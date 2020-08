Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson aikoo vastustaa työttömien niin sanotun omaehtoisen opiskelun rajoittamista. Anderssonin mukaan ehtojen kiristäminen vaikeuttaisi jatkuvaa oppimista ja tuskin tuottaisi merkittäviä hyötyjä.

Omaehtoisen opiskelun rajoittaminen on noussut esiin yhtenä mahdollisena työllisyyttä lisäävänä keinona, joita valmistellaan parhaillaan syyskuun puolivälin budjettiriiheen. HS:n tietojen mukaan osa hallituspuolueista kannattaa sitä ainakin alustavasti.

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että työtön voi saada työttömyysetuutta opintojensa tueksi. Sen rajoittaminen nykyisestä saattaisi lyhentää työttömyysjaksoja, mutta hallituksella ei ole vielä varmuutta työllisyysvaikutuksesta.

Andersson muistuttaa Twitterissä, että omaehtoinen opiskelu on jo nyt tarveharkintaista. Enintään 24 kuukauden koulutuksissa TE-toimisto arvioi, mikäli koulutus on työnhakijan ammattitaitoa ja työllistymisedellytyksiä parantavaa.

Omaehtoisen opiskelun käyttö on Anderssonin mukaan kasvanut viime vuosina erityisesti vieraskielisillä opiskelijoilla, jotka suorittavat esimerkiksi peruskoulun oppimäärän tai osallistuvat luku- ja kirjoitustaidon opetukseen. Opetusministeri Andersson katsoo, että omaehtoiseen opiskeluun ohjaaminen on järkevää silloin kun kyse on henkilöistä, joilla on puutteita osaamisessa tai kielitaidossa tai jotka ovat tekemässä alanvaihtoa työvoimapula-alalle, johon edellytetään tutkintoa.

Anderssonin johtama vasemmistoliitto vastustaa HS:n tietojen mukaan myös esillä olevaa työttömyysputken poistoa, joka olisi astetta järeämpi työllisyystoimi.

Hallitusohjelman mukaan budjettiriihessä on määrä sopia toimista, jotka tuovat Suomeen valtiovarainministeriön arvion mukaan 30 000 uutta työllistä.

Hallituspuolueilla on julkisesti ollut eriäviä näkemyksiä siitä, pitääkö kaikkien toimien olla kasassa jo syyskuun riihessä. Keskusta on vaatinut hallitusohjelmasta kiinni pitämistä, kun taas Sdp ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat vihjanneet, että osa toimista voisi olla valmiina vasta vuoden loppuun mennessä.