Suomi aikoo ottaa käyttöön pakollisen karanteenin, joka määrätään kaikille riskimaista Suomeen matkustaville, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Riskimaat tarkoittavat maita, joiden koronavirustilanne on noussut yli Suomen salliman rajan eli on yli kahdeksan tautitapausta 100 000 ihmistä kohti edeltävän 14 päivän aikana.

Näitä maita on paljon: mukana ovat muun muassa Ruotsi, Britannia, Espanja ja Venäjä.

Tähän asti näistä maista Suomeen tuleville on suositeltu 14 päivän omaehtoista karanteenia. Se on kuitenkin vuotanut pahan kerran, sillä ihmiset eivät ole noudattaneet suositusta. Lisäksi omaehtoisen karanteenin aikana on ollut täysin sallittua käydä esimerkiksi töissä, koulussa ja päiväkodissa.

Niinpä tilalle tulee pakollinen karanteeni, joka on määritelty tartuntatautilaissa. Karanteeni koskee niitä, jotka ovat voineet altistua koronavirukselle. Ne, jotka ovat jo sairastuneet, eivät joudu karanteeniin vaan eristykseen.

HS käy läpi vastauksia pakkokaranteeniin liittyviin kysymyksiin.

Mistä maista saa matkustaa Suomeen joutumatta karanteeniin?

Sallittuja ja karanteenivapaita matkustusmaita ovat tällä hetkellä seuraavat maat: Irlanti, Islanti, Italia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Malta, Norja, Saksa, San Marino, Slovakia, Tanska, Unkari, Vatikaani ja Viro. Rajoitukset on tämän lisäksi poistettu myös Etelä-Koreasta, Georgiasta, Japanista, Ruandasta, Thaimaasta, Tunisiasta, Uruguaysta ja Uudesta-Seelannista Suomeen matkustavien maiden kansalaisten osalta.

Kuka määrää karanteeniin ja missä?

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Sosiaali- ja terveys­ministeriön kanslia­päällikön Kirsi Varhilan mukaan karanteeni­päätöksen tekee aina kunnan tartuntataudeista vastaava virkalääkäri. Käytännössä päätös pitää tehdä hänen läsnä ollessaan, eli riittää, kun kyseinen lääkäri on paikalla esimerkiksi lentoasemalla ja ohjeistaa muita paikalla olevia terveydenhuollon ammattilaisia tarvittaessa.

”Kun karanteenipäätöksiä täytyy tehdä paljon, meillä on valmiit lomakepohjat, joita sitten ammattihenkilöt täyttävät ja lääkäri on koko ajan läsnä.”

Liittyykö karanteeniin jokin tutkimus, vai onko ratkaisevaa se, mistä maasta on tulossa?

Varhilan mukaan ratkaisevaa on nyt se, mistä maasta on tulossa.

Otetaanko samalla koronavirustesti?

Varhilan mukaan näin voidaan tehdä, ja pyrkimys on siihen, että tulijat testattaisiin samalla ja he menisivät koteihinsa karanteeniin siksi aikaa, kun saavat testituloksen.

”Tämä olisi huomattavasti yksinkertaisempaa, mutta tällä hetkellä varsinkin pääkaupunkiseudulla testaus on niin tukossa, ettemme tee siihen nyt lisäpainetta.”

Miten pitkäksi aikaa karanteeniin joutuu?

14 vuorokaudeksi. Tartuntatautilääkäri voi jatkaa karanteenia, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Tämä on tosin Varhilan mukaan erittäin poikkeuksellista.

Miten karanteenia valvotaan?

Kunta, sairaanhoitopiiri tai aluehallintovirasto voivat tehdä valvontaa. Vaikuttaa siltä, että valvonnan käytännön toteutusta ei ole vielä kovin paljon mietitty.

”Me emme lähde nyt valvonta edellä, vaan oletamme, että säädöksiä noudatetaan. Jos karanteenia ei noudata, sanktiot ovat ankarat. Lisäksi lääkäri voi ottaa sairaalaan eristykseen, jos hän epäilee, ettei karanteenia noudateta”, Varhila sanoo.

Sekä altistuneen karanteeni että sairastuneen eristys on tartuntatautilain mukaan mahdollista tehdä tahdon vastaisesti.

Ministeri Kiuru kertoi maanantain tiedotustilaisuudessa, että karanteenin rikkojat syyllistyvät terveydensuojelurikkomukseen, jonka johdosta voidaan määrätä sakkoa tai kolme kuukautta vankeutta.

Koskeeko pakkokaranteeni myös rajanylitystä pohjoisessa Suomen ja Ruotsin rajalla?

Kyllä, mutta käytännön yksityiskohdat ovat auki. Varhilan mukaan maaraja on hankalin kysymys lentoasemien ja satamien jälkeen. Koko hallitus ei ole vielä tästä keskustellut, sillä maanantain päätökset nuijittiin tartuntatautilain pohjalta. Varhila ennakoi asian aiheuttavan runsaasti keskustelua.

”Jos ihan tämän päätöksen mukaisesti edetään, niin se tarkoittaa, että joka kerta ylitettäessä raja Ruotsista Suomeen päälle tulee 14 päivän karanteeni. Se koskee myös Suomen kansalaisia. Suomen kansalaisella on oikeus lähteä maasta ja tulla maahan, mutta karanteenissa ollessaan Suomen kansalainen ei lähde maasta.”

Saako karanteeniajalta päivärahaa?

Kyllä. Lääkärin määräämästä karanteenista saa tartuntatautipäivärahaa, jonka suuruus vastaa palkkaa.

”Ansionmenetystä sinänsä ei tässä tapahdu”, Varhila sanoo.

Mitä karanteeni tarkoittaa, saako käydä esimerkiksi töissä?

Ei saa. Lääkäri saattaa määrätä käymään esimerkiksi laboratoriokokeissa, mutta muuten karanteenipaikasta ei saa poistua.