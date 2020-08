Antti Kurvinen on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Kansanedustaja ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen (kesk) ei hae keskustan puheenjohtajan paikkaa syyskuun puoluekokouksessa Oulussa. Hän ilmoitti asiasta tiistaina Twitterissä.

Kurvinen perusteli päätöstään toimittajille keskustan työvaliokuntien ja ministeriryhmän yhteiskokouksessa Nokialla. Hän sanoi miettineensä ehdolle lähtöä koko heinäkuun ajan ja tehneen lopullisen päätöksensä maanantaina.

”En asetu kenenkään ehdokkaista taakse. Riippumasta siitä, kuka valitaan, haluan jatkaa eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Kun edessä on tiukka kisa puheenjohtajuudesta, uskon itse voivani toimia puoluetta vakauttavana ja yhdistävänä voimana.”

Kurvisen mukaan puheenjohtajakisa on jo herättänyt ”suuria tunteina puolueväessä”. Hänen mukaansa puheenjohtajakamppailujen aikana keskustaväen tunteet usein lämpenevät.

”Joidenkin ehdokkaiden kannattajat voivat pettyä liikaa. Kisassa on puolueen istuva puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja suosittu ministeri. On riski siitä, että puolue jakautuu väärällä tavalla. Siksi vakauttavillekin voimille on tarvetta”, Kurvinen perusteli.

Keskustan puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut tähän mennessä neljä ehdokasta. Tiede- ja kulttuuriministeriksi vanhempainvapaalta palaava Annikka Saarikko ilmoitti viime torstaina haastavansa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin.

Lisäksi kisaan ovat ilmoittautuneet puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen ja päivänpolitiikan ulkopuolelta alavutelainen yrittäjä Ilkka Tiainen.

Kurvinen, 34, on toisen kauden kansanedustaja Kauhavalta. Häntä pidetään perinteisen keskustapolitiikan ajajana, joka on noussut nopeasti puolueen sisällä.

Kurvisen nimi nousi esiin etukäteen, kun puolueessa etsittiin keskustalähteiden mukaan kuumeisesti haastajaa istuvalle puheenjohtajalle. Vielä viime viikolla hän ei halunnut kommentoida puheenjohtajavaalin ehdokasasettelua millään tavalla.