Kesäsäiden, lomatunnelmien ja alentuneiden tartuntalukujen myötä suomalaisten varovaisuus koronapandemian suhteen on höllentynyt.

Uskaltaako vielä lähteä Tallinnan-matkalle? Tehdäänkö syksyllä taas töitä kotoa, pahimmillaan samaan aikaan lastenhoidon kanssa? Meneekö Suomi taas kiinni, ja onko oma työpaikka vaarassa? Onko riskiryhmään kuuluvan taas jäätävä yksin?

Viime päivinä ilma on tuntunut olevan sakeana kysymyksiä, joita yhdistää yksi asia: valtava epävarmuus. Suomi on nyt hämillään, ja syystäkin.

Maailmaa runteleva koronavirus antoi suomalaisille erikoisen kesäloman.

Uudet covid-tautitapaukset hupenivat kesä- ja heinäkuussa niin vähiin, että monella tapaa kesää elettiin aivan kuin ennenkin. Huvipuistot avautuivat, ravintoloissa ja Helsingin puistoissa tanssittiin, ja työpaikoillakin alettiin ainakin haaveilla paluusta normaaliin. Kuin taikaiskusta viruksen suvantovaihe osui suomalaisten syvimpään lomakauteen – aivan kuin karmeasta keväästä olisi hypätty suoraan vapauden kesään.

Kesän aikana myös suomalaisten mielialat ja asenne pandemian suhteen kohenivat virallistenkin mittarien mukaan merkittävästi.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus kohosi heinäkuussa jopa yli pitkäaikaisen keskiarvonsa. Kun tauti väistyi, suomalaisten arvio sekä oman että Suomen talouden lähitulevaisuudesta muuttui valoisammaksi. Isoja kauppakeskuksia Suomessa ja muualla Pohjoismaissa pyörittävä Citycon taas kertoi tiistaina, että keskuksissa kävijämäärät ovat palautuneet jo 95 prosenttiin viime vuoteen verrattuna.

Myös hallitus tuntui lomailevan: koronasta kuultiin juhannuksen jälkeen vain vähän uusia linjauksia tai varoituksia. Heinäkuu oli tavallisen hiljainen, vaikka tauti kiihtyi Suomen ympärillä.

Ehkä näistä syistä heinäkuussa toivo valtasi mielessä hetkeksi alaa: kenties toista aaltoa ei tulekaan. Kenties lomallekin voi taas mennä, kenties työtä taas syksyllä onkin.

Kenties turvaväleistä voi sittenkin hieman löysätä. Ehkä kevät olikin vain pahaa unta.

Tuo oli tietysti harhaa. Nyt kesän poutapilvet alkavat lopullisesti väistyä. THL:n mukaan Suomessa todettiin keskiviikkona 29 uutta tartuntaa. Covid-19 itää ainakin päiviä, joten testitulokset eivät kuvaa tautitilannetta reaaliajassa.

Voi siis olla, että oikeasti elämme toista aaltoa jo nyt.

Toinen aalto voisi olla etenkin taloudelle jopa tuhoisampi kuin ensimmäinen.

Uuden nousun ajoitus on suomalaisten arjen kannalta erityisen hankala. Työpaikoilla, opettajien orientaatiopäivissä ja perheissä suunnitelmia syksyn järjestelyistä tehdään juuri näinä viikkoina. Suunnittelupöytiin lähdettiin suvannosta, mutta nyt niissä ollaan uuden tilannekuvan äärellä.

Toinen aalto voisi olla etenkin taloudelle jopa tuhoisampi kuin ensimmäinen. Yhä jatkuva tuloskausi on kertonut monen yrityksen selvinneen pandemiasta pelättyä paremmin, mutta loputtomiin tällä ei eletä. EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen totesi HS:lle viime viikolla, että voimakas toinen aalto olisi yrityksille ”märkä rätti naamaan”.

Kodeissa se tarkoittaisi lomautuksia, työpaikan menetyksiä ja kasvavaa taloudellista tuskaa. Ei ihme, että uutiset toisesta aallosta saavat olon tuntumaan voimattomalta: joko taas?

