantakoodeille tulee käyttöä. Sovellus lähettää tiedon kaikille niille sovelluksen käyttäjille, jotka ovat olleet edellisen kahden viikon aikana vähintään 15 minuutin ajan kahden metrin etäisyydellä tartunnan saaneesta käyttäjästä.

Näin virustartunnalle altistuneet saavat tiedon asiasta ja ohjeen olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Sovellus ilmoittaa myös altistuneille, minä päivänä mahdollinen altistus on tapahtunut.

Koronasovelluksen kehitystyössä on kiinnitetty huomiota erityisesti luotettavaan toimintaan ja yksityisyydensuojaan. Käyttäjien vaihtamat seurantakoodit eivät ole pysyviä, vaan ne vaihtuvat noin 15 minuutin välein.

Kohtaamisista kertyy siis käyttäjän puhelimiin sarja numeroyhdistelmiä, jotka on kytketty ainoastaan toisten käyttäjien puhelinlaitteisiin, eikä esimerkiksi sijanti- tai henkilötietoihin. Seurantakoodeja ei lähetetä ulos käyttäjän puhelimesta.

Euroopan tartuntatautikeskuksen (ECDC) mukaan tartunnan saanut ihminen tartuttaa koronavirusta eteenpäin noin 7–12 päivää tartunnan saamisesta, mutta vakavissa tapauksissa tartuttavuus voi venyä jopa kahteen viikkoon.

”Tartuttavuus voi alkaa jo pari päivää ennen oireiden alkamista. Tästä syystä terveydenhuollossa arvioidaan vielä erikseen, mistä päivästä alkaen altistuneille ilmoitetaan”, Yrttiaho sanoo.

Suomessa käyttöön tuleva sovellus säilyttää kohtaamistiedot puhelimen paikallisessa muistissa kolmen viikon ajan. Tämän jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti.

Käyttäjä ei itse pääse käsiksi puhelimen keräämiin seurantakoodeihin eikä edes omiin tietoihinsa. Sen sijaan hän voi halutessaan laittaa seurannan pois päältä tai poistaa kerätyt seurantakoodit.

Edes viranomaiset eivät pääse käsiksi puhelimien keräämiin tietoihin, vaan sovelluksen toiminta perustuu koronavirustesteihin ja käyttäjien aktiivisuudelle. Ilman viranomaisten antamaa koodia muita ei kuitenkaan voi varoittaa. Tämän on tarkoitus estää perusteettomat ilmoitukset koronavirustartinnasta.