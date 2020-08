Hallitus on päättänyt kiristää matkustusrajoituksia kolmen uuden maan osalta. Ne ovat Belgia, Hollanti ja Andorra. Sisärajavalvonta tulee jälleen voimaan näiden maiden ja Suomen väliseen liikenteeseen maanantaina 10. elokuuta.

Syynä on se, että kyseisissä maissa koronavirustapaukset ovat kääntyneet kasvuun.

Tätä ennakoitiin jo aamulla. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi torstaiaamuna pidetyssä STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedotustilaisuudessa., että maalistaan tuskin tulee ainakaan löyhennyksiä.

Ruotsin tautitilanne on hallituksen mukaan kehittynyt myönteiseen suuntaan. Siksi nyt sitoudutaan siihen, että maahantulorajoitusten seuraavan käsittelyn yhteydessä Ruotsin maa-, meri- ja ilmarajojen sisärajatarkastuksia tarkastellaan toisistaan erillään.

Jos epidemiatilanne sallii, sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä voidaan terveysviranomaisten suositukset huomioiden poistaa joko osittain tai kokonaan.

Valtioneuvosto käy matkustusrajoitukset läpi kahden viikon välein. Viimeksi 23. heinäkuuta sisärajavalvonta palautettiin Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen.

Näiden lisäksi sisärajavalvonta on voimassa Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin välisessä liikenteessä.

Tänään tehdyn päätöksen jälkeen sisärajavalvontaa ei ole Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Italian, Kreikan, Liechtensteinin, Maltan, Saksan, Slovakian ja Unkarin välisessä liikenteessä.

Näistä maista tautitapaukset ovat selvässä kasvussa myös Tanskassa ja Saksassa. Uusia rajoituksia ei niiden osalta kuitenkaan tullut.

”Näissä maissa ilmaantuvuusluvut ovat todennäköisesti kohonneet hetkellisesti paikallisten tautiryppäiden vuoksi. Tilannetta on arvioitava toisin, jos ilmaantuvuusluku nousee selvästi yli raja-arvon kuten nyt Alankomaissa ja Belgiassa”, hallituksen tiedotteessa todetaan.

Hallitus käyttää päätöksenteossaan tietoa koronaviruksen ilmaantuvuudesta 100 000 henkeä kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Ensisijaisena rajana on kahdeksan uutta tautitapausta 100 000 henkeä kohti.

Suomessa kyseinen luku on nyt 2,3, kerrottiin STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

Schengen-alueen ulkopuolisista maista Suomi on poistanut ulkomaanliikenteen rajoitukset Kyproksen, Irlannin, San Marinon ja Vatikaanin välisestä liikenteestä.

Euroopan ulkopuolisista maista Suomi on sallinut rajoituksettoman liikenteen Etelä-Korean, Georgian, Japanin, Kiinan, Ruandan, Thaimaan, Tunisian, Uruguayn ja Uuden-Seelannin välillä. Viimeksi heinäkuun lopussa tämäkin lista lyheni, sillä Suomi palautti tuolloin ulkorajaliikenteen rajoitukset Algerian ja Australian asukkaiden osalta.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta. Kun saapuu maasta, jonka Suomi on luokitellut riskimaaksi koronaviruksen suhteen, on suositeltavaa olla kaksi viikkoa omaehtoisessa karanteenissa ja hakeutua heti koronavirustestiin, jos saa virukselle tyypillisiä oireita.