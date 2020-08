Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on seurannut Beirutin tilannetta tarkasti.

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa tiistai-iltana sattunut räjähdys on aiheuttanut laajoja tuhoja myös Suomen suurlähetystössä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo HS:lle, että hän oli yhteydessä lähetystön henkilökuntaan pian tapahtuman jälkeen.

”Kuvien perusteella ikkunat ja ovet lensivät karmeineen sisään räjähdyksen voimasta”, sanoo Haavisto puhelimessa.

Suomen edustusto sijaitsee kerrostalon viidennessä kerroksessa ja lähettilään residenssi seitsemännessä kerroksessa. Räjähdys aiheutti laajoja tuhoja molemmissa.

Ulkoministeriöstä kerrottiin jo aikaisemmin HS:lle, ettei lähetystössä ollut ketään sisällä räjähdyksen aikana. Haaviston mukaan oli onni, että räjähdys tapahtui virka-ajan jälkeen, sillä muuten seuraukset olisivat voineet olla vielä vakavampia.

Tämän hetken tietojen mukaan suomalaishenkilökunta on selvinnyt räjähdyksestä pieniä naarmuja lukuun ottamatta. Muiden maassa oleskelevien suomalaisten tilanteesta Haavistolla on sama tilannekuva, josta on jo kerrottu aikaisemmin.

”Tämän hetken tieto on, että yksi suomalainen on ollut sairaalahoidon tarpeessa. Tilannetta tietysti seurataan koko ajan”, hän sanoo.

Suomen Beirutin-lähetystö toimii vuokratiloissa. Tällä hetkellä tilat ovat käyttökelvottomassa kunnossa, eikä Haavisto osaa vielä sanoa, missä lähetystö jatkaa toimintaansa.

Sen sijaan hän kertoo, että lähetystön henkilökunta on ollut paikalla pian tapahtuman jälkeen tarkistamassa tuhoja.

”Totta kai ensimmäinen huoli liittyy dokumentteihin, jotka käsittelevät Suomen ja suomalaisten asiaa. Henkilökunta on ollut paikalla yötä myöten tarkistamassa, ettei näitä materiaaleja joudu vääriin käsiin”, Haavisto sanoo.

Lähetystön huonekalut lentelivät räjähdyksen voimasta ympäriinsä, ja myös henkilökunnan asunnoissa sattui tuhoja. Haaviston arvion mukaan EU-maat saattavat tarjota toisilleen apua väistötilojen etsimisessä.

Beirutin tapahtumat ovat poikkeuksellisia: paikallisten mukaan edes sota-aikana ei ole tapahtunut vastaavan kokoisia räjähdyksiä. Räjähdyksiä sattui kaksi, ja niistä jälkimmäinen aiheutti paineaallon, joka ulottui lähetystön työntekijöiden mukaan ainakin kilometrin päähän tapahtumapaikasta.

”Räjähdys näyttää tuhonneen koko Beirutin sataman. Lisäksi viljavarastoja on tuhoutunut laajasti”, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa tämän hetken tiedot viittaavat siihen, että taustalla olisi onnettomuus. Joka tapauksessa tilanne on hankala Libanonille, joka on ollut taloudellisesti ja poliittisesti epävakaa jo ennestään.

Haaviston mukaan ulkoministeriön virkamiehet varoittivat aivan hiljattain, että maan tilanne on menossa huonompaan suuntaan vaikean taloustilanteen, hallitusten vaihtumisen ja pitkään jatkuneiden mielenosoitusten seurauksena.

”Terveydenhuollon kapasiteetti on jo valmiiksi koetuksella koronavirustilanteen vuoksi. Maa tulee aivan varmasti tarvitsemaan apua.”

Myös Suomen edustuston kärsimät vauriot ovat Haaviston mukaan poikkeuksellinen tapahtuma. Edellisen kerran räjähdys aiheutti näin laajoja tuhoja vuonna 2008 Pakistanissa, kun itsemurhapommittaja iski pääkaupunki Islamabadissa Marriott-hotelliin.

Tuolloin suurlähettiläs Osmo Lipposen residenssi vaurioitui pahoin.

”Muistan soittaneeni räjähdyspäivänä Lipposelle. Hän kertoi, että on itse kunnossa, mutta residenssistä puuttui yksi seinä”, Haavisto sanoo.

Edellisen kerran pienempiä vaurioita on sattunut 1990-luvulla Suomen lähetystöihin Jakartassa ja Madridissa, jossa räjähdyksen taustalla oli baskiseparatistien ETA-järjestö.