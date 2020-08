Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus aloittaa toden teolla neuvottelut ensi vuoden valtion tuloista ja menoista, kun valtiovarainministeriö laatii oman ehdotuksensa budjetista keskiviikoksi.

Hallituksen ilmapiiri on jo alkuvaiheessa neuvotteluja jännittynyt, sillä hallituspuolueilla on varsin erilaisia näkemyksiä, miten esimerkiksi työllisyyttä saataisiin kohennettua ja ilmastomuutosta hidastettua.

Taustalla vaanii koronavirus, jonka lopullista vaikutusta talouteen ei tiedä kukaan. Budjetti tehdään siis hernerokkasumussa, ja tulojen ja menojen perusteena olevat luvut tulevasta talouskehityksestä ovat enemmän arvailua kuin kertaakaan sitten vuoden 2008 jälkeen.

Mitä jos teollisuuden tilaukset romahtavat, eivätkä yritykset enää lomauta vaan ihmisiä irtisanotaan sankoin määrin? Monien pienten yritysten mahdolliset puskurit ovat käytetty keväällä, joten maan sulkeminen uudelleen koronaviruksen estämiseksi olisi vielä tuhoisampaa kuin keväällä.

Hallitusohjelman keskeisimmät kulmakivet ovat työllisyys ja ilmastomuutos. Jos näistä ei tule päätöksiä nytkään tai viimeistään jouluun mennessä, hallitus ei voi enää sanoa toteuttavansa hallitusohjelmaansa.

Hallitus on jo lisännyt valtion pysyviä menoja, jotka se ajatteli vielä vuosi sitten rahoittaa niin, että hallituskauden aikana työllisiä tulee lisää 60 000 henkilöä. Tavoiteltujen lisätyöllisten määrää joudutaan kasvattamaan. Samalla hallitus on pidentänyt aikajännettään.

Työllisyystoimien ei odoteta vaikuttavan vuoteen 2023 päättyvään hallituskauteen mennessä samassa mitassa kuin hallitus vielä alkuvuodesta kuvitteli.

Hallitukselta on sujunut koronavirukseen liittyvien päätösten teko varsin yksimielisesti, mutta budjetin myötä politiikka palaa politiikkaan kaikella voimallaan.

Hallitus saattaa kaatua tai ainakin natista liitoksistaan, jos hallituspuolueet pitävät jääräpäisesti kannoistaan kiinni. Esimerkiksi osassa työllisyyspäätöksiä keskusta ja vasemmistoliitto ovat hyvin erimielisiä. Ympäristöasioissa ärhäköin taistelupari on keskusta ja vihreät.

Varsinainen kova vääntö muun muassa uusista työllisyys- ja ympäristötoimista käydään vasta hallituspuolueiden ministereiden välisessä budjettiriihessä syyskuun 14. ja 15. päivänä, mutta kaiken pohjalla on tällä viikolla syntyvä VM:n ehdotus.

Viime syyskuussa silloisen pääministerin Antti Rinteen (sd) johdolla budjettiriihi eteni sutjakasti, sillä tärkeät asiat oli jo päätetty kevään hallitusneuvotteluissa.

Keskeisten työllisyys- ja ympäristöpäätöksien katsottiin tarvitsevan lisää aikaa, joten ne siirrettiin syksyyn 2020. Tuolloin jo valtiovarainministeriön budjettiesitys sisälsi kunnon menomuutoksia. Nyt käynee toisin päin: valtiovarainministeriön (VM) ehdotus sisältää lähinnä jo uutisoituja uusia menoeriä.

Kiistoja toki ehdotus voi aiheuttaa, kuten viime vuonna, kun VM oli suunnannut korkeakouluille vähemmän rahaa kuin moni hallituspuolue olisi toivonut.

VM:n budjettiehdotuksen pohjalla on vuosi sitten keväällä tehty hallitusohjelma ja sen jälkeiset hallituksen päätökset.

Hallitus päätti luopua hallitusohjelmassa määritellystä menoraamista koronaviruksen takia tämän vuoden ajaksi.

Ensi vuoden budjetissa raameihin palataan eli pysyvistä menoista päätetään vain, jos jostakin saadaan lisää pysyviä tuloja. Toinen vaihtoehto olisi leikata menoja, mutta hallitus on päättänyt elvyttää, joten merkittäviä leikkauksia ei tule.

Budjetti siis rakennetaan talouden epävarmuudesta huolimatta aivan kuin elämä jatkuisi varsin normaalisti.

Ensi vuoden budjetista tulee elvytysbudjetti, vaikka pysyvien menojen määrä ei kovin kummoisesti lisääntyisi.

Tätä työtä helpottaa EU:n heinäkuussa sopima elvytyspaketti, josta Suomi saa 3,2 miljardia euroa. Tästä ainakin osa käytetään ensi vuonna todennäköisesti muun muassa tie- ja ratahankkeisiin, mutta niistä ei päätetä vielä tällä viikolla. Eduskuntakaan ei ole vielä käsitellyt EU:n 750 miljardin euron elvytyspakettia.

Hallituksella on myös käytössään hallitusneuvottelussa sovittu puolen miljardin euron tukiraha poikkeuksellisen taloustilanteen varalle. Lisäksi hallitus on päättänyt, että se voi käyttää kertaluonteisesti niin sanottuihin tulevaisuusinvestointeihin kolme miljardia euroa. Tästä potista on käyttämättä 1,7 miljardia euroa. Se on tarkoitus rahoittaa pääosin myymällä valtion omaisuutta.

Hallituksella on siis käytettävissään varsin paljon elvytysrahaa ilman erityisiä lisäpäätöksiä.

Jos näiden lisäksi vaikkapa koronavirus aiheuttaa lisämenoja, niihin reagoidaan erikseen määräaikaisia menoja lisäämällä. Ne rahoitetaan ottamalla lisää lainaa kuten tähänkin asti.