Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat päivittäneet varhaiskasvatusta ja kouluja koskevaa suositusta. Ministeriö tiedotti asiasta tiistaina iltapäivällä.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään kaksi viikkoa oireiden alkamisesta ja vähintään kaksi vuorokautta oireettomana.

”Vaikka epidemiatilanne on Suomessa ollut kesän ajan suhteellisen rauhallinen, on edelleen syytä noudattaa muun muassa väljyyteen ja hygieniaan liittyviä varotoimia. Suositusten tarkka noudattaminen on erityisen tärkeää alueilla, joilla on viime aikoina ollut tartuntoja”, kommentoi opetusministeri Li Andersson Twitterissä.

Suosituksen mukaan varhaiskasvatus tulisi järjestetää mahdollisuuksien mukaan niin, ettei ryhmiä sekoiteta tai yhdistetä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koulupäivän ajan.

Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, jos opetusta ei voida muuten toteuttaa. Lukion, ammattikoulujen ja korkeakoulujen lähiopetuksessa tulee noudattaa 1–2 metrin turvavälejä.

Jos opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle, ministeriö suosittelee hyödyntämään etäyhteyksiä. Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestetäväksi ollenkaan. Ruokailu tulisi järjestää oman luokan tai ryhmän kanssa.

”Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on myös syytä varautua siihen, että tartunnat voivat lisääntyä ja suosituksia pitää tiukentaa syksyn kuluessa”, Andersson twiittasi.

Suomessa on yhteensä noin miljoona peruskoululaista, lukiolaista, ammatillista perustutkintoa suorittavaa ja varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta ja nuorta. Ensi viikosta alkaen moni heistä palaa lähiopetukseen.

Lisäksi opintojen pariin palaa syksyllä yli 250 000 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijaa.

Suosituksen mukaan opetus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena, mutta jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Lähiopetusta ja etäopetusta voidaan esimerkiksi vuorotella niin, että ryhmät ovat etäopetuksessa vuoroviikoin.

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia sekä yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia koskevat muutokset ovat voimassa ensi vuoden heinäkuuhun asti.