Näistä syistä vuoksi viranomaisilta ja hallitukselta vaaditaan napakkaa toimintaa ja erityisesti selkeää viestintää juuri nyt: suomalaiset janoavat selkeyttä epäselvänä avautuvaan syksyyn.

Varmuutta taudin kulusta ei voi olla kenelläkään. Kansalaisten ja yritysten kannalta on silti kohtuullista odottaa jonkinlaista näkymää eteenpäin. Hallinnon olisi kyettävä viestimään, missä tilanteissa uusia rajoituksia esimerkiksi kouluissa, yökerhojen ja ravintoloiden toiminnassa tai etätöissä otetaan käyttöön. Pelkkä reagointi ei riitä, vaan vallanpitäjiltä on nyt lupa odottaa ennakoivaa viestintää.

Kuka päätökset tekee? Missä uusien rajoitustoimien raja menee? Mihin kannattaa varautua? Kesän suvannon jäljiltä vastausten pitäisi nyt olla mietittynä ja valmiina ja tippua kuntaviskaaleilta, hallintoviranomaisilta ja ministereiltä selkeinä ja viipymättä. Toimissa pitäisi olla mieluummin epidemiaa edellä kuin sen jäljessä.

Kukaan tuskin haluaa Suomea, jossa autioita katuja koristavat taas ikkunoihin nostetut nallekarhut.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) avasikin keskiviikkona hallituksen suunnitelmia HS:n haastattelussa. Tarkastelussa ovat Kiurun mukaan ainakin etätyösuosituksen jatko, maskien käyttöönotto ja isojen yleisötilaisuuksien järjestelyt.

Hallitus valmistelee toimia kolmeen eri skenaarioon, joista pahimmassa sulkutoimet alkavat muistuttaa kevättä. Kukaan tuskin haluaa Suomea, jossa autioita katuja koristavat taas ikkunoihin nostetut nallekarhut.

Maaliskuusta tiedetään, että koronaviruksen kohdalla tilannekuva voi muuttua nopeastikin, jopa päivissä. Aikaa pohdintaan ei hallituksella siis ole loputtomiin. Juuri nyt siltä kaivataan herkkyyttä ja kykyä toimia nopeasti.

Suomalaisten arjesta epävarmuus tuskin poistuu vielä kuukausiin. Keväällä koronaviruksen luomasta maailmasta puhuttiin ”uutena normaalina”, jossa moni toimintatapa on opeteltava uusiksi. Käytännössä ”uusi normaali” tarkoittaa jatkuvaa epävarmuutta ja kykyä sopeutua alati muuttuviin oloihin.

Se tarkoittaa Suomea, jossa suunnitelmia ei voi tehdä kovin moneksi viikoksi kerrallaan.

Yhteisestä suorituksesta ovat kiinni niin arjen sujuvuus kuin monen työpaikatkin.

Samalla meistä jokaisen pitäisi muistaa, että koronaviruksen toinen aalto ei ole mikään luonnonvoima, jolle emme voi mitään. Virus tarttuu ihmisestä ihmiseen, ja ihmiset voivat tätä tarttumista myös ehkäistä.

Perusohjeet koronaviruksen torjunnassa eivät ole muuttuneet mihinkään. Turvavälejä on noudatettava, erityisesti ahtaissa sisätiloissa. Ulkomaanmatkailussa on oltava vähintäänkin tarkkana ja noudatettava karanteeneja. Viranomaisten suosituksia esimerkiksi maskien käytöstä kannattaa noudattaa. Etätyö saattaa olla viisasta.

Tämän virusta vastaan käytävän kilpajuoksun tuloksista riippuu, miten paljon arki todella mullistuu, ja miten paljosta suomalaisten on syksyllä luovuttava. Yhteisestä suorituksesta ovat kiinni niin arjen sujuvuus kuin monen työpaikatkin. Jos suoritus onnistuu, mahdollisuus ennakoida elämääkin paranee.

Lohtuna on, että kilpajuoksu ei ole loputon: koronavirusta torjuvat rokotteet ovat siirtymässä kolmosvaiheen laajoihin kokeisiin. Käyttöön ne tulevat vähitellen, ehkä ensi vuodesta alkaen. Toivo on jo näkyvissä, mutta vielä muutama kierros on tätä ”uutta normaalia” jaksettava juosta.