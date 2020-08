Keskustan puoluekokoukseen on aikaa noin kuukausi, ja kisa puheenjohtajuudesta on tällä viikolla lähtenyt kunnolla käyntiin. Istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin haastavat puolueen keskeisistä hahmoista tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sekä varapuheenjohtaja Petri Honkonen. Päivänpolitiikan ulkopuolelta mukaan on ilmoittautunut yrittäjä Ilkka Tiainen.

Millaisia poliittisia näkemyksiä Kulmuni, Saarikko ja Honkonen edustavat, ja miten he eroavat toisistaan? Helsingin Sanomat vertaili ehdokkaita viime vuoden eduskuntavaalien vaalikonevastausten perusteella.

HS:n koostamalla arvokartalla kaikki kolme sijoittuvat talouspoliittisilta näkemyksiltään keskustaehdokkaiden keskiarvosta vasemmalle.

Puolestaan konservatiivi–liberaali-akselilla Honkonen sijoittuu lähelle keskiväliä, joka on myös puolueen keskiarvo. Kulmuni ja Saarikko taas ovat puolueensa liberaalissa laidassa.

Kaiken kaikkiaan Honkonen sijoittuu HS:n arvokartalla kolmesta ehdokkaasta lähimmäksi keskustan keskiarvoa, kun taas Kulmuni ja Saarikko sijoittuvat lähelle Sdp:tä.

Puheenjohtajaehdokkaiden sijoittuminen keskustan vasempaan laitaan voi olla osin yllättävää. Esimerkiksi Annika Saarikko sanoi torstaina HS:n haastattelussa allekirjoittavansa useiden keskustalaisten arviot, joiden mukaan hän sijoittuu lähemmäksi puolueensa oikeaa laitaa.

Arvokartasta ei tulekaan tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Eduskuntavaaliehdokkaiden sijoittuminen vasemmisto–oikeisto-akselille määrittyy sen perusteella, miten he ovat vastanneet neljään talouspolitiikkaa koskevaan ylätason kysymykseen. Näiden kysymysten tekemisessä HS:ää ovat auttaneet politiikan tutkijat.

Kolme keskustan puheenjohtajaehdokasta ovat vastanneet olevansa ainakin osin samaa mieltä siitä, että valintatilanteessa he suosisivat mieluummin veronkorotuksia kuin julkisten menojen leikkauksia. Vastaavasti kaikki kolme ovat vastanneet olevansa osittain eri mieltä siitä, että nykyiset palvelut ja sosiaalietuudet olisivat pitkällä aikavälillä liian raskaita julkiselle taloudelle.

Edellä mainittujen kahden kysymyksen perusteella puheenjohtajaehdokkaat asemoituvat puolueensa keskiarvosta vasemmalle. Muutokset ovat herkkiä: edellisessä, vuoden 2015 eduskuntavaalikoneessa esimerkiksi Saarikko vastasi suosivansa mieluummin leikkauksia ja pitävänsä palveluita ja etuuksia ainakin osin liian raskaina. Näillä painotuksilla hän oli arvokartassa selvästi oikeammalla.

Myös ehdokkaiden sijoittuminen konservatiivi–liberaali-akselilla määrittyy neljän kysymyksen perusteella.

Saarikko ja Kulmuni sijoittuvat keskustan liberaaliin siipeen, koska he kannattavat homo- ja lesbopareille samoja avioliitto- ja adoptio-oikeuksia kuin heteropareille. Lisäksi he ovat vastanneet olevansa ainakin osittain samaa mieltä siitä, että heidän kotikuntiensa pitäisi hyväksyä valtion mahdollinen tarjous vastaanottokeskuksen perustamisesta kunnan alueelle.

Honkonenkin on vastannut kannattavansa homo- ja lesboparien avioliitto- ja adoptio-oikeuksia. Hän ei kuitenkaan olisi hyväksymässä valtion tarjousta vastaanottokeskuksen perustamisesta kotikuntaansa, minkä vuoksi hän näyttäytyy arvokartalla kahta muuta ehdokasta konservatiivisempana.

Missä muissa asioissa ehdokkaiden näkemykset eroavat? HS valikoi kolmestakymmenestä vaalikonekysymyksestä kymmenen, joissa kolmen puheenjohtajaehdokkaan näkemykset eroavat toisistaan eniten.

Istuva puheenjohtaja Kulmuni erottautuu kilpakumppaneistaan esimerkiksi kannattamalla terveyskeskusten lääkäri- ja hoitajakäyntien maksuttomuutta. Honkonen ei puolestaan kannata ympäristölle haitallisista hankkeista luopumista samalla tavoin kuin kaksi muuta ehdokasta.

Kenties silmiinpistävin ero liittyy väitteeseen, jonka mukaan autoilu on jo liian kallista Suomessa. Kulmuni ja Honkonen ovat tästä täysin samaa mieltä, kun taas Saarikko on ainakin osin eri mieltä.

Yleisesti ottaen keskustan kolmen puheenjohtajaehdokkaan poliittisista linjoista ei kuitenkaan vaalikonevastausten perusteella löydy kovin suuria eroja. Keskustalaiset valitsevat uuden puheenjohtajan puoluekokouksessa Oulussa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Ohessa ehdokkaita eniten jakaneet 10 kysymystä. Ehdokkaiden kaikki vastaukset perusteluineen löytyvät näistä linkeistä: Kulmuni, Saarikko, Honkonen.