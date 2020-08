Hallituksen on hallitusohjelman mukaan määrä sopia syyskuun puolivälin budjettiriihessä toimista, jotka tuovat Suomeen valtiovarainministeriön arvion mukaan 30 000 uutta työllistä. Hallituspuolueiden neuvottelut työllisyystoimista ovat nyt toden teolla käynnistyneet.

HS on saanut useista eri hallituspuolueista tietoja siitä, mitkä toimet ovat nousemassa neuvottelujen kohteeksi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi perjantaina, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason porrastamisesta tuskin budjettiriihessä päätetään.

HS:n tietojen mukaan työllisyysvaikutuksia saatetaan hakea ainakin työttömien työnhakuvelvoitteen tiukentamisesta ja työllistymistä edistävien palveluiden lisäämisestä. Työttömyysturvalla opiskelua puolestaan saatetaan rajoittaa nykyisestä. Lisäksi pöydällä on ikääntyvien työttömäksi jäävien eläkeputken poistaminen, mutta siitä puolueet ja työmarkkinajärjestöt ovat erimielisiä.

Työnhakuvelvoitteen uudistamisessa – niin sanotussa yksilöllisen työnhaun mallissa – on määrä velvoittaa työttömät työnhakijat hakemaan oma-aloitteisesti työpaikkoja säännöllisin väliajoin. Jos työtön ei osoita hakeneensa töitä, hän voi joutua karenssiin eli menettää työttömyysetuutensa määräajaksi.

Samassa yhteydessä hallitus suunnittelee karenssien uudistamista sekä työttömien yksilöllisten palveluiden lisäämistä. Se voisi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaiselle työttömälle osoitettaisiin henkilökohtainen neuvoja seuraamaan työnhaun edistymistä.

Työnhakuvelvoitteen tiukentamisen ja työttömien palveluiden lisäämisen yhdistelmä voi HS:n tietojen mukaan saada valtiovarainministeriöltä ”merkittävän” työllisyysvaikutusarvion. Työllisyysvaikutus riippuu kuitenkin mallin yksityiskohdista, joista hallituspuolueet eivät ole vielä sopineet.

Myöskään työttömien niin sanotun omaehtoisen opiskelun rajoittamisesta ei ole vielä hallituksessa täyttä yksimielisyyttä, vaikka HS:n tietojen mukaan osa hallituspuolueista sitä ainakin alustavasti kannattaa.

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että työtön voi saada työttömyysetuutta opintojensa tueksi. Sen rajoittaminen nykyisestä saattaisi lyhentää työttömyysjaksoja, mutta hallituksella ei ole vielä varmuutta työllisyysvaikutuksesta.

Suunnitteilla on myös osatyökykyisten työllistämiseen erikoistuvan julkisen toimijan perustaminen. Yhtenä esikuvana toimii Ruotsin valtion Samhall-yhtiö, joka on henkilöstömäärältään Ruotsin suurin yritys. Epäselvää kuitenkin on, olisiko tukityöllistämisen lisäämiselle laskettavissa varsinaisia työllisyysvaikutuksia, sillä työllistäminen maksaisi julkiselle sektorille.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivien eli eläkeputken poisto on ollut julkisuudessa paljon esillä mahdollisena työllisyystoimena. Tänä vuonna lisäpäivien alaikärajaa nostettiin vuodella 62 vuoteen vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä henkilöillä. Tämän kiristyksen hallitus arvioi tuovan 6 000 uutta työllistä vuoden 2025 loppuun, ja putken poistaminen kokonaan voisi alustavien arvioiden mukaan tuoda lähes 10 000 uutta työllistä.

HS:n tietojen hallituspuolueista keskusta ja vihreät kannattavat työttömyysputken poistoa, kun taas ainakin vasemmistoliitto vastustaa sitä.

Yle uutisoi heinäkuussa myös työmarkkinoiden keskusjärjestöjen olevan halukkaita sopimaan putken poistosta, mutta HS:n tietojen mukaan etenkin työntekijäjärjestöt SAK ja STTK ovat jälleen tiukentaneet kantaansa. Työmarkkinaosapuolten välejä kiristi se, että työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto EK kääntyi vastapuolen yllätykseksi kannattamaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista myös työttömyyskassojen ulkopuolisille työntekijöille. Tähän saakka EK on yhdessä työntekijäjärjestöjen puolustanut näille tärkeää kassajärjestelmää.

Valtiovarainministeri Vanhanen toisti perjantaina, että hallitus tarvitsee useiden työllisyystoimien päättämiseen ”työmarkkinaosapuolten myötävaikutusta”. Useat lähteet sanovatkin HS:lle, että eläkeputken poistosta ei välttämättä synny sopua ainakaan vielä syyskuun riihessä.

Hallituspuolueilla on julkisesti ollut eriäviä näkemyksiä siitä, pitääkö kaikkien toimien 30 000 työllisen saamiseksi olla kasassa jo syyskuun riihessä. Keskusta on vaatinut hallitusohjelmasta kiinni pitämistä, kun taas Sdp ja pääministeri Sanna Marin ovat vihjanneet, että osa toimista voisi olla valmiina vasta vuoden loppuun mennessä.