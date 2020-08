Koronaviruskriisin keskellä entistä harvempi Kelan peruspäivärahan saaja nosti työttömyysetuutensa ohella myös asumistukea tai perustoimeentulotukea. Asia ilmenee Kelan HS:lle toimittamista tilastoista.

Alimmillaan luvut olivat heillä, joiden peruspäivärahajakso alkoi huhtikuussa. Näistä henkilöistä 32 prosenttia sai samanaikaisesti myös asumistukea ja 10,1 prosenttia perustoimeentulotukea.

Vielä viime vuonna uusista peruspäivärahan saajista yli puolet eli 54,6 prosenttia sai myös asumistukea ja neljännes eli 25,6 prosenttia perustoimeentulotukea.

Osuuksien romahdus ajoittuu maaliskuulle, jolloin koronaviruspandemia johti Suomessa laajoihin lomautuksiin viruksen leviämistä ehkäisevien rajoitustoimien vuoksi. Sekä maalis- että huhtikuussa peruspäivärahajaksoja alkoi enemmän kuin viime vuonna yhteensä.

Kelan peruspäivärahaa saavat työssäoloehdon täyttävät työttömät, joilla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Asumistuella ja perustoimeentulotuella tyypillisesti täydennetään kotitalouden pieniä tuloja.

Se, että uusista peruspäivärahan saajista harvempi sai nyt vähemmän muita tukia, johtunee asiantuntijoiden mukaan heidän aiempaa moninaisemmasta joukostaan. Koronapandemian työllisyysvaikutukset olivat laajat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pasi Moisio arvioi, että Kelan maksaman työttömyysetuuden varaan putosi nyt henkilöitä, joilla saattaa olla taustalla pitkäkin työhistoria – ja siten myös taloudellista puskuria. Silloin esimerkiksi perustoimeentulotukeen ei edes ole oikeutta: viimesijaiseen etuuteen vaikuttaa esimerkiksi oman tai puolison pankkitilin saldo.

”Näppituntumalta sanoisin, että ylipäänsä kun ihmiset jäävät työttömäksi, heillä tai heidän lähipiirillään on jotain säästöjä. Kestokulutushyödykkeiden eli esimerkiksi vaatteiden ja kodinkoneiden uusiminen ei ole vielä ajankohtaista”, Moisio sanoo.

Monelle koronapandemiasta juontuva työttömyys on myös täysin ennennäkemätön tilanne, Moisio arvioi.

”Tilanne on osunut ihmisiin, joilla ei ole kokemusta siitä, miten tässä toimitaan. Asumistukea ei osatakaan hakea, ei ainakaan heti.”

Luvuissa on Moision mukaan kuitenkin kiinnostavampi ulottuvuus. Hänen mukaansa ne osoittavat, kuinka vaikeaa on laatia kustannusarvioita erilaisille sosiaaliturvan uudistuksille. Ne ovat nyt monella tavoin tapetilla – eivätkä vain siksi, että Moisio on aloittanut työnsä sosiaaliturvan jättiuudistusta valmistelevan komitean puheenjohtajana.

Peruspäivärahan saajien ansiot ovat puhuttivat heinäkuussa sen jälkeen, kun kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) kertoi puolueensa kokoomuksen siirtyneen kannattamaan ansioturvan ulottamista kaikkiin palkansaajiin.

Lepomäen ulostulo käynnisti keskustelun siitä, onko suomalaisen työttömyys­turva­järjestelmä oikeuden­mukainen. MTV:n tentissä kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat ilmoittautuivat puoltavansa yleistä ansioturvaa. Perässä seurasi Elinkeinoelämän keskusliitto, joka tiedotti kelkkansa asiassa kääntyneen 60 vuoden jälkeen.

Julkisuudessa yleisen ansioturvan on arvioitu nostavan työttömyysturvan kustannuksia 200–300 miljoonaa euroa vuodessa.

Moisio korostaa, että tällaiset laskelmat ovat hyvin epävarmoja. Kelan tilastot osoittavat, kuinka vaikea on ennakoida ihmisten käyttäytymistä.

Vaikea on ennakoida myös täsmällisesti, millainen nykyisellä peruspäivärahan saajalla on ollut ennen työttömyyttään eli kuinka suureen ansiosidonnaiseen päivärahaan hänellä voisi olla oikeus.

”Kustannusarviot ovat hyvin herkkiä oletuksille. Me emme aina tiedä, onko työttömillä on rahaa tai ymmärtävätkö he hakea muita etuuksia”, Moisio sano.

Kustannusten laskemista mutkistaa se, että sekä asumistuki että perustoimeentulotuki määräytyvät koko ruokakunnan mukaan eli etuuksissa huomioidaan myös puolison tulot.

”Sosiaaliturva on kuin vanha talo. Pieneltä tuntuvan asian korjaaminen voi vaatia kokonaisen seinän avaamista.”

Tarkimmat arviot yleisen ansioturvan kustannuksista on esitetty nykyisen Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen selvityksessä vuodelta 2018. Siinä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoista mallia toteuttaa yleinen ansioturva. Mallista riippuen nettovaikutus julkiseen talouteen olisi 140–280 miljoonaa euroa vuodessa, Kotamäki laski. Luonnollisesti suurtyöttömyys nostaisi uudistuksen kustannuksia.

Asumistuessa ja perustoimeentulotuessa uudistus säästäisi laskelmien mukaan 57–64 miljoonaa euroa nykyjärjestelmään verrattuna.

”Nimenomaan ruokakuntakohtaisten etuuksien kohdalla laskelmiin liittyy merkittäviäkin epävarmuuksia”, Kotamäki sanoo viitaten asumistukeen ja perustoimeentulotukeen.

Aikana ennen tulorekisteriä täsmällistä tietoa kuukausittaisista tuloista ei ole ollut saatavilla.

Kotamäki kertookin selvityksen laskelman perustuvan oletukseen, että ennen työttömyyttä peruspäivärahalle putoavan bruttopalkka on ollut noin 2 000 euroa. Se oikeuttaa runsaan 1 200 euron ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Oletettu palkkataso on määritelty sen mukaan, mitä tiedetään työssäoloehdon täyttävistä, työttömyyskassojen ulkopuolella olevista palkansaajista: he ovat todennäköisemmin nuoria, matalasti koulutettuja ja miehiä.

Kotamäki arvioi, että nyt työttömiksi on joutunut aiempaa enemmän henkilöitä, jotka elävät parisuhteessa. Tämä voisi selittää sitä, että asumistuen ja perustoimeentulotuen suhteellinen osuus peruspäivärahan saajista on romahtanut koronakuukausina.

”Parisuhde on paras vakuutus”, Kotamäki sanoo.

Vahvojen päätelmien tekeminen etuuksien nostamisesta on vielä aikaista. Muiden etuuksien nostamisen suhteellinen osuus voi vielä muuttua, jos koronatilanteen työllisyysvaikutukset pitkittyvät, uskoo Pasi Moisio. Puolisoon tai muihin turvaverkkoihin ei välttämättä voi nojautua pitkään, ja suuria hankintojakin voi tulla vastaan.

”Silloin asia muuttuu. Köyhyystutkimuksesta yleistulos on se, että pienituloisuuden kestolla on paljon vaikutusta toimeentuloon ja sitä kautta etuuksiin. ”