Valtiovarainministeriö jatkaa valtion ensi vuoden budjetin viilaamista tänään Helsingin Säätytalolla valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) johdolla. Ministeriön on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi iltapäivään mennessä, jonka jälkeen siitä kerrotaan tiedotustilaisuudessa.

Vanhasen mukaan valtiovarainministeriön valmistelut sujuivat maanantaina hyvin.

Vanhasen mukaan vaikeinta tulevissa budjettineuvotteluissa koko hallituksen kanssa lienee se, että hallituksen on tarkoitus nyt palata kehystasoon eli hallitusohjelmassa viime keväänä sovittuun valtion menojen ylärajaan.

”Kaikkien menojen sopeuttaminen siihen on varmasti yleisesti katsoen vaikein asia. Meillä on aihetta palata kehyskuriin, se on tärkeä luottamuksen kannalta. Pitää pystyä luottamaan siihen, että valtiovalta toimii antamiensa lupausten ja sitoumusten mukaan”, Vanhanen sanoi aamulla Säätytalolle mennessään.

Valtiovarainministeriö neuvottelee ehdotuksen pohjalta seuraavaksi muiden ministeriöiden kanssa. Hallitus linjaa budjetista niin sanotussa budjettiriihessään syyskuun puolivälissä. Budjetti käsitellään ja hyväksytään eduskunnassa myöhemmin syksyllä.

Budjetin laatimisen tekee vaikeaksi se, että kukaan ei tiedä, miten koronavirus lopulta Suomen ja maailman talouteen vaikuttaa.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona niin sanottuun iltakouluun, jossa käsitellään koronatoimia. Vanhasen mukaan epidemian hyvä hoito on tärkeää myös talouspolitiikassa.

”Koronaa pitää pystyä hoitamaan niin, että taloutta ei suljeta. Tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä”, Vanhanen sanoi. ”Pitää olla äärimmäisen tarkka, että ulkomaisista tautipesäkkeistä tauti ei pääse meillä leviämään.”

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen kertoi vuoden 2021 talousarvioehdotuksesta Säätytalolla tiistaina.

Ministeriön on tarkoitus etsiä muun muassa keinoja vientiteollisuuden auttamiseksi, kertoi Vanhanen tiistaina.

”Suurin varjo ja epävarmuus liittyy viennin kehityksen kohtaloon, ja se on aihe, johon ilman muuta myös valtion pitää huomiota suunnata, mitä sille on tehtävissä”, hän sanoi.

Erityisiä lisäelvytyspäätöksiä ei valtion vuoden 2021 talousarviossa Vanhasen mukaan tehdä. Budjetti on elvyttävä, koska ensi vuodelle siirtyy rahaa tältä vuodelta ja lisäksi Suomi on saamassa EU:n elvytyspaketista noin kolme miljardia euroa, joita hallitus voi käyttää vaikkapa raiteisiin.

”Näiden yhteisvaikutus ensi vuonna on ainakin noin 0,5 prosenttiyksikköä kansantuotteesta eli merkittävä elvytys.”

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd).

Mukana budjettiehdotuksen käsittelyssä on kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) ja valtiovarainministeriön ylintä virkamiesjohtoa.

Vanhanen arvioi ensi vuoden budjetin alijäämäksi 5–7 miljardia euroa niillä ennusteilla, jotka tällä hetkellä voidaan tehdä. Tämä pitää sisällään sen, että on jo palattu kehyksen määrittämään menotasoon.

”Kehysmenojen tasoon palaaminen on tärkein konkreettinen mittari, jolla Suomi osoittaa markkinoille sen, että meidän sanaan voi luottaa, me toimimme pitkäjänteisesti ja kurinalaisesti.”

Hallitukselta odotetaan reilun kuukauden kuluttua budjettiriihestä tymäköitäkin päätöksiä erityisesti työllisyystoimista ja toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Puolueilla on näistä erilaisia näkemyksiä, joten riihestä voi odottaa kipakkaa